Взгляд
9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:28  |  vz.ru
Разделы

У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
Перейти в раздел…

Когда Грузия начнет больше сближаться с Россией

Грузинское государство зависит от России - но не хочет этого признавать REUTERS/David Mdzinarishvili
Западные исследователи возмущены: Грузия погружается во всю большую зависимость от России. Тбилиси в какой-то мере даже стал инструментом преодоления антироссийских санкций и уж точно отказался к ним присоединяться. Однако на пути дальнейшего политического сближения России и Грузии есть ряд очень серьезных препятствий. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В сфере культуры не стоит копировать Украину

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

России пора вернуть свое небо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Новая тактика Пентагона на Украине

Дипломатию Германии губит демократия

КНР и Тайвань. Суть конфликта

Перейти в раздел…

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...

В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...

Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
    Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях ФБР устроило обыск у Трампа Украинский военный рассказал о подготовке нападения на Донбасс и Россию
    Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР Неонацист-наркоман из «Медведей SS» умер в СИЗО ДНР из-за осложнения болезней
    CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о смене позиции Зеленским Украине не понравились извинения CBS и Amnesty International Зрители подрались на концерте Галкина в Литве Байден не смог справиться с пиджаком и очками

    уезжают семьями


    CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область

    движение танкеров


    Южная Европа принялась тайно закупать нефть из России

    «политические шуты»


    Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили

    Видео

    освобождение Донбасса


    Оборона ключевого украинского укрепрайона надломлена

    позиция америки


    Почему США так важно обменять Бута на лесбиянку

    европейские сортиры


    Литву ждет крупное туалетное наказание

    Контрсанкции Москвы


    У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

    Ссора с Китаем


    Дипломатия Германии деградирует из-за демократии

    готова сражаться


    Владимир Можегов: Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

    пропагандировать и продвигать


    Игорь Караулов: В сфере культуры не стоит копировать Украину

    проект-300


    Герман Садулаев: России пора вернуть свое небо

    на ваш взгляд


    Вам удалось сходить в отпуск в этом году?

    Когда Грузия начнет больше сближаться с Россией

    Грузинское государство зависит от России - но не хочет этого признавать
    		   9 августа 2022, 08:25
    Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Западные исследователи возмущены: Грузия погружается во всю большую зависимость от России. Тбилиси в какой-то мере даже стал инструментом преодоления антироссийских санкций и уж точно отказался к ним присоединяться. Однако на пути дальнейшего политического сближения России и Грузии есть ряд очень серьезных препятствий.

    Грузия стала едва ли не самым большим разочарованием для Вашингтона среди всех стран постсоветского пространства. Самая первая «прозападная демократия», с которой начались все цветные революции в регионе, полностью дистанцировалась от «помощи Украины в борьбе против российской агрессии». Точнее, ограничилось словесным осуждением. Но на практике – грузинские власти категорически отказались принимать какие-то санкции против России, а также осудили наемников-грузин, которые отправились воевать в ряды ВСУ и банд украинских нацистов.

    Неудивительно, что западные политики и НПО бьют тревогу. Еврокомиссия отказалась предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС (хотя она была институционально куда ближе к получению этого статуса, чем получившие его Украина с Молдавией). А грузинское подразделение Transparency International не так давно выпустило огромный доклад, в котором рассказало о российской экспансии в Грузию. Экономической экспансии, разумеется.  

    Так, по данным авторов доклада, за первые шесть месяцев 2022 года Грузия получила из России порядка 1,2 млрд долларов (сюда входят денежные переводы, доходы от туристов, а также экспорт потребительских товаров). И это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, а также на 36% больше, чем за первую половину 2019-го (последнего доковидного). С мая по июнь почти 6400 российских компаний зарегистрировались в Грузии – и это в семь раз больше, чем за весь 2021 год, а также примерно половина от всех российских компаний, ныне работающих в Грузии. 93% из них – это ИП.

    И этот приток шел вдобавок к уже имеющейся зависимости грузин от российского рынка (в частности, на долю России приходится 95% грузинского импорта пшеницы и муки, а также 60% экспорта грузинского вина). Соответственно, Transparency International рекомендует грузинским властям «снижать зависимость от России». В частности, отказывать в субсидиях тем компаниям, деятельность которых приводит к усилению этой зависимости – то есть, проще говоря, всем, кто работает с Россией.

    «Грузинское подразделение Transparency International само испытывает и постоянно возбуждает в согражданах ужас и панику просто от того факта, что Россия находится рядом. Что вот она, через Кавказский хребет – и ее надо постоянно бояться», – поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Некоторые политические силы уже предлагают идти дальше – они призывают правящую партию «Грузинская мечта» ввести контроль за россиянами, а также отменить безвизовый въезд граждан РФ в Грузию. 

    Власти Грузии на такие предложения реагируют крайне жестко. Они не просто отметают подобные предположения, но и предостерегают оппозицию от проявления любых враждебных действий в адрес граждан РФ.

    По словам председателя «Грузинской Мечты» Ираклия Кобахидзе, от «Михаила Саакашвили и его сателлитов… можно ожидать всего». «Мы видим, с какими силами мы имеем дело… Ожидаема любая провокация. Исходя из этого, мы, конечно же, призываем правоохранительные органы быть максимально бдительными, чтобы не были допущены никакие инциденты и агрессия (в отношении россиян – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил политик. 

    Подобные заявления и политика официального Тбилиси воодушевляют некоторых российских экспертов на выводы о том, что Грузия «прагматизировалась» и готова к нормализации отношений с Москвой. Эти выводы являются верными – но лишь частично.

    Да, нынешние власти в Грузии весьма прагматичны. «Грузинская мечта» имеет самую четкую и трезвую позицию по отношению к России, в отличие от правительств Шеварднадзе и Саакашвили. Мы прекрасно знаем, с какими угрозами сталкивается страна», – говорит зампредседателя комитета по внешним связям грузинского парламента Георгий Хелашвили. И угрозы эти носят прежде всего экономический характер – для нормального экономического развития Грузии необходим российский рынок, обрезать который из-за Украины Тбилиси не намерен.

    «В санкционном вопросе грузинские власти пытаются придерживаться нейтралитета, и их логика вполне убедительна. Ведь если Тбилиси введет экономические санкции против России, то Россия этого особо не заметит – а грузинской экономике будет очень плохо. И ради каких-то идеологических моментов гробить и без того слабую экономику смысла нет. Даже США с ЕС ничего не могут сделать против этой логики», – говорит Николай Силаев.

    Именно поэтому Тбилиси так привечает российских бизнесменов, именно поэтому «Грузинская мечта» будет бить по рукам всех тех, кто даже заикнется о какой-то их дискриминации. «Если в Грузии будут недовольны притоком российских специалистов, они потянутся в другие страны. Например, в Армению, где этим притоком все довольны – это деньги в экономике, новые квалифицированные кадры», – говорит Николай Силаев.

    Второй угрозой является втягивание Грузии в войну – чужую, по сути, войну. В Тбилиси видят, что Россия настроена на Украине серьезно, и что украинские власти (вкупе с западными странами) хотели бы устроить за счет Грузии россиянам второй фронт. Власти этого не допустили – даже несмотря на акции протеста против нейтралитета, которые устраивала ей оппозиция. По словам Ираклия Кобахидзе, «из-за здоровой и четкой реакции общества, люди, подталкивающие страну к войне, были вынуждены отступить, и сегодня они находятся в режиме самооправдания».

    И грузинское общество действительно поддерживает политику властей. По состоянию на июнь около 70% грузин выступали против введения каких-либо санкций против России, а 77% – против втягивания страны в российско-украинский конфликт.

    Однако прагматизм Тбилиси отнюдь не означает, что грузинское руководство готово к нормализации отношений. В этой нормализации оно уже давно уперлось в стеклянный потолок, который не может пробить.

    «Грузинские власти нашли Modus Vivendi с Москвой после 2012 года. Внешнеполитический курс Грузии остается неизменным, а с Россией поддерживаются экономические связи, обрубленные при Саакашвили. Для поиска нового курса по отношению к России у грузинских властей нет ни желания, ни воли, ни стимулов. Их задача – тихонечко пропетлять, что вполне разумно с их стороны», – говорит Николай Силаев. 

    Да, чисто теоретически экономическую нормализацию можно перевести в политическую. И в Грузии даже есть политические силы, которые к этой нормализации готовы. Однако для перевода этого запроса в политический мейнстрим у них не хватает аргументов.

    «Проблема всех политических сил Грузии, выступающих за улучшение отношений с Москвой, заключается в том, что со стороны России нет таких предложений, которые давали бы этим силам достаточно аргументов во внутренней политике.

    И нет этого ответа не потому, что мы его не придумали, а по объективным причинам. Главной болью Грузии в отношении РФ являются Южная Осетия и Абхазия. Россия признает их независимость и отказываться от этого признания не собирается. А значит, любая сила, выступающая за улучшение отношений, неизбежно в это упирается. У них нет решения, которое позволило бы обойти проблему. Да, по мере того, как в Грузии все будут привыкать к независимости Южной Осетии и Абхазии, начнет меняться и внутриполитическая повестка – но это вопрос не лет, а десятилетий», – говорит Николай Силаев.

    Сейчас же и югоосетинский, и абхазский вопрос являются весьма болезненными для грузинского общества. После того, как грузины убедились, что Москва не собирается ни отзывать признания, ни «принуждать» Южную Осетию и Абхазию к реинтеграции в состав Грузии, в обществе возникло некое разочарование. «Меня изумляет, почему удивляются в этой стране тому, что там, где более 300 тыс. беженцев и тысячи людей погибли в результате российско-грузинских конфликтов, граждане Грузии могут быть негативно настроены в отношении российских властей и граждан», – говорит народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария.

    Власти, конечно, сразу обвинили ее в ксенофобии – однако в ее словах есть толика правды. То есть грузины (ну, по крайней мере, львиная доля из них) понимают, что войну 2008 года начал Михаил Саакашвили – но Россию все равно обвиняют. Более того, выступая против государственной поддержки Украины и желая продолжения российско-грузинского экономического сотрудничества, они все равно тайно болеют за Киев.

    «Грузинское общество в целом российскую спецоперацию на Украине воспринимает крайне негативно и в массе своей желает победы Украине. Ничего удивительного в этом нет – у них конфликт с РФ, они считают нас врагом – а враг твоего врага является твоим другом»,

    – говорит Николай Силаев. Кроме того, грузины видят параллели. В их понимании Россия сейчас пытается отторгнуть украинские территории – что она, в понимании опять же грузин, сделала в отношении Грузии. И если власти сейчас, на этом фоне, начнут какое-то переформатирование политических отношений с Москвой, оно не будет понято.

    Поэтому, как говорилось в известном фильме, торопиться не надо. Не стоит ждать от грузинских властей невозможного. Если в Тбилиси и будут искать новый modus vivendi в отношениях с Москвой, то не раньше, чем окончится СВО на Украине. То есть тогда, когда постсоветское пространство заживет по совершенно другим правилам. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •