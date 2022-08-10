Песков подарил цветы лишенной госнаграды Литвы за участие в шоу Навки фигуристке Дробязко

Молдавию уличили в попытке шантажировать Газпром

«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну пригрозил оставить Приднестровье без газа в случае расторжения контракта с Газпромом.

«Это банальные попытки шантажа со стороны Кишинева. Они уже откровенно показывают, что избрали тактику затягивания, а долг перед Россией, судя по всему, платить не собираются. А он составляет порядка 700 млн долларов», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«И понятно, почему до сих пор не проведен аудит, о котором говорит Спыну. Наша страна рассматривает его как некую формальную процедуру, призванную показать, откуда образовалась задолженность. Молдавия же считает это отличным способом заплатить меньше или не платить вовсе», – напомнил он.

Собеседник также добавил, что подписание нового контракта с государством стало возможным только благодаря политической воле Москвы. «Мы не хотели, чтобы люди зимой замерзли. Теперь Молдавия этим манипулирует», – говорит Юшков.

«И нынешние попытки приплести к делу Приднестровье – шантаж политического руководства нашей страны. Россия-то поддерживает ПМР. Но упускается из виду, что остановка снабжения со стороны Кишинева ударит по самой Молдавии», – рассуждает эксперт.

«В Приднестровье есть газовая электростанция, которая питает не только сам регион, но и большую часть Молдавии. В случае перекрытия вентиля без электричества останется огромное число людей. Более того, топливо поступает в Кишинев со стороны Украины, а значит, сначала заходит на территорию Приднестровья. Так что не очень понятна планируемая механика», – подчеркнул собеседник.

«В общем, Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем», – заключил Юшков.

Накануне вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил: если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, потому что Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.

По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.

Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».

Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в прошлый четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.

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