Запуск американской ракеты-носителя Minotaur закончился взрывом

Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ: ее потери превысили 80% численного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении,общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тыс. человек, что составляет 60% ее численного состава», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе города Артемовска Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин. На этом фоне военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы. Руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненых военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий», – заявил Конашенков.

«Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах качестве заградотрядов. Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», – подытожили в Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило, что российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины.

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