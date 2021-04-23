Генпрокуратура решила проверить реализацию импортозамещения в ОПК

Генпрокуратура в ближайшее время проведет широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также оценит работу дочерних предприятий Роскосмоса, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«Несмотря на длительный период реализации программы импортозамещения, почти пять лет, в этой области тоже не без проблем», – передает ТАСС текст ежегодного доклада Краснова в Совете Федерации.

По его словам, в рамках проверки Минпромторга выявлены факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции, в том числе электронной компонентной базы, а также мероприятий государственных подпрограмм в сфере станкостроения, направленных на восстановление технологической независимости предприятий оборонного комплекса.

«В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками», – отметил генпрокурор. «Кроме того, проверим выполнение законодательства о гособоронзаказе дочерними и зависимыми обществами госкорпорации «Роскосмос», – сообщил Краснов.

В целом, по его словам, результаты прокурорских проверок госзаказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли, «а всего их за год проверено более 8 тыс., свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК». Краснов уточнил, что удалось добиться укрепления финансовой дисциплины, исключить из стоимости военной продукции необоснованно заявленных расходов более чем на 18 млрд рублей, обеспечить выполнение гособоронзаказа почти на 100%.

«Вместе с тем проблем еще много. Основными из них являются нарушение сроков выполнения работ в рамках гособоронзаказа, хищение, нецелевое расходование выделенных на него бюджетных средств, использование контрафактной продукции при ремонте и создании новых образцов вооружения и военной техники», – отметил генпрокурор.

По словам Краснова, российские прокуроры в минувшем году добились снижения на 18 млрд рублей необоснованно завышенных расходов по гособоронзаказу.

Для сравнения, ежегодный государственный оборонный заказ по всем секторам (самый большой касается Вооруженных сил России, остальное идет другим силовым ведомствам) превышает триллион рублей.

По словам генпрокурора, в целом, результаты прокурорских проверок государственных заказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли (всего их за год проверено более 8 тысяч) свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК.

В то же время он отметил проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Основными из них являются нарушение сроков выполнения работ в рамках гособоронзаказа, хищение, нецелевое расходование выделенных на него бюджетных денег, использование контрафактной продукции при ремонте и создании новых образцов вооружения и военной техники.

Напомним, в конце марта в правоохранительных органах сообщили, что в Москве задержаны два специалиста отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Андрей Бандуров и Сослан Гериев, они обвиняются в получении взятки.