В ГРУ обвинили Запад в создании угрозы для стран Ближнего Востока и Африки

Ближневосточные и африканские страны – импортеры углеводородов из-за политики США и Запада вынуждены закупать эти ресурсы по завышенным ценам, заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Западные страны, отказавшиеся от импорта российских энергоресурсов, стремятся заместить их поставками из других государств. Тем самым они ставят под угрозу безопасность ближневосточных и африканских стран – импортеров углеводородов, вынужденных закупать их по завышенным ценам», – цитирует ТАСС Костюкова.

По его словам, нарастание нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке обусловлено деструктивной деятельностью США и их союзников. В частности, подчеркнул Костюков, американцы не считаются с интересами других стран и оказывают масштабный прессинг для принятия выгодных решений, используя экономическое, информационное и другое давление.

Он также подчеркнул, что США при необходимости с легкостью разрушают суверенные государства, целенаправленно ввергая их в хаос.

Ранее начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, заявил, что США превращают Сирию в арену израильско-иранского конфликта.