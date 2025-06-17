В Волгограде задержали иностранку с контрабандой волос на 4,3 млн

Tекст: Алексей Дегтярев

В багаже иностранки из Дубая нашли более 40 кг натуральных волос, стоимость груза оценили в 4,3 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что женщину задержали после досмотра багажа. Там нашли 200 связок длинных волос. По словам задержанной, она везла волосы для одного из салонов красоты и не знала, что их необходимо декларировать.

В ФТМ добавили, что против пассажирки возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров.

Ранее таможенники при проверке ввозимых в Россию товаров выявили квадрокоптеры на сумму в 65,7 млн рублей, эти товары не были ввезены законно, их отдали на нужды СВО.