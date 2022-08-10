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Путин дал старт движению по Архангельскому мосту в Череповце
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Российский лидер Владимир Путин дал старт движению по Архангельскому мосту – новому мостовому переходу через реку Шексну в городе Череповце Вологодской области, сдача которого планировалась на 2025 год, но строительство было завершено раньше намеченных сроков.
«Возведение этого моста – один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – передает РИА «Новости» его слова.
Ожидается, что сооружение снимет высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Также новый автомобильный маршрут свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, а также значительно упростит транспортную доступность производственных площадок ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».
Путин особо отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.
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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
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Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Путин выразил уверенность в победе света над силами тьмы
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Правда и свет всегда побеждают тьму, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.
Путин подчеркнул, что симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства, это «свидетельство настоящего, большого искусства». По его словам, «великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», передает ТАСС.
Президент назвал симфонию Шостаковича одной из вершин мировой культуры. Он напомнил, что 9 августа 1942 года «состоялась самая главная премьера этого гениального произведения». Тогда она «уже прозвучала и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», сказал Путин.
Премьера состоялась в день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал», а симфония зазвучала «как гимн мужеству и стойкости Ленинграда», заявил он.
Прямая трансляция концерта потрясла мир, добавил Путин. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию. В симфонии было «поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», сказал он.
5 марта отмечалось 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича.
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Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
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Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».
Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.
«Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.
«Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.
«У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.
Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.
Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах
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В моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать», заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.
Он призвал уделить особое внимание ситуации в моногородах. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.
«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Также в ходе встречи Путин призвал Соколова активнее заниматься газификацией. «Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии Газпрома, – сказал президент.
Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.
Американский дипломат пожаловался на «друзей Путина» в НАТО
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У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» содержание статьи Даалдера.
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. «Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», – подчеркнул экс-постпред США в альянсе.
Кроме того, американского дипломата возмутила совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Газета Financial Times писала, что cтраны Запада обеспокоены углублением торгового и экономического сотрудничества России и Турции. В свою очередь журнал Foreign Policy писал о «троянском коне Путина», который сбил с толку лидеров Евросоюза.
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Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.
Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.
Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.
Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».
Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
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Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.
В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.
СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент
Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.
Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.
Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».
Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата России в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на G20
Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы в своей фразе сказали столько раз слово «если», вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент России примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают «домашнюю работу», передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент России.
Ранее Песков сообщал, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы» и что пока предпосылок для этой встречи нет. Кроме того, Песков говорил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Кадырова
Тема участия подразделений из Чечни в специальной военной операции (СВО) на Украине затрагивалась на встрече президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось, но главным образом [на повестке] были вопросы социально-экономического развития республики», – цитирует ТАСС Пескова.
Напомним, Путин и Кадыров провели рабочую встречу в Сочи после переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
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Путин дал ЦБ право устанавливать подсанкционным банкам размер комиссии за перевод валюты
Совет директоров Центробанка получил возможность устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер», – цитирует документ РИА «Новости».
Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.
Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского
Российский посол в Польше Сергей Андреев награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить ... орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича – чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», – цитирует текст указа РИА «Новости».
На 9 Мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
В Белгородский области разработали карту рисков в агросекторе на 2023 год
В Белгородской области власти составили карту рисков в агропромышленном комплексе (АПК) региона на 2023 год, чтобы обеспечить сельскохозяйственную безопасность страны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По 2023 году видим, что есть определенные риски. Вместе с аграрным университетом Белгородской области разработали карту рисков. Возникают определенные проблемы и в селекции, и в генетике, и с поставкой программного обеспечения, и с витаминами для животных. Мы по каждому риску будем, конечно, выстраивать технологические карты, будем обращаться к Министерству сельского хозяйства, если не хватит своих ресурсов», – приводятся слова главы региона на сайте Кремля.
По словам Гладкова, перед Белгородской областью стоит важная задача. «Больше 20% мяса свинины, 14% мяса птицы, 15% комбикорма в Российской Федерации, 8% сахара – мы понимаем, какую роль играет область в рамках продовольственной безопасности Российской Федерации», – уточнил губернатор.
Он уточнил, что Белгородская область находится на первом месте в России по производству сельхозпродукции на душу населения или на один гектар пашни и на третьем месте – по объему выпускаемой сельскохозяйственной продукции.
«В этом году мы уже намолотили один миллион тонн, убираем зерновые, зернобобовые. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара, сравним с прошлым годом – она составляла 43 (центнера с гектара – прим. ВЗГЛЯД). Надеемся, что в этом году получим минимум 3,5 млн тонн. В прошлом году эта цифра составила 3,3 млн», – добавил Гладков.
Он уточнил, что весной, когда стали рваться логистические цепочки по поставке семян, поставке кормовых добавок и витаминов, возникли проблемы с кредитованием сельхозпредприятий, помогло финансирование Министерства сельского хозяйства РФ, что позволило все весенние полевые работы провести в плановом режиме, по осенним никаких проблем не ожидается.
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность региона
Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором приграничной Белгородской области Вячеславом Гладковым, глава государства предложил обсудить в том числе вопросы безопасности.
«Вячеслав Владимирович, я знаю, что вы хотели бы рассказать об итогах работы за последнее время, ну и, конечно, обсудить вопросы безопасности», – передает слова Путина ТАСС.
После этого он передал слово Гладкову.
Напомним, «желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту.
Эксперт: У нового руководителя Кировской области есть детальная стратегия развития региона
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«Когда Соколова только назначили врио, он пообещал изучить Кировскую область «назубок» и теперь видно, что он детально знает местную проблематику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент Владимир Путин провел беседу с врио кировского губернатора Александром Соколовым.
За несколько месяцев, что он возглавляет регион, Александр Соколов смог подготовить детальный и понятный план действий. Он предложил вниманию президента свои проекты, в первую очередь – по газификации региона», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Евгений Минченко.
«Газификация – это ключевой момент, это проблема для очень многих регионов. И сейчас, учитывая внешнюю конъюнктуру, хорошее время, чтобы обратиться к нашему внутреннему потребителю. Соколов – один из тех руководителей, которые почувствовали новые возможности в этой сфере. Инициативу по газификации, с которой он сегодня вышел на президента, он заранее детально проработал с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация», – рассказал Минченко.
«Помимо газификации, у Соколова есть и другие понятные приоритеты. Они связаны с лесопромышленным комплексом, решением социальных проблем, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. В Кировской области, особенно в ее столице, есть запрос на проекты по формированию комфортной городской среды и развитие транспортной инфраструктуры. Киров отставал по этой проблематике. И теперь это одна из «фишек» нового руководителя – работа с комфортной городской средой. Именно такие проекты он и предлагает», – добавил Минченко.
Что касается улучшения общих экономических показателей области, то у Соколова есть понятная стратегия и здесь – строительство федеральных дорог, другие стройки, подытожил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым, который был назначен в регион в мае этого года. Президент обратил внимание Соколова на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах региона и призвал собеседника не замалчивать такие проблемы. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего», – указал глава государства, уточнив, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля. «По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», – пообещал президент и пожелал Соколову успехов.
Упомянутые президентом проблемы возникают в результате закрытия градообразующих предприятий, когда у жителей моногородов исчезают перспективы на рынке труда или начинаются задержки по зарплате, напоминает Минченко. «Люди начинают злоупотреблять алкоголем от безысходности. Но мы видим, что сейчас ведется большая практическая работа по разрешению таких проблем в Кировской области, например, на фанерных комбинатах. Ситуация там была достаточно острая, но теперь ее удалось уладить. Скажем, была угроза сокращения занятости на градообразующем предприятии «Молот-Оружие» (город Вятские Поляны), но руководству области путем переговоров удалось решить и эту проблему», – отметил Минченко.