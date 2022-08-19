В Москве задержан главный внештатный нарколог Минздрава Брюн

Хинштейн возмутился случаем в ресторане «Магадан», куда не пустили российского офицера

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился поведением охраны московского ресторана «Магадан», которая не пустила в заведение российского офицера.

«Возмутительный случай! Охрана столичного ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера, пришедшего в форме на день рождения к матери», – написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что уже связался с совладельцем «Магадана», известным ресторатором Аркадием Новиковым, который «сам до глубины души возмущен произошедшим».

«Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – отметил при этом Новиков.

Кроме того, Новиков рассказал, что пытался извиниться «за глупость персонала», но родители военнослужащего не ответили не звонки, передает «Газета.Ru».

«Я несколько раз звонил женщине, хотел сам лично извиниться за глупость персонала, но никто не ответил! Очень жаль, что все это произошло», – сказал Новиков.

На вопрос издания, пытались ли сотрудники ресторана как-то оправдаться за свои действия, он ответил: «Уже поздно!»

«Сегодня мне сообщили, что всех уволили, в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП организатором мероприятия, видео извинения директора женщине», – добавил ресторатор.

Ранее сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил, что конфликт с участием военного носил бытовой характер, инцидент не был связан со спецоперацией на Украине.