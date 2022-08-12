В Госдуме рассказали о достижении рекордных показателей в строительной сфере

«Несмотря на санкции, Россия наращивает возведение инфраструктурных объектов, ставит рекорды по вводу жилья и восстанавливает Донбасс», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Пахомов. Ранее Владимир Путин провел церемонию открытия нового моста «Архангельский» через Шексну в Череповце.

«К концу прошлого месяца недружественные страны ввели против России уже почти 1,2 тыс. различных санкций. Но, несмотря на это, российская экономика устойчива, и перед нами ставятся все новые задачи. Например, они касаются инфраструктурных и социальных проектов – темпы строительства больниц, поликлиник, школ, железных и автомобильных дорог не должны снижаться», – сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, этому уже есть яркие подтверждения. «Досрочно был сдан Архангельский мост – красавец через реку Шексну в Череповце длинною в 3,5 тыс. метров. Острейший инфраструктурный дефицит, который сложился здесь ещё в последней четверти 20 века, наконец-то устранён», – пояснил он.

«При этом изначально планировалось завершить работы в ноябре 2025 года, но срок был сдвинут на три с лишним года без потери качества. Это действительно масштабная и героическая работа. И теперь Череповец ждет серьезное развитие. Уже озвучены планы о возведении жилых комплексов и 15 социальных объектов, среди которых театр, филармония и общественные пространства», – заметил депутат.

«Что касается жилищного строительства, то в весеннюю сессию в Госдуме принят ряд законов, которые позволили правительству в экстренном режиме обеспечить дополнительные гарантии строительной отрасли, количество всевозможных бумаг и согласований снижено кратно. Введены моратории до конца 2022 года, по каким-то параметрам – до конца первого квартала 2023 года. Это позволит застройщикам не попасть из-за сложной экономической ситуации в категорию недобросовестных», – акцентировал Пахомов.

Депутат заметил, что в минувшем году был зафиксирован рекордный ввод жилья – 92,6 млн кв. метров. «Такого в российской истории не было никогда. Ближайший по объёмам пик был в 2015 году – тогда построили на 7 млн «квадратов» меньше. Отдельно радует, что количество индивидуальных жилых домов – больше половины. Это означает, что у людей появилась возможность строиться на своей земле, становиться полноценным хозяином в доме», – уточнил он.

«Отдельная работа ведется и по модернизации ЖКХ. Проблемы с коммуникациями, с отоплением, водоснабжением жители озвучивают регулярно. О необходимости такой программы говорил и президент. Проектная сумма исчисляется триллионами, это точно работа не на год и даже не на пять лет. Когда что-то не модернизируется по 40-50 лет, сложно ожидать, что решение окажется дешевым», – рассуждает депутат.

«И никакие санкции не помешают нам восстанавливать инфраструктуру. Мы обязаны привести в адекватное состояние котельные, водозаборные узлы и сети. Они должны соответствовать темпам строительства жилья, которые наблюдаются в последние годы», – добавил депутат.

Собеседник коснулся и важного направления работы по восстановлению инфраструктуры на Донбассе, в Херсонской области, на других освобождённых территориях. «Могу точно сказать – там никто не замёрзнет. Буквально вся страна помогает в восстановлении объектов инфраструктуры ЖКХ. В разных районах она разная, но там, где обстановка стабилизирована и работают восстановительные бригады, везде не меньше 50%, а по части показателей уже за 70% готовности. Есть критические моменты, но такими они были ещё до специальной военной операции, и в целом наши инженеры и рабочие сейчас просто строят с нуля то, что было утрачено украинской стороной за прошедшие 30 лет», – резюмировал Пахомов.

Ранее президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел церемонию открытия нового моста «Архангельский» через Шексну в Череповце. Возведение объекта было завершено на три года раньше намеченного срока благодаря оперативному федеральному финансированию и усилиям строителей.

Мост станет частью инфраструктурного каркаса Северо-Западного и Центрального федеральных округов, послужит расширению транспортно-логистического коридора в южном направлении, увеличению транзитных перевозок, укреплению связи Череповецкой городской агломерации и Вологодчины в целом со столичным регионом, сообщает пресс-служба Кремля.

На церемонии открытия Путин поблагодарил всех причастных к возведению объекта, а также поздравил всех с отмечающимся в ближайшее воскресенье Днем строителя и коснулся в целом строительной сферы России. «Мы гордимся достижениями в жилищном строительстве: в прошлом году было введено 92 миллиона квадратных метров жилья, проложены и отремонтированы тысячи километров дорог, построены важные объекты социальной сферы, производственной инфраструктуры», – указал он.

Также, глава государства особо отметил ту помощь, которую российские строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее экономист Иван Лизан пояснял газете ВЗГЛЯД, что в будущем у властей освобожденных территорий, которые выстраивают работу по образцу российских регионов, появится больше возможностей для больших инфраструктурных проектов. Также, по его словам, для строительства объектов на освобожденных территориях надо привозить бригады с материковой России – из Твери, Томска, Брянска.

Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.

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