Мантуров рассказал о ситуации с комплектующими в ОПК в условиях санкций

Россия обладает достаточным запасом комплектующих для обеспечения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период адаптации к санкциям, но есть «определенное напряжение» по некоторым компонентам, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается наших предприятий и выполнения задач для Министерства обороны России, то, конечно, есть определенное напряжение по определенной комплектации, компонентам. Но, во-первых, есть уже и достаточный запас на промежуточный период времени для адаптации, и мы тоже на месте не стоим, а работаем активно для того, чтобы обеспечить своевременность производства тех компонентов, которые нужны для конечной продукции», – цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура решила провести широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также оценит работу дочерних предприятий Роскосмоса.

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