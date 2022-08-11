Худрук национального ансамбля «Сухишвили» призвала закрыть границу Грузии для россиян

Народная артистка Грузии, художественный руководитель национального ансамбля танца «Сухишвили» Нино Сухишвили призвала закрыть Грузию для граждан России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В своем заявлении она подчеркнула, что «выступает категорически против предоставления в Грузии статуса беженца русским по национальности, да и вообще против пересечения ими границы Грузии, даже в статусе туристов».

Отмечая, что «не является русофобкой», Нино Сухишвили заявляет, что «не доверяет русским, и это ее право, так как она любит свою родину».

«Слава Украине!» – завершает свое послание хореограф.

В соцсетях часть пользователей отмечает, что это заявление именно является русофобским.

Грузинская радикальная оппозиция в последние дни требует ограничить право для граждан России приезжать в страну, власти называют эти призывы нерелевантными.

В январе–июне 2022 года Грузию посетило около 250 тыс. граждан России, этот показатель на 64,3% меньше показателя допандемийного 2019 года.

Доходы страны от международных путешественников за шесть месяцев 2022 года составили 1,142 млрд долларов. Наибольшую сумму за этот период потратили визитеры из России – 218,7 млн долларов.

Ранее в Тбилиси предложили раздавать российским туристам буклеты об «оккупации».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда Грузия начнет больше сближаться с Россией.