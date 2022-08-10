Михалков, Аллегрова и Кипелов попали под санкции Украины

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК), отвечающее за составление санкционных списков, предложило ввести рестрикции в отношении 362 россиян, говорится в сообщении ведомства.

«НАПК добавило в списки потенциальных кандидатов на международные санкции еще 362 человека, поддерживающих политику России. Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины, для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины», – передает ТАСС сообщение агентства.

В агентстве отметили, что в новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В ведомстве сообщили, что всего на данный момент в соответствующих перечнях находятся 18,9 тыс. физических и 4 тыс. юридических лиц.

Ранее НАПК составило списки из 3423 физических лиц и 545 компаний из России, поддерживающих спецоперацию на Украине. В реестр попали Ольга Бузова, Полина Гагарина, Анна Семенович и другие звезды российского шоу-бизнеса.