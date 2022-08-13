Словакия передала Украине партию САУ Zuzana 2

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 19:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Словакия передала Украине партию САУ Zuzana 2
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Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Передачу самоходных орудий также подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь. «Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооруженных сил», – говорится в его сообщении в соцсетях.
Ранее министр обороны страны Ярослав Най пообещал, что Братислава поставит Киеву восемь 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 8x8 производства Словакии.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.
Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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Сдавшийся сержант ВСУ назвал встречу с российскими военными «спасением Божьим»
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Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.
«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю: «Слава Богу, приехали». Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: «Ребята, вы куда?» Я говорю: «Да мы уже никуда, уже приехали», – приводит его слова «Звезда».
Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.
«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», – добавил сложивший оружие.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
Названа площадь зоны отчуждения в случае аварии на Запорожской АЭС
В случае аварии на Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов зоной полного отчуждения станет территория в 5,5 тысяч кв. км, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, это произойдет, если будет нарушена целостность системы охлаждения реакторов или хранилища отработанного топлива. В этом случае ситуация будет аналогична той, что произошла на Фукусиме, передает Sputnik Зарубежье.
Постпред заявил, что зона заражения зависит от метеорологической ситуации во время возможного ЧП. Основными радиоактивными элементами будут изотопы цезия-137 (период полураспада 30 лет), йод-131 (период полураспада 8 дней) и рутений-106.
Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что саркофаги с отработанным топливом ЗАЭС можно повредить артиллерийским снарядом.
На Украине заявили о «перемалывании» союзными силами укреплений ВСУ под Авдеевкой
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Российские войска и подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик постепенно перемалывают укрепления ВСУ в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью украинским СМИ.
Он назвал сложной операцию по освобождению Авдеевки от украинских силовиков. По его словам, в настоящее время бои идут на подступах к населенному пункту.
«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», – приводит его слова ФАН.
Эксперт напомнил, что союзные силы выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Пески. Он добавил, что теперь у них есть возможность окружить Авдеевку.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики
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В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от «уникальных психологических расстройств», заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.
По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.
«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит «Царьград».
Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией «глобальной войны с террором», в нее легко укладывалось представление о «своих» и «чужих». Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.
Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.
СМИ: У Украины нет денег на выплаты военным
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Украинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, сообщает Wall Street Journal.
«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», – цитирует издание министра финансов страны Сергея Марченко, передает РИА «Новости».
Нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию. Издание пишет, что налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов.
При этом более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Ранее на Украине заявили о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны, при этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
Американцев восхитили финансовые успехи спецоперации России на Украине
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Действия России в рамках спецоперации на Украине вызвали восхищение у многих западных аналитиков, после того, как они подсчитали материальную выгоду такой политики, сообщает The Washington Post.
В статье издания, посвященной примерной стоимости некогда украинских месторождений, уже находящихся под контролем России, это восхищение сквозит практически в каждой строчке, пишет ФАН. Один из крупнейших глашатаев демпартии США в СМИ несколько дней назад сообщил, что стоимость освобожденных украинских регионов оценивается в 12,4 трлн долларов за счет богатых залежей полезных ископаемых. Тем самым журналисты и аналитики попытались обосновать спецоперацию на Украине с сугубо американской, материалистичной точки зрения в поиске выгоды того или иного геополитического шага, отмечает издание.
На необычную для западных СМИ статью WP обратил внимание ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан. Он подчеркнул, что природный потенциал уже освобожденных российской армией территорий бывшей УССР высчитывается на самом деле довольно-таки легко. Достаточно взять карту со всеми месторождениями и ознакомиться с аудированными запасами. Вся информация находится в открытом доступе и для подсчета нужен только калькулятор, заметил эксперт.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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В Германии сделали признание о роли в конфликте на Украине
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Германия не является нейтральной стороной в украинском конфликте, с таким признанием выступил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц – возможный канцлер в будущей правительственной коалиции.
«Мы стоим вместе с Европой, на стороне Украины, и потому в этом конфликте мы не нейтральны», – приводит его слова «Царьград».
«Маски сброшены», – отметил, комментируя заявление Мерца, политолог Александр Сосновский. «Напомню, что Мерц – откровенный атлантист, находится под полным управлением из США», – добавил Сосновский.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Поселок Пески освобожден от украинских националистов
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В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
10 августа в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава.
Начальник медицинской части 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая, комментируя ситуацию в Песках, заявила украинская артиллерия стала для вооруженных сил Украины «скорее проклятьем, чем прикрытием».
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала ситуацию в поселке Пески и направление на Соледар, объясняя, почему эти точки принципиально важны для развития боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Экс-полковник США предсказал Украине нехватку ракет для HIMARS
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США придется сократить объемы поставляемых Киеву ракет для РСЗО HIMARS, в результате Украина рискует остаться без ракет через несколько месяцев, заявил полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона.
По мнению Канчиана, «три-четыре месяца – это довольно смелое предположение», но он «не назвал бы это безумием». Хотя «некоторые склонны считать», что ракеты закончатся «через месяц или около того», он сомневается, что украинцы «расходуют их с такой скоростью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Он полагает, что «в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет», когда собственные запасы США окажутся на исходе. В ходе дискуссий «военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские – больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска», сказал Канчиан.
Канчиан отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным экс-полковника, США произвели порядка 50 тыс. управляемых ракет с начала их производства в 2004 года и намерены закупить лишь около 5800 ракет в нынешнем финансовом году.
По его оценке, США «задействовали примерно 25–28 тыс. данных ракет». Он заявил: «Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд». «Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им около трети из нашего инвентаря», – сказал Канчиан.
Напомним, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов. Он не стал сообщать, какое «точное число ракет» для HIMARS входит в новый пакет помощи Украине. По его словам, речь идет о передаче «сотен» ракет «за последние несколько недель», они «прибывают со стабильной периодичностью».
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Киев решил взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию
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В Минобороны России сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.
Их они планируют взорвать, чтобы позже обвинить в этом ВС России, а последствия осветить в западных СМИ, обвинив российские подразделения в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», – заявили в Минобороны России.
Также с территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке ДНР подразделения ВСУ обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских ВС, провоцируя их на ответный огонь. Продолжают использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром.
Запад предупредили о последствиях поддержки «ненасытного» Зеленского
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Страны Запада, поддерживающие Киев, должны выработать новую стратегию поведения, иначе им грозит «истощение», пишет в статье для журнала The National Interest аналитик Джеральд Хайман.
По его мнению, продолжающийся украинский кризис ставит перед Евросоюзом и Соединенными Штатами все больше вопросов о целесообразности поддержки Владимира Зеленского. Автор статьи напомнил, что Республиканская партия выражает все меньше уверенности в необходимости тратить астрономические суммы на вооружение Киева. В то же время немецкие правые и левые партии показывают несогласие с курсом канцлера Германии Олафа Шольца, а французский лидер Эммануэль Макрон «выступает против «унижения» России, с которой сами география и история Европы требуют компромисса», передает РИА «Новости».
«Зеленский ясно дал понять, что Украина будет требовать от партнеров 5 млрд долларов в месяц, первоначальная оценка теперь удвоена на неопределенное будущее. Бессрочное их соблюдение маловероятно. По мере затягивания конфликта все больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции. Им бросают вызов изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке, высокие налоги и политические проблемы дома», – пояснил Хайман.
На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол.
«Настойчивость Зеленского, скорее всего, будет выглядеть все более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина – не единственная проблема Запада, даже не самая главная», – подытожил обозреватель.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
Под Артемовском уничтожены две роты ВСУ
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В ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады, сообщили в Минобороны России.
«В ходе наступательных действий союзных сил в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
Кроме того, ударами высокоточных ракет большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивных систем залпового огня по резервам противника, в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области уничтожено свыше 70 и ранено более трехсот военнослужащих 30-й механизированной бригады ВСУ. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170-ти националистов и 12 единиц военной техники», – сообщили в Минобороны.
В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор*» (запрещен в РФ) в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожено более 100 националистов и десять единиц военной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад с боеприпасами к ней. В районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 воздушных сил Украины. Также поражены четыре пункта управления, живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 143 районах», – добавили в военном ведомстве.
Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Соледар и Артемовск, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Федоровка и Выемка Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Кроме того, как сообщили в российском военном ведомстве, в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украинских дипломатов задержали за «пьяное буйство» в Вене
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Украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре Вены, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто, задержали, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу утром. В автомобиле, в который врезались украинские дипломаты, находились четверо туристов, передает РИА «Новости».
Сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«И неудивительно: как стало известно из инсайдерских кругов, речь идет о высокопоставленных сотрудниках украинского посольства», – отметили авторы материала.
По словам очевидцев, водитель и пассажир поменялись местами, сообщает Telegram-канал RT.
От теста на алкоголь водитель отказался. У пассажира, который, как уверяют свидетели, изначально находился за рулем, результат алкотестера показал 2,32 промилле.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за «пьяное буйство» дипломатов в Вене
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Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», – считает heartofstone.
«И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!» – написал verlorenerOptimismus, передает РИА «Новости».
«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», – посетовал Noir1411.
«Господин Зеленский, что вы на это скажете?» – задал вопрос Audite.
«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», – считает Schmalz.
«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», – подчеркнул SigloVI.
«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», – добавил Golfsport.
«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», – предложили читатели.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
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