В Якутии осудили уроженца Нигерии за крупное мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Нигерийца приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.

Подсудимый был признан виновным по пяти эпизодам мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы.

В ходе следствия установлено, что мужчина вступил в преступное сообщество, где занимался обманом российских гражданок через интернет. Члены группы выстраивали доверительные отношения с женщинами из разных регионов, включая Якутию, и под различными предлогами убеждали переводить им деньги. Общая сумма ущерба превысила 9,1 млн рублей.

Роль осужденного заключалась в перенаправлении похищенных средств на банковские карты, контролируемые участниками группы. На суде обвиняемый вину не признал. Все гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор в настоящее время не вступил в силу.

Ранее в МВД сообщали, что сумма ущерба от дистанционных хищений у россиян с января по апрель достигла 64 млрд рублей.