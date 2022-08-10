Премьер Эстонии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

«Утро началось позитивно – к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на COVID и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня COVID», – приводит ее слова РИА «Новости».

Каллас сообщила, что ее семейный врач предписал оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как пропадут симптомы. Все встречи и грядущие поездки отменяются. «Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро», – отметила премьер.

Накануне Каллас выступила с громким заявлением о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В середине июля жителей Эстонии предупредили о приближении новой волны коронавируса. Сообщалось, что число госпитализированных с положительным результатом теста на COVID-19 в Эстонии удвоилось по сравнению с июньскими показателями.

По данным на 9 августа, всего в Эстонии выявлен 593 тыс. 571 случай коронавируса, умерли 2634 человека.