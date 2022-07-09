Синоптики рассказали о погоде в столице В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности 9 июля 2022, 08:13 Текст: Антон Никитин

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за грозы и ветра до 22.00 субботы, следует из данных прогностической карты учреждения. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение Гидрометцентра. Предупреждение о грозе и ветре в Москве действует с 10.00 9 июля до 22.00 10 июля, в Подмосковье с 9.00 9 июля до 21.00 10 июля. Напомним, 7 июля на столицу обрушился «залповый ливень». Москвичей просили не покидать дома из-за сильного ветра, порывы которого могли достигать 24 метров в секунду.

Москвичей предупредили о скором исчезновении русской зимы из столицы 7 июля 2022, 19:05

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Привычная зима с русскими морозами и снегом исчезнет из столицы России через 60 лет, предупредил москвичей заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По его словам, процесс глобального потепления в мире уходит корнями в глубокое прошлое и не прекратится, скорее всего, уже никогда, сообщает Life в своем Telegram-канале. Напомним, необходимо создать базирующуюся на научной основе российскую климатическую программу, чтобы потом рекомендовать ее миру, заявил лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин. Гидрометцентр спрогнозировал превращение Москвы в город с жаркой погодой 7 июля 2022, 18:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Ближайшее десятилетие российская столица чаще будет сталкиваться с «волнами тепла», жаркая погода в городе станет более распространенным явлением, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Прежде всего, увеличение повторяемости волн тепла – то есть увеличение повторяемости жаркой погоды. Волна тепла - такое ласковое название, но на самом деле – ох, какое негативное. Примерно на 40% количество волн тепла увеличивается. Увеличивается количество оттепелей», – сказал Вильфанд, говоря о прогнозе на ближайшие 10 лет, передает ТАСС. Средняя температура воздуха зимой в Москве выросла на 1,3 градуса за последние 30 лет, указал синоптик. Средняя летняя температура за этот же срок поднялась на 1,1 градуса, весенняя – на 1 градус, осенняя – на 0,8 градуса. Жителям страны придется адаптироваться к новым реалиям, сказал ученый. «С зимними потеплениями целый ряд событий связан, причем негативных. Раз зимние температуры повышаются, это значит, что чаще наблюдаются оттепели, а это опасное явление. Поскользнуться, упасть можно, количество травм увеличивается. Нужно переходить на новые виды асфальтирования, потому что вода тает, попадает в трещинки, потом замерзает. <...> На севере увеличивается количество осадков – значит, нужно в строительной климатологии обязательно учитывать наклон крыш и так далее», – отметил он. По его словам, в разных отраслях экономики готовятся проекты по адаптации к изменяющемуся климату. Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом 7 июля 2022, 17:24

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Кристина Цыцура

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В центре Москвы решили ограничить скорость движения машин 6 июля 2022, 16:46 Текст: Алексей Дегтярев

На части центральных московских улиц планируется дополнительно ограничить скорость движения, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) города. Так, скорость движения на Тверской, Пятницкой, Большой Ордынке в Москве ограничат до 50 км/ч, на Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных скорость движения снизят до 30 км/ч, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщение ЦОДД. «Центр города – пространство сбалансированного движения. Мы развиваем разные транспортные системы: автомобильное движение, общественный транспорт, пешеходный поток. По центру гуляют наши дети, мамы с колясками, туристы, ездят велосипедисты и пользователи самокатов. Высокая скорость здесь не нужна», – добавили в Центре. Там пояснили, что снижение скорости не отразится на пробках, поскольку днем скорость автомобилей и так не превышает 30–40 километров в час. Собянин заявил о начале создания производства электромобилей «Москвич» 6 июля 2022, 15:23 Текст: Кристина Цыцура

Стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Отмечается, что на первом этапе завод займется крупноузловой сборкой машин из дружественных стран. На втором этапе – начнется более глубокая локализация этого производства. «С сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы (для) электромобиля под названием «Москвич», – сказал мэр в ходе посещения завод, сообщает РИА «Новости». В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «Камаз». Задержан распыливший баллончик в метро Москвы мужчина 7 июля 2022, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Московском метрополитене неизвестный распылил перцовый баллончик, его задержали, сообщили в пресс-службе УВД на метро. Инцидент произошел вечером в среду в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Автозаводская» до станции «Технопарк». Между двумя гражданами произошел конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Один из участников распылил оппоненту в лицо газовый баллончик. Пострадавший отказался от госпитализации, а его оппонента начала искать полиция. «Сотрудниками уголовного розыска столичного метрополитена менее чем за сутки была установлена личность мужчины. Им оказался 35-летний житель столицы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», – указали в полиции. Позже стало известно, что от действий подозреваемого пострадали два пассажира: 21-летний москвич и его знакомая. Проводится проверка. Ранее полицейские задержали избившего оппонента в драке в московском метро мужчину. Отмечалось, что подозреваемый сломал сопернику челюсть. Москвичей попросили не выходить на улицу из-за «залпового ливня» 7 июля 2022, 18:33 Текст: Алексей Дегтярев

Жителям российской столицы не следует покидать дома в четверг вечером, поскольку на город обрушится «залповый ливень» и сильный ветер, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. «На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – цитирует сообщение ТАСС. Власти города просят жителей Москвы не пребывать на улице в такую погоду. Городские службы занимаются ликвидаций последствий разрушений вследствие непогоды. На улицах работают 300 бригад для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть, и около 290 единиц техники МУП «Мосводосток», а также коммунальные компании. «В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», – отметили в ведомстве. Ранее синоптики предсказали в городе шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Москве произошла массовая драка со стрельбой 8 июля 2022, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

На юго-востоке столицы произошла драка со стрельбой, в ней участвовали порядка 20 человек, сообщил источник в правоохранительных органах. «Драка произошла в третьем Крутицком переулке в районе дома 13. В ней приняли участие более 20 человек, один из участников в ходе потасовки совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно, пистолета», – сказал собеседник ТАСС. В ГУ МВД по Москве пояснили, что сообщение в полицию о конфликте поступило в 15.00. Полицейские, прибывшие на место, установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в драку. «В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало», – уточнили в ведомстве. В конце июня в городе Красногорске Московской области произошла уличная драка со стрельбой, в полицию доставлено 13 человек. В ДТП на Большом каменном мосту в Москве погибли два человека 7 июля 2022, 08:59 Текст: Александра Юдина

В аварии на Большом каменном мосту в столице погибли два человека, еще один был госпитализирован, движение в сторону центра осуществляется по встречной полосе. «Два человека погибли и один пострадал в ДТП на Большом каменном мосту. Дорожная авария произошла примерно в четыре утра. Водитель автомобиля «Датсун», двигаясь от улицы Знаменка в сторону Большого каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», – сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. Уточняется, что, по предварительным данным, водитель Datsun находился в нетрезвом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля Datsun скончались, водителя автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение в сторону центра осуществляется по встречному направлению движения», – отмечено в сообщении. В начале июля легковой автомобиль съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы. В Москве раскрыли подпольную сеть по торговле ворованными лекарствами от СПИДа 6 июля 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

В столице раскрыта деятельность подпольной сети, занимавшейся продажей краденых лекарств для лечения СПИДа, вычислить ее удалось благодаря цифровой маркировке лекарств. Общая сумма краденых медикаментов составила 10 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом отмечается, что главврачи больниц, где совершались предполагаемые преступления, не хотят признавать себя потерпевшими, поэтому в деле до сих пор нет обвиняемых. Проверка проводилась в аптеках ООО «Ромашка 03» на улице Гарибальди, ООО «Эка Фарм» на Ленинском проспекте и аптечном пункте ООО «Финик Фарм» на Перовской улице, сказали собеседники издания. Подозрительными следователи МВД и сопровождавшие их сотрудники ОЭБиПК сочли несколько сотен хранившихся в помещениях аптек медпрепаратов. Отмечается, что речь идет о препаратах «Исентресс» (предотвращает интеграцию вируса иммунодефицита человека в геном клетки на ранних стадиях развития инфекции), «Калетра» (препятствуюет синтезу белков ВИЧ). Также в числе изъятого – «Перьета», применяющаяся для терапии рака молочной железы, «Реддитукс» – для лечения тяжелых заболеваний крови, а также противоопухолевые «Герцептин» и «Китруда». В московском частном детсаду отравились 11 детей 6 июля 2022, 14:14 Текст: Алексей Дегтярев

В московском частном детском саду отравились более десяти детей, часть из них госпитализирована, сообщила городской уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. «Детский садик находится жилом комплексе и имеет лицензию. На данный момент известно, что отравилось 11 детей. Четверо были доставлены в больницу, двое из них уже выписаны», – пояснила Ярославская ТАСС. У них взяты анализы, ожидаются их результаты, которые покажут, чем именно отравились дети. Учреждение рассчитано на 180 детей, но на момент событий в нем было гораздо меньше несовершеннолетних. «Я побывала в учреждении, посмотрела, как оборудовано помещение. Здесь никаких нарушений нет. Однако важно, что детский садик кормил детей по договору, то есть в садике есть буфет. А еду готовили в другом учреждении, с которым и был ранее заключен договор», – пояснила омбудсмен. Сейчас учреждение закрыли на санитарную обработку. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В мае в Бурятии отравились 17 детей и 14 взрослых после чаепития в одной из школ Селенгинского района республики. В России решили создать систему поддержки креативных индустрий 7 июля 2022, 16:57

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Форма поддержки креативных индустрий обсуждается с правительством России, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на заседании «Новое время – новые правила креативного сектора» в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в ЦПКиО им. Горького. «Хорошая идея. Честно признаюсь, мы уже думаем об этом некоторое время вместе с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко, который в правительстве отвечает за всю эту сферу креативных индустрий. Поэтому мы с ним вместе это активно обсуждаем, [обсуждаем и] с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой, которая отвечает у нас за всю молодежную часть образовательной политики, культуры. Я думаю, мы найдем решение», – цитирует Кириенко ТАСС. По его словам, «то, что нужна система, институт, который будет все это поддерживать, не вызывает ни секунды сомнений». При этом Кириенко предупредил, что «самый простой способ «заволынить» любую идею – это быстренько под нее создать госорган управления». «Вот в это не хотелось бы попадать, чтобы не получилась постановка галочки», – добавил первый замглавы администрации президента. «На мой взгляд, органы госуправления не базис. Они все-таки вторичны, они должны прилагаться в помощь людям, которые что-то начинают делать», – продолжил Кириенко. «Нет вопроса поддерживать или не поддерживать. Этой дискуссии давно нет. А вот как поддерживать? Надо, чтобы это рождалось не в тиши кабинетов правительства или администрации президента, а только в сообществе, совместно с людьми, которые собственно эту креативную индустрию создают, развивают, придумывают», – убежден Кириенко. По его словам, «система поддержки будет», «такой фундамент, каркас такой системы поддержки со стороны государства появился». В качестве примера Кириенко привел Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва продолжит оказывать поддержку креативным индустриям. «Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание уникальных проектов, которые двигают наши креативные индустрии, и не только креативные индустрии, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление. Это очень важная история, важные креативные услуги, которыми интересуется миллионы людей. Без этого невозможно представить современную цивилизацию, современный город и страну», – обратился Собянин. Он отметил, что практически все отрасли сталкиваются с определёнными вызовами из-за санкций, но город будет продолжать создавать возможности для развития бизнеса. «Сегодня мы находимся, практически все эти отрасли, в определенных вызовах, сложностях и санкциях, но на то вы и креативные индустрии, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности, а мы будем вас поддерживать», – сказал Собянин. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в Москве действует свыше 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 трлн рублей. В организациях креативного сектора экономики занято 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (порядка 13% всех занятых в столице). Крупнейшими работодателями являются отрасли разработки программного обеспечения и видеоигр, реклама, издательская деятельность, архитектура, мода, кино и анимация. Синоптики рассказали о погоде в столице 7 июля 2022, 02:58 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет плюс 23. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до 29 градусов. Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности. Вечером столбики термометров покажут плюс 25. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 8 июля 2022, 06:26 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 24–26 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 15 градусов. Ветер северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба. В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 23–28 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов, передает ТАСС. Синоптики рассказали о погоде в столице 9 июля 2022, 06:10 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 25–27 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов. Ветер переменный, 3–8 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 23 до 28 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов, передает ТАСС.