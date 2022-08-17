Украинских волонтеров задержали за продажу гумпомощи из Польши

Волонтеры благотворительного фонда задержаны в Днепре по подозрению в продаже гуманитарной помощи из Польши, предназначавшейся украинским военным, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«Волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра», – передает РИА «Новости» сообщение офиса генпрокурора.

По информации ведомства, двое волонтеров продали гуманитарной помощи на 23 тыс. долларов. Они арестованы.

«Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средства гигиены, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства в сумме почти 2 млн гривен (54,2 тыс. долларов)», – добавили в ведомстве.

Ранее офис генпрокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 535 тыс. гривен (1,2 млн рублей).