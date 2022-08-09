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Навка назвала отвратительными действия властей Литвы в отношении Дробязко и Ванагаса
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает отвратительным проявлением слепой ненависти к России действия властей Литвы в отношении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса.
В понедельник с инициативой лишить спортсменов наград выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас в ответ на намерение спортсменов выступить в Сочи в художественном проекте Навки «Лебединое озеро». Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает лишение Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград, а Дробязко – гражданства балтийской республики.
«Это абсолютно отвратительно, это еще раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своим искусством, творчеством, талантом зрителям, а главное, детям всего мира огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для душ. Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», – передает ТАСС слова Навки.
Дробязко и Ванагас являются многократными чемпионами Литвы, двукратными призерами чемпионатов Европы, бронзовыми призерами чемпионата мира. У танцевального дуэта предлагают отнять врученные им в 2000 году рыцарские кресты ордена Гедиминаса. Дробязко предлагают лишить литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.
Ранее из сборной Украины выгнали двукратную чемпионку страны по фигурному катанию Анастасию Шаботову. Причиной спорного решения стал лайк в соцсети. Отметку «мне нравится» 16-летняя спортсменка поставила под постом российского фигуриста и тренера Евгения Плющенко.
Зрители подрались на концерте Галкина в Литве
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Концерт российского юмориста Максима Галкина в Латвии прервался на 20 минут из-за инцидента, в результате которого у одного из зрителей было разбито лицо, сообщили СМИ.
Организаторы выступления заявили, что мужчина мешал другим смотреть шоу. Но есть мнение, что он не сошелся с кем-то во мнении о спецоперации на Украине. Перепалка переросла в потасовку, которую быстро купировали медики и охрана, передает «Московский комсомолец».
При этом композитор Раймонд Паулс заявил, что слышал о случившемся. Однако, по его версии, одному из зрителей стало плохо.
«Перерыв был сделан, чтобы помочь какому-то человеку. А сам концерт вызвал очень большой интерес и прошел на ура», – заявил он.
Однако в Сети появилось видео, по которому можно понять, что конфликт действительно имел место. В конце ролика мужчина с разбитым лицом кричит, что его избили.
Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян.
Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.
Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно
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Всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».
Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него». Действующие санкции против России он считает «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».
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CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область
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Украинцы массово едут с подконтрольных Киеву территорий в освобожденную Россией Херсонскую область, сообщил телеканал CNN.
CNN показал, как по проселочной дороге на севере Запорожской области в сторону Херсонской области едет вереница машин. При этом им приходится пользоваться разбитой дорогой, поскольку мосты взорваны. Однако CNN не указывает, кто взорвал мосты, передает Sputnik.
В машинах везут семьи, домашних животных и много вещей – люди явно рассчитывают на переезд на долгий срок. Хотя сами украинцы по-разному объясняют поездку, зачастую говоря, что хотят забрать родственников и уехать, большое количество машин двигается в сторону освобожденных областей, а вот на подконтрольные Киеву территории едут единицы.
Уезжающие уверяют под камеру, что хотят вернуться назад. Но, как отмечают американские журналисты, опрашивающие покидающих подконтрольную киевским влястям территорию, «если эти люди хотят жить на российской стороне, никто из них никогда в этом не признается».
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Украинский военный рассказал о подготовке нападения на Донбасс и Россию
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Командный состав заявлял украинским военным, что Украина должна напасть на Донбасс и «возможно, пойти дальше», сообщил пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
Агафонов рассказал, что «среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс». По его словам, «говорили, что не надо дать русским первыми напасть, а сделать внезапный контрудар», «забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше». Как пояснил Агафонов, «это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе об этом часто разговаривали», иногда «доводили эти сведения рядовому составу».
Украинские командиры обещали помощь Запада при наступлении в Донбассе. Утверждалось, что западные страны даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России», передает РИА «Новости».
Агафонов рассказал, как «приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина – единая нация». «Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
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Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.
В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.
Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.
Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».
СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр, не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляются в Инчхон, Республика Корея, и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».
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Украинцы раскритиковали статью о своем языке в американском СМИ
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Украинские пользователи Twitter раскритиковали публикацию в журнале The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка.
Украинцы потребовали извинений, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий высмеивался как ненастоящий, и на нем говорили общались лишь необразованные сельские жители. Сейчас Киеву насаждают украинскую культуру. Украинцы обвинили автора статьи в дискриминации.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?» – написал один из комментаторов.
«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», – добавил в ответ другой.
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», – возмутился читатель WSJ.
«Требую извинений», – обратился к журналистам украинец.
Сейчас украинский язык имеет в стране статус государственного.
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Целующиеся Зеленский и Макрон стали героями гей-парада в Амстердаме
Большое фото целующихся президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона повесили на самом видном месте во время проведения гей-парада в Амстердаме.
Во время проведения гей-парада в Амстердаме прохожие увидели большое фото целующихся Макрона и Зеленского. Оформленное в розовых тонах изображение было помещено в рамку и повешено на стену здания на видном месте. Видео с парада разместил в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.
«Главные герои гей-парада в Амстердаме – целующиеся Зеленский и Макрон», – так прокомментировал фото и видео журналист.
Напомним, само фото было сделано в Киеве на совместной пресс-конференции во время визита Макрона в украинскую столицу. Тогда французы высмеяли целующихся президентов, отметив, что те больше похожи на пару извращенцев, чем на политиков, которые встретились на фоне боевых действий.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
В Германии объяснили «странную» популярность Путина у немцев
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В Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России, пишет обозреватель Герхард Лехнер в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung.
Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников, передает РИА «Новости».
«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – отметил Лехнер.
По его словам, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – говорится в публикации.
В начале июля британский журнал The Spectator писал, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. По данным соцопросов, большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию» (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%). Газета ВЗГЛЯД анализировала подобные настроения среди жителей Восточной Германии.
CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о смене позиции Зеленским
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.
Ведущий CNN выложил на своем канале в YouTube полную версию интервью. В ней Уотерс спрашивает: «Почему они (США) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию минских соглашений..., когда его избрали 73% населения Украины?».
Как заявил Уотерс, «после этого кто-то нашептал» Зеленскому «на ухо или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении минских соглашений, и примирении с соседями из России», передает РИА «Новости».
В версии разговора, опубликованной на сайте CNN, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
Напомним, Уотерс также заявил, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины.
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Ливанский покупатель отказался от закупки следовавшего на судне Razoni украинского зерна
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Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне не будет заходить 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи из-за отказа заказчика от кукурузы, сообщил источник в администрации порта.
«Поставщик украинского зерна сообщил, что ищет нового покупателя, поскольку ливанский заказчик отказался от закупки 26 тыс. тонн кукурузы, – указал он. – По этой причине балкер изменил маршрут и отменил прибытие в конечный пункт 9 августа», передает ТАСС.
Источник не уточнил, в какой порт может направиться судно, которое ранее находилось поблизости от гавани турецкого Искендеруна. «Новый покупатель может найтись в любой соседней стране, не обязательно в Ливане», – отметил он.
Согласно данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, в графе конечный пункт следования балкера изменен статус на «заказ». Это означает, что судно ожидает, когда найдется новый покупатель кукурузы.
Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы 1 августа. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 в прошлый вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
В субботу стало известно, что Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром.
Минобороны: Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточных ракет воздушного базирования в районе Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами ВКС России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара ВКС России в районе Новополтавки Николаевской области уничтожено до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики и 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены склады с боеприпасами 66-й, 110-й механизированных и 56-й мотопехотной бригад в районе населенного пункта Водяное, пять складов боеприпасов ВСУ в районах Красногоровки, Новомихайловки и Артемовска, а также склад горючего в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» в районе Краматорска. Кроме того, подавлено: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое ДНР, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области. Перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Прудянка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс» в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4774 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислил представитель Минобороны.
В конце июля Минобороны сообщало, что ВКС России уничтожили до 350 националистов «Кракена» в Харькове .
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Латвия возобновила импорт российского газа
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро.
Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Данные отчета Газпрома свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 млрд кубометров, а в 2019 году – 1,7 млрд кубометров.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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