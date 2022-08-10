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Путин отметил мужество работающих в Донбассе строителей из России
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Президент Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.
«Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик», – сказал российский лидер в среду на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, в которой он принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, российский лидер дал поручение о помощи Донбассу в подготовке к зиме.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Говоря о российских строителях, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день в отрасли заняты миллионы людей, «настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для ее развития во всех областях». По его словам, уникальные технологии, материалы, инженерные и технические решения позволяют воплощать в жизнь самые смелые, амбициозные замыслы.
«Но в основе основ всегда будет почетный, созидательный, уважаемый труд строителей, ваши поистине золотые руки, опыт, компетенции, ваше ответственное отношение к делу», – обратился президент к строителям, возводившим мост.
«Возведение этого моста (в Череповце – прим. ВЗГЛЯД) – один из ярких и достойных результатов работы всей строитетельной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – сказал он.
В среду президент по видеосвязи присоединился к церемонии открытия нового моста в Череповце (Вологодская область). Речь идет о переходе через реку Шексну, который свяжет между собой четыре крупных микрорайона, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, поможет удобнее добираться до производственных площадок крупных компаний – «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.
Череповец – это крупный транспортный узел, который обеспечивает связь северных и восточных регионов России с южными и западными.
Путин выразил уверенность в победе света над силами тьмы
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Правда и свет всегда побеждают тьму, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.
Путин подчеркнул, что симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства, это «свидетельство настоящего, большого искусства». По его словам, «великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», передает ТАСС.
Президент назвал симфонию Шостаковича одной из вершин мировой культуры. Он напомнил, что 9 августа 1942 года «состоялась самая главная премьера этого гениального произведения». Тогда она «уже прозвучала и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», сказал Путин.
Премьера состоялась в день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал», а симфония зазвучала «как гимн мужеству и стойкости Ленинграда», заявил он.
Прямая трансляция концерта потрясла мир, добавил Путин. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию. В симфонии было «поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», сказал он.
5 марта отмечалось 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича.
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Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах
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В моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать», заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.
Он призвал уделить особое внимание ситуации в моногородах. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Также в ходе встречи Путин призвал Соколова активнее заниматься газификацией. «Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии Газпрома, – сказал президент.
Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Американский дипломат пожаловался на «друзей Путина» в НАТО
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У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» содержание статьи Даалдера.
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. «Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», – подчеркнул экс-постпред США в альянсе.
Кроме того, американского дипломата возмутила совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Газета Financial Times писала, что cтраны Запада обеспокоены углублением торгового и экономического сотрудничества России и Турции. В свою очередь журнал Foreign Policy писал о «троянском коне Путина», который сбил с толку лидеров Евросоюза.
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Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.
Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.
Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.
Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».
Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
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Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.
В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.
СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент
Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.
Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.
Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».
Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата России в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на G20
Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы в своей фразе сказали столько раз слово «если», вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент России примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают «домашнюю работу», передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент России.
Ранее Песков сообщал, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы» и что пока предпосылок для этой встречи нет. Кроме того, Песков говорил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
В ЛНР объяснили, когда может пройти референдум о вхождении в состав России
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наша основная, конечная цель – это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума. Хотя в общем и целом свое мнение мы выразили еще в 2014 году», – цитирует Пасечника ТАСС.
В июле председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин заявлял, что референдум о вхождении в состав России пройдет на 492 участках.
Эксперт: У нового руководителя Кировской области есть детальная стратегия развития региона
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«Когда Соколова только назначили врио, он пообещал изучить Кировскую область «назубок» и теперь видно, что он детально знает местную проблематику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент Владимир Путин провел беседу с врио кировского губернатора Александром Соколовым.
За несколько месяцев, что он возглавляет регион, Александр Соколов смог подготовить детальный и понятный план действий. Он предложил вниманию президента свои проекты, в первую очередь – по газификации региона», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Евгений Минченко.
«Газификация – это ключевой момент, это проблема для очень многих регионов. И сейчас, учитывая внешнюю конъюнктуру, хорошее время, чтобы обратиться к нашему внутреннему потребителю. Соколов – один из тех руководителей, которые почувствовали новые возможности в этой сфере. Инициативу по газификации, с которой он сегодня вышел на президента, он заранее детально проработал с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация», – рассказал Минченко.
«Помимо газификации, у Соколова есть и другие понятные приоритеты. Они связаны с лесопромышленным комплексом, решением социальных проблем, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. В Кировской области, особенно в ее столице, есть запрос на проекты по формированию комфортной городской среды и развитие транспортной инфраструктуры. Киров отставал по этой проблематике. И теперь это одна из «фишек» нового руководителя – работа с комфортной городской средой. Именно такие проекты он и предлагает», – добавил Минченко.
Что касается улучшения общих экономических показателей области, то у Соколова есть понятная стратегия и здесь – строительство федеральных дорог, другие стройки, подытожил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым, который был назначен в регион в мае этого года. Президент обратил внимание Соколова на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах региона и призвал собеседника не замалчивать такие проблемы. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего», – указал глава государства, уточнив, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля. «По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», – пообещал президент и пожелал Соколову успехов.
Упомянутые президентом проблемы возникают в результате закрытия градообразующих предприятий, когда у жителей моногородов исчезают перспективы на рынке труда или начинаются задержки по зарплате, напоминает Минченко. «Люди начинают злоупотреблять алкоголем от безысходности. Но мы видим, что сейчас ведется большая практическая работа по разрешению таких проблем в Кировской области, например, на фанерных комбинатах. Ситуация там была достаточно острая, но теперь ее удалось уладить. Скажем, была угроза сокращения занятости на градообразующем предприятии «Молот-Оружие» (город Вятские Поляны), но руководству области путем переговоров удалось решить и эту проблему», – отметил Минченко.
Песков оценил сообщения СМИ о росте уровня поддержки Путина в Германии и Австрии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что избиратели склонят власти стран Запада к проявлению большей политической мудрости в отношении России. Так он прокомментировал данные немецких СМИ, которые отметили рост уровня поддержки России и ее лидера Владимира Путина среди граждан ФРГ и Австрии.
Песков отметил, что однажды такие перемены в отношении западных политиков к России произойдут. «В том числе [эти перемены] настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране, и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что пока что Кремль не наблюдает никаких позитивных изменений в отношении к России со стороны политиков Германии и Австрии.
Газета Wiener Zeitung ранее написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. По мнению автора публикации, Путин «импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой». Кроме того, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
Также Песков отреагировал на высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», – сказал представитель Кремля.
Пушилин проинспектировал восстановление школ в ДНР к новому учебному году
Из почти 600 школ ДНР на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. При Украине эти школы десятилетиями не ремонтировались. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал ход восстановительных работ в МОУ «Средняя школа №2 города Кировское», которую ремонтируют строители из Якутии.
С момента постройки школы не проводился капитальный ремонт, канализация, отопление, вентиляция пришли в негодность, требуют замены шиферная кровля, дверные проемы и окна, асфальтовое покрытие. На данный момент капитальным ремонтом школы занимаются специалисты из Якутии. Уже на 100% заменена кровля, электропроводка частично оштукатурен фасад.
«Из почти 600 школ Республики на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. Три таких образовательных учреждения посетил в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Везде идут работы полным ходом. Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область, Якутия – стараются как для себя», – написал Пушилин в Telegram-канале.
По словам главы ДНР, директора школ не ожидали такого масштаба работа, поскольку при Украине учебные заведения десятилетиями не ремонтировались.
«В Кировском от здания остались только стены – оно действительно получает капитальный ремонт. Пришла Россия – начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей. Начали с подрастающего поколения», – отметил Пушилин.
Сообщается, что на сегодня уже 100% заменена кровли по всему учреждению, произведена замена электропроводки, произведено частичное оштукатуривание фасада здания, полностью демонтированы радиаторы отопления, стены внутри здания полностью подготовлены для последующего оштукатуривания, произведен демонтаж полового покрытия, начаты работы по ограждению учреждения по периметру.
Запланирована замена внутренних инженерных систем, внутренняя и наружная отделка (в том числе замена дверей, а также частичная замена окон). Также будет благоустроена прилегающая территория.
Также глава ДНР проинспектировал, как проходит восстановление школы №1 в Шахтерске. К началу учебного года все работы будут завершены.
«Школа достаточно востребованная, но школе 100 лет. И капитальный ремонт не проводился ни разу», – отметил Пушилин.
На 8 августа готовность объекта составляет 30 %. В здании ремонтируют кровлю, фасад, столовую, производят замену окон. По большинству работ процент выполнения приближается к 100 %. Стройматериалы предоставила Россия.
В Мариуполе открылись четыре новых центра юридической помощи
В Мариуполе начали работать четыре новых центра юридической помощи «Единой России», туда обращаются для восстановления документов, поиска пропавших, получения помощи, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Такие центры работают в каждом районе города. Задача – оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти», – приводятся слова Саблина на сайте ЕР.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 38 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе.
1 июня партия открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального центра. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
Пескова спросили о графике Путина в годовщину назначения и. о. премьера в 1999 году
Президент Владимир Путин работает во вторник по обычному графику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отмечается ли в Кремле каким-то образом 9 августа.
23 года назад в этот день, 9 августа 1999 года, Путин стал исполняющим обязанности премьер-министра страны, и это было его первое назначение на высший государственный пост.
«У нас рабочий график идет, поэтому лучше вам этим заниматься», – посоветовал Песков журналистам. При этом он добавил, что «в двух словах не может» охарактеризовать годы Путина на высших государственных постах, передает ТАСС.
В Донецке вручили новую общественную премию Народного фронта PUTIN TEAM
Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой народной республики получили 12 человек, среди которых – волонтеры, добровольцы, фельдшеры и медсестры, и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС.
«Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтеры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, – настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего Президента, общественная премия, должна стартовать именно на Донбассе. Потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто всей своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда», – приводятся слова руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первыми награжденными премией PUTIN TEAM стали жители Донецкой народной республики Наталья Кузнецова, Евгений Мельников, Маргарита Лунёва, Василий Вербинский, Евгений Пушкарь, Михаил Кухтин, Елена Скрыпник, Александр Щербак, Валентина Вишнякова, Наталья Фоменко, Дмитрий Патрин и Евгений Матрос.
Памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой народной республики получили 12 человек, среди которых – волонтеры, занимающиеся помощью инсулинозависимым детям, доставкой и выдачей гуманитарной помощи, воды и продуктов на освобожденных территориях, добровольцы, достающие людей из-под завалов, фельдшеры и медсестры, оказывающие помощь раненым в пострадавших районах, и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС.
Путин дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
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Российский лидер Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту – новому мостовому переходу через реку Шексну в городе Череповце Вологодской области, сдача которого планировалась на 2025 год, но строительство было завершено раньше намеченных сроков.
«Возведение этого моста – один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – передает РИА «Новости» его слова.
Ожидается, что сооружение снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Также новый автомобильный маршрут свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».
Путин особо отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.
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