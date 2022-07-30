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В Британии предупредили о возможности раскола в ЕС из-за энергокризиса
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Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса, говорится в статье, опубликованной на сайте британской Financial Times (FT).
Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкой рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран – членов сообщества. Хотя, как отмечает издание, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, ряд государств Евросоюза обеспокоены тем, что эта политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан, передает ТАСС.
В то же время издание со ссылкой на источники в ЕС проинформировало об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства Германии также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении России в ближайшее время.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Власти Латвии намерены рассмотреть секретный документ на экстренном совещании
Латвийское руководство планирует провести строго секретное внеочередное заседание правительства страны, сообщили в государственной канцелярии.
В повестку заседания включили подготовленный Минобороны Латвии документ, носящий конфиденциальный характер, сообщает Baltnews.
Само заседание пройдет в четверг, 28 июля в 9 утра по местному времени. Для этого министры прервут отпуск, в котором находятся. Вопрос о документе рассмотрят в закрытой части в зале безопасных переговоров правительства.
Минобороны Латвии не дало никаких комментариев по этому заседанию. Докладчиком выступит глава ведомства Артис Пабрикс.
Газета ВЗГЛЯД писала о реакции населения Латвии на решение властей возродить обязательный призыв в армию.
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Литовская оппозиция привезла в Москву предложение о безвизовом режиме
Делегация литовской оппозиции обратилась к властям России с предложением ввести безвизовый режим, для начала – между Литвой и Калининградской областью, сообщила на пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня» лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» Эрика Швенченене.
«Мы хотим обратиться с просьбой рассмотреть возможность введения безвизового режима между Россией и Литвой. Для начала между Литвой и Калининградской областью», – передает РИА «Новости» ее слова.
Литовский политик отметила, что безвизовые взаимные поездки граждан Литвы и России будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.
«Информацию, которую будут привозить люди, наша власть не закроет. Каждый человек становится по сути маленьким инфоцентром, и все эти инфоцентры наши власти не смогут закрыть», – добавила Швенченене.
Она также рассказала, что неоднократно бывала в Белоруссии, где встречалась с президентом Александром Лукашенко, и ей удалось убедить его ввести безвизовый режим с Литвой.
«Мы создали «Форум добрососедства», и наш первый визит был в Белоруссию. Нам удалось прорвать информационную блокаду с Белоруссией после того, когда мы попросили президента Белоруссии о безвизовом режиме, и он это предоставил. Это был лучший способ снять информационную блокаду, потому что люди хлынули туда и уже закрыть уста людей стало невозможно», – сказала политик.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Захарова отреагировала на запрет группе «Руки вверх» выступать в Эстонии
Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала запрет внешнеполитического ведомства Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».
«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», – передает радио Sputnik ее мнение.
Захарова добавила, что «люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза». «И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что если «люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон», которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды. «Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», – резюмировала Захарова.
Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы «Руки вверх».
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции в виде запрета на выступление против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.
В список лиц, которые поддерживают войну на Украине, попали музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков и другие.
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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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Захарова едко прокомментировала жалобы Борреля на непопулярность у западных СМИ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на жалобы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что западные СМИ чаще пишут о главе МИД Сергее Лаврове.
«Жозеп, западная пресса просто бережет свое ментальное здоровье, предпочитая Лаврова вам. Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их – тем более», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель на испанском радио Cadena Ser пожаловался, что западные СМИ иногда не передают сделанные им самим заявления, однако пишут о словах главы МИД России Сергея Лаврова.
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Латвия продолжила закупать российский газ
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Оператор «Сахалина–2» сообщил о переходе на оплату СПГ через российский банк
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Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин–2», уведомила клиентов о том, что осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа следует через российский банк, сообщают информационные агентства.
Sakhalin Energy сообщила клиентам о необходимости изменений нынешних соглашений, включая переход на обслуживание в российском банке. При этом условия контрактов, касающиеся, в частности, валюты расчетов, объемов поставок, цен и пунктов назначения доставки, сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По мнению Bloomberg, переход может обернуться задержкой «жизненно важных» поставок, учитывая нехватку топлива и рост цен. Источники отмечают, что санкции также могут осложнить процесс, поскольку покупатели СПГ хотят убедиться в том, что смена банка не нарушает действующие ограничения.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
В Совфеде раскритиковали Швейцарию за попытки «нагадить» российским делегатам в ООН
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«Сегодня нужно пересматривать вопрос о местонахождении основных международных институтов, чтобы они действительно оставались площадками для взаимодействия, а не зачищались в угоду отдельным интересантам», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя отказ Швейцарии выдавать визы российским делегатам в ООН.
«Швейцария уже находится в списке недружественных стран. Можно сказать, что они отказались от своего государственного суверенитета. Дело в том, что они идут на поводу у США и других стран Европы, вводя против нас санкции», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Видимо, власти Швейцарии забыли, что само существование их государства – это заслуга России. В XIX веке после наполеоновских войн у Франции, Италии и Германии было желание поделить Швейцарию между собой, буквально – разодрать на куски. И только Российская империя настояла на том, чтобы сохранилась Швейцарская конфедерация», – напомнил собеседник.
«О каком объективном подходе и нейтральном статусе Швейцарии, которым они всегда гордились, теперь может идти речь? Сначала они предпринимают недружественные действия, вводят санкции, а затем и вовсе опускаются до того, что не выдают визы для работы в Организации Объединенных Наций», – задается вопросом парламентарий.
«Я не думаю, что тут имеет место глобальный замысел по вытеснению Россию из ООН путем такого рода манипуляций, скорее всего, они просто хотят «нагадить», – полагает Климов.
Сенатор подчеркнул, что есть два важных вопроса, связанных с основами работы ООН. «Во-первых, нам, мировому сообществу, необходимо пересмотреть локации Организации. Неправильно размещать штаб-квартиры международных институтов в странах, которые не являются нейтральными и участвуют в военно-политических блоках», – рассказал он.
«Например, Соединенные Штаты не просто участник, а создатель военного блока НАТО. И почему на территории военного блока, недружественного нам и другим странам, входящим в ООН, располагается штаб-квартира? Это вообще нонсенс», – возмутился собеседник.
«Создавая визовые препятствия для наших дипмиссий, эти страны сами подтверждают необходимость переноса месторасположения международных организаций. Например, можно перенести штаб-квартиру в Белград. Сербия в военных блоках не состоит и санкции не вводит. Хотя стоит признать, что технически в нынешних реалиях это осуществить сложно. Да и бюджет Сербии не потянет таких затрат, а США, разумеется, спонсировать не станут», – отметил сенатор.
В качестве еще одного места для штаб-квартиры ООН Климов предложил Стамбул. «Даже несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она все-таки проводит независимую внешнюю политику. Неслучайно именно там под эгидой ООН на прошлой неделе проходили переговоры по поставкам сельхозпродукции», – рассказал он.
«Штаб-квартира ООН должна находится ближе к той части земного шара, где живет большая часть человечества. А большая часть человечества – три четверти – живет на перекрестке между Африкой, Центральной Азией и Восточной Европой. Стамбул с этой точки зрения отлично подходит», – отметил собеседник.
«Второй вопрос – кадровый. На сегодняшний день генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш – бывший премьер-министр Португалии. Это страна, которая является членом НАТО с момента основания альянса. Нельзя, чтобы на должность генсека ООН назначались люди, аффилированные с такой военно-политической агрессивной структурой», – рассказал Климов.
«Вообще, рекомендацию по назначению генсека ООН дает Совет Безопасности Организации, где у нас есть право вето. Сейчас, конечно, отменить назначение Гутерриша невозможно, но на будущее нам нужно учесть этот опыт», – отметил сенатор.
«В ситуации с невыдачей виз нашей дипломатической миссии, генсек ООН должен был одернуть Швейцарию и напомнить о принципах решения подобных вопросов. Даже в годы холодной войны на площадке ООН в Нью-Йорке выступали представители Кубы», – напомнил собеседник.
«Таким образом, поднимая вопрос о реформе ООН, надо говорить не только о расширении постоянных членов Совета Безопасности, но и о том, куда переместить центр организации, а также по какому принципу назначать генерального секретаря. Та спекуляция американцев и европейцев собственными правами, которую мы видим, идет в разрез с интересами населения всего остального мира», – резюмировал он.
В среду представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности заявила, что визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.
«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», – передает РИА «Новости» ее слова.
Дипломат отметила, что у Москвы имеются «вполне конкретные претензии» к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительной.
Так, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.
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Глава бельгийского МИД оказалась в центре скандала из-за визита в Крым
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Назначенная министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб уже оказалась в центре скандала из-за своей прошлогодней поездки в Крым через территорию России, что может осложнить ее визит в Киев, сообщает La Libre.
Скандал с Лабиб может перейти в дипломатическое измерение. Причиной стал прошлогодний театральный репортаж будущей главы МИД, а тогда еще журналистки из Крыма, передает Sputnik.
Сообщается, что в июле 2021 года Хаджа Лабиб посетила Крым для освещения театрального фестиваля, спонсором которого была компания Газпром. Тот факт, что эта поездка финансировалась российской культурной ассоциацией, вызвал резкую реакцию в украинской прессе, а также среди дипломатов, отмечает издание, передает RT.
Как передает газета, телерепортаж так и не увидел свет, однако в своем включении на радиостанции RTBF Лабиб давала слово «только тем собеседникам, которые поддерживают Россию», подчеркивает бельгийское СМИ.
Как напоминает La Libre, на сайте Министерства иностранных дел Бельгии также указано, что Украина «не дает согласия» на въезд иностранцев в Крым через территорию России. Однако Хаджа Лабиб не последовала этим рекомендациям и согласилась на получение российской визы для посещения региона. По украинскому законодательству этот шаг влечет за собой запрет въезда на Украину в течение трех лет.
«Поездки в Крым с территории Российской Федерации являются незаконными», – напомнил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он также уточнил, что «Министерство иностранных дел Украины ведет дипломатический диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам с целью создания всех условий для визита и согласования решений для продолжения двусторонних контактов».
Хотя Николенко подчеркнул, что позитивно оценивает готовность Лабиб и дальше поддерживать Украину, несколько украинских источников указывают, что власти серьезно относятся к этому «инциденту» и в настоящее время рассматривают возможные последствия.
Хотя этот сценарий кажется маловероятным, не исключено, что министр иностранных дел не сможет в ближайшее время посетить Украину, как планировалось ранее, отмечает издание. Со своей стороны, посольство Украины в Бельгии сообщило, что ожидает официальной позиции Киева по этому вопросу, которая должна быть озвучена в ближайшее время.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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