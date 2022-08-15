В Германии назвали сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств

Планируемый в Германии дополнительный сбор за газ для потребителей может стоить домохозяйствам дополнительно 400-600 евро в год, сообщает Reuters.

«Сбор... Германии на цены за газ... может быть установлен на уровне 2-3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.

Между тем, компания Trading Hub Europe, которая объединяет национальных газовых операторов, назвала размер сбора за газ, который должны платить частные домохозяйства и компании в Германии с октября, он составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

«В правительстве видят, что на людей в этой стране ложится значительная нагрузка. Канцлер уже многократно говорил об этом... Одновременно он ясно давал понять, что вместе с этим сбором будет введено послабление. К 1 октября, когда будет введен сбор, заработают и другие льготы для граждан», – заявила первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Хоффманн, отвечая на вопрос прессы о газовом сборе, который может стать тяжелым бременем для немцев.

В настоящее время еще неясно, будет ли эта сумма дополнительно обложена НДС, реакция Брюсселя на соответствующий запрос Берлина пока не получен. Министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек планирует выступить со специальным заявлением по поводу газового сбора во второй половине дня, добавила она.

Ранее в министерстве финансов Германии сообщили, что для поддержки газовых импортеров с октября текущего года до 2024 года в стране начнут взимать доплату, которая для домохозяйства из четырех человек суммарно может составить трехзначное число евро дополнительных расходов в год.

По подсчетам издания Tagesspiegel, дополнительные расходы для семьи из четырех человек в результате введения сбора за газ составит до одной тысяч евро без учета 19-процентного НДС.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.

Сенатор Алексей Пушков оценил шансы Германии пережить зиму в случае полного прекращения поставок газа из России.

Напомним, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках газа, газ из Катара получает Италия.