Спецслужбы Украины в последние годы активно создавали агентурную сеть среди работников Запорожской АЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Уже задержаны два корректировщика огня. Рабочий коллектив АЭС очень большой, а работа со стороны СБУ (Службы безопасности Украины – прим. ВЗГЛЯД), прочих спецслужб и карательных структур режимов [президента Украины Владимира] Зеленского и [украинского экс-лидера Петра] Порошенко велась все эти годы», – цитирует его ТАСС.

Рогов отметил, что киевские силовики во время создания сети своих агентов нередко запугивали работников ЗАЭС. «Велика вероятность того, что на станции еще присутствуют люди, которые связаны с украинскими спецслужбами и взаимодействуют с ними», – уточнил он.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.

В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.