В Грузии заявили о регистрации россиянами рекордного количества компаний

С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность – Грузия Ека Гигаури по итогам исследования.

«С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года. Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности», – цитирует РИА «Новости» Гигаури.

По ее словам, всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13,5 тыс. российских компаний, половина из них появились в стране после начала событий на Украине.

«Также выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тыс. человек, что намного превышает показатели прошлых лет», – заявила Гигаури.

Между тем, по данным Национального агентства по туризму, за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 визитеров из России, что на 64,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть периода до начала пандемии.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на национальный банк Грузии сообщил, что Россия с большим отрывом лидирует по денежным переводам в Грузию: в первом полугодии 2022 года перечислено 750 млн долларов, это на 306% больше, чем в первом полугодии прошлого года.