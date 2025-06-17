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В Якутии осудили уроженца Нигерии за крупное мошенничество
Суд Ленского района Якутии признал виновным 24-летнего выходца из Нигерии в участии в дистанционном обмане пяти женщин из России с целью завладения их деньгами.
Нигерийца приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.
Подсудимый был признан виновным по пяти эпизодам мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы.
В ходе следствия установлено, что мужчина вступил в преступное сообщество, где занимался обманом российских гражданок через интернет. Члены группы выстраивали доверительные отношения с женщинами из разных регионов, включая Якутию, и под различными предлогами убеждали переводить им деньги. Общая сумма ущерба превысила 9,1 млн рублей.
Роль осужденного заключалась в перенаправлении похищенных средств на банковские карты, контролируемые участниками группы. На суде обвиняемый вину не признал. Все гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор в настоящее время не вступил в силу.
Ранее в МВД сообщали, что сумма ущерба от дистанционных хищений у россиян с января по апрель достигла 64 млрд рублей.