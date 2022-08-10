Президент Литвы лишил наград фигуристов за выступление в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что решение он принял по рекомендации комиссии по госнаградам.

Науседа также отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала отвратительным проявлением слепой ненависти к России действия властей Литвы в отношении фигуристов после того, как председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас выступил с инициативой лишить спортсменов наград.