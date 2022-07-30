Боррель заявил о сокращении закупок российского газа странами ЕС в два раза

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.

«Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные главой дипломатии Евросоюза в интервью Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

При этом он добавил, что невозможно «требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь». «Мы не можем творить чудеса», – подчеркнул Боррель.

Касаясь темы введения штрафных пошлин на российский газ, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось Брюсселем, однако было отвергнуто. Вместо него, по словам политика, было принято «твердое решение» «прекратить покупать нефть [из РФ] с конца года», теперь ЕС находится «в процессе прекращения закупки газа [из России]». Дальнейшее сокращение импорта российского газа, как считает он, произойдет «быстро».

Боррель также не согласился с тем, что российская экономика не пострадала в результате введенных Западом санкций. Более важным, чем уменьшение потребления российского газа, по его мнению, являются усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром». «Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях», – сказал он, приведя в пример российские танки, в которых используются западные компоненты.

Накануне официальный представитель правительства Франции Оливье Веран назвал сложившуюся в стране ситуацию в энергетике беспрецедентной. Ранее читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.

Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.

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