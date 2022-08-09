Навка назвала отвратительными действия властей Литвы в отношении Дробязко и Ванагаса

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает отвратительным проявлением слепой ненависти к России действия властей Литвы в отношении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.

В понедельник с инициативой лишить спортсменов наград выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас в ответ на намерение спортсменов выступить в Сочи в художественном проекте Навки «Лебединое озеро». Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает лишение Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград, а Дробязко – гражданства балтийской республики.

«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом зрителям, а главное, детям всего мира огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», – передает ТАСС слова Навки.

Дробязко и Ванагас являются многократными чемпионами Литвы, двукратными призерами чемпионатов Европы, бронзовыми призерами чемпионата мира. У танцевального дуэта предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса. Дробязко предлагают лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.

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