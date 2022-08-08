В Тбилиси предложили раздавать российским туристам буклеты об «оккупации»

Прибывающие в Грузию граждане России должны знать о том, что их страна после войны 2008 года «оккупировала 20% территории Грузии», заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закарейшвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Очевидно, что из всех соседних стран для россиян Грузия – наиболее комфортная и безопасная. Трагедии в этом нет, а вот в том, что прибывающие в Грузию россияне начинают вести себя высокомерно, есть. Растет напряженность», – сказал он в интервью тбилисской газете «Резонанси».

По его словам, прибывающие россияне должны знать о том, что в Грузии действует «Закон об оккупации» и вести себя адекватно и уважительно».

«Граждане России должны знать, что у них нет права на все в Грузии, – сказал Паата Закарейшвили. – Можно напечатать буклеты и раздавать их на границе, описав в корректной форме, что по грузинским законам Россия является страной-оккупантом».

«Там можно написать, что мы приветствуем их пребывание здесь, но просим соблюдать правила поведения. В частности, в общественных местах недопустимы русские песни, тосты за (президента России Владимира) Путина и так далее», – сказал он.

Примечательно, что в грузинских соцсетях с начала августа собрали более 14 тыс. подписей за введение визового режима для граждан России. Этот режим был отменен прежними властями 10 лет назад. Граждане России могут оставаться в Грузии без визы в течение года.

В последнее время в Грузии много говорят и пишут о беспрецедентом наплыве россиян, что официально не подтверждается. Один из тбилисских баров стал очень популярным после того, как отказался обслуживать граждан России, если те не признают письменно «оккупацию».

Ранее в Тбилиси выразили сожаление фактами оскорблений «похожих на русских» людей.

Газета ВЗГЛЯД отмечала: война с Грузией показала России истинное лицо Европы.