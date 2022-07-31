В США назвали ключевой для Украины город

Украинская сторона в случае потери Одессы проиграет в спецоперации, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

Одесса еще во времена Советского союза стала важным курортом, взятие этого города под контроль России может произойти не в результате боевых действий, но из-за событий в самом городе, заявил Донован в публикации для журнала American Thinker, передает РИА «Новости».

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», – предположил специалист.

Украине, Соединенным Штатам и Европе, которые вскоре ощутят политическую и экономическую бурю «эпических масштабов», нужно будет перенести грядущую зиму.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса.