Захарова напомнила о миллиардных активах Венесуэлы и Ливии в банках Британии

Принадлежащие Венесуэле и Ливии миллиардные активы все еще незаконно остаются в британских банках, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на новость о том, что принадлежность золота Венесуэлы стоимостью почти 1 млрд долларов, хранящегося в лондонском банке, будут отстаивать юристы, представляющие лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо. При этом, как отметила Захарова, незадолго до этого Лондон вновь заявил о признании Гуайдо «единственным президентом Венесуэлы». «Если бы речь шла о детективном сериале, то такое «совпадение» событий было бы описано как «заранее спланированные действия указанных лиц с целью преступного сговора в корыстных интересах. Понятно, что речь идет о больших деньгах, да еще и в золотом эквиваленте», – написала Захарова в Telegram.

Дипломат подчеркнула, что настоящую сторону в суде представляет Центробанк Венесуэлы, который выступил с инициативой возврата золота, составляющего около 15% валютных резервов страны, для финансирования борьбы с коронавирусом. «И британское правительство совсем не волнует, что Каракасу деньги нужны на борьбу с коронавирусом. Лондону они нужнее», – заметила она.

Как указала Захарова, в британских банках также хранились средства, принадлежащие Муаммару Каддафи и его семье. «Согласно резолюции СБ ООН 1973 от 17 марта 2011 года, хранившиеся в банках за пределами Ливии средства, принадлежавшие семье Каддафи и его ближайшему окружению, были заморожены. Затем Муаммара Каддафи убили, и, что стало со счетами бывшего руководителя ... Ливии, неизвестно. По данным СМИ, в Великобритании были заморожены более 12 млрд фунтов. Первоначально они должны были пойти на постконфликтное восстановление североафриканской страны, но пока что деньги так и не дошли до простых ливийцев», – рассказала она.

По словам Захаровой, в Британии рассматривается вариант частичной разморозки этих средств и передачи средств семьям, пострадавшим от терактов. «Но это все слова. Правда в том, что миллиарды чужих долларов незаконно остаются в британских банках», – резюмировала она.

Как передает ТАСС, в Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Высокий суд Лондона в своем решении по этому делу в июле 2019 года признал главой республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо и отказался предоставлять доступ к средствам правительству действующего президента Николаса Мадуро. Позднее апелляционный суд Англии отменил это решение и призвал выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.