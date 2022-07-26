ЕК удовлетворила требования стран ЕС для принятия плана сокращения потребления газа

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26 июля, вторник | Последнее обновление — 15:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Китай сейчас является нашим тактическим союзником не потому, что кто-то в Пекине воспылал особой любовью к России. Все куда банальнее. В Китае понимают, что если Россия не вывезет, то они следующие.
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Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу.
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Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки.
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЕК удовлетворила требования стран ЕС для принятия плана сокращения потребления газа
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Еврокомиссия согласилась дать странам ЕС запрошенные ими четыре блока исключений из плана обязательного сокращения потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года, следует из заявления Совета ЕС на уровне министров энергетики.
«Договоренность также предусматривает возможность объявления «общесоюзной тревоги» по безопасности поставок, которая сделает это сокращение спроса обязательным», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
При этом Совет также внес в постановление четыре блока исключений и ограничений на действие этой обязательной нормы, что позволило снять все возражения государств ЕС.
Отмечается, что страны Евросоюза смогут сами выбирать меры, при помощи которых сокращать спрос на голубое топливо. Министры энергетики стран ЕС договорились запускать механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, их общим решением, а не Еврокомиссией (ЕК).
Ранее сообщалось, что представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. После стало известно, что власти Словении поддержали инициативу в Евросоюзе снизить потребление газа на 15% ради независимости от поставок из России.
Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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В России оценили жалобы Украины на резкий рост прокачки газа Газпромом
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«Украинская сторона, делая заявления о проблемах в транзите российского газа через свою территорию, пытается выставить Москву разрушителем европейской экономики», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород».
«Система газопровода всегда должна быть синхронизирована. Когда идет подача газа, стороны предупреждают друг друга. Если подать большое давление с одной стороны, а с другой стороны вентиль будет закрыт, то в середине трубопровода произойдет авария. Сегодня украинская сторона говорит о том, что якобы Газпром подает избыточное давление, не предупредив их», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«На сегодняшний день транзит российского газа в Европу через территорию Украины осуществляется только по газопроводу «Уренгой – Помары – Ужгород», через газораспределительную станцию «Суджа». По украинской версии получается, что Газпром хочет намеренно взорвать трубу газопровода для того, чтобы остановить поставки газа в Европу», – отметил эксперт.
«Тем самым Украина пытается подать своим западным партнерам сигнал о том, что Россия хочет оставить европейцев без газа, а также хочет уничтожить европейскую экономику. Такие манипуляции направлены на то, чтобы убедить Европу усилить давление на Россию», – полагает собеседник.
Эксперт усомнился в том, что целью Газпрома действительно является остановка транзита российского газа в страны Европы. «Также Газпром каждый день подает заявку на транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». И каждый день Украина отказывает. Вместе с тем газопровод в рабочем состоянии и никаких препятствий для транзита газа нет», – рассказал Юшков.
«Кроме того, еще одной причиной снижения объемов поставок российского газа в Европу является ситуация с техническим обслуживанием турбин. Здесь вина на немецкой стороне. Ту турбину, которую отремонтировали в Канаде, до сих пор не вернули. Как мы можем качать больше газа, если выработался ресурс турбины? Мы ее вывели из эксплуатации. И так делается везде, во всем мире. Никто не станет использовать турбину, которая выработала свой ресурс», – отметил эксперт.
«Здесь же можно вспомнить и про газопровод «Ямал – Европа». Они сами у нас отняли долю в компании-операторе польского участка «Европолгаз» несмотря на то, что весь этот газопровод Газпром построил на свои деньги еще в 1990-е годы. В ответ на это российское государство ввело санкции против этой компании и теперь никто из российских структур не может с ней взаимодействовать. Поэтому транзит осуществляется через Украину», – добавил он.
Накануне издание «Страна.ua» сообщило, что оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы.
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обстоит ситуация с техническим обслуживанием турбин Siemens для «Северного потока – 1». «Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – рассказал Юшков.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
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Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El Pais.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»
Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Посол заявил о полностью разрушенных отношениях России и Греции
Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет, заявил посол России в Греции Андрей Маслов.
«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», – передает РИА «Новости» слова Маслова в эфире канала «Россия 24».
При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной – и это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время».
Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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Эксперт: Кризис с поставками газа по «Северному потоку» продолжается по вине Запада
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«Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром объявил об остановке очередной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку-1».
«Собственно, президент Путин во время своего визита в Иран анонсировал, что в ближайшие дни будет остановлена еще одна турбина, потому что у нее выйдет срок эксплуатации межрегламентных работ», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Периодически подобные турбины должны чиниться, должно проводиться техническое обслуживание. Из-за того, что западные партнеры нарушили график, вся эта кризисная ситуация и возникла. Siemens забрала первую турбину на техническое обслуживание и отправила ее в Канаду, не разобравшись с санкционным режимом Канады, – напомнил эксперт. – Канада починила турбину, но отказалась возвращать, заявив, что поставлять в Россию подобное оборудование запрещено. В итоге вопрос решался полтора месяца».
Как отметил Юшков, немецкая компания признавала тот факт, что именно она нарушает контракт и не возвращает турбину для «Северного потока», хотя обязана это сделать, поскольку получает за это деньги.
«Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – уточнил он. Какие останутся, непонятно, но, судя по всему, пропускная способность упадет до 45-40 млн кубов в сутки по сравнению с нынешними 67 млн кубов, предположил Юшков.
«Если Siemens вернет первую турбину и Газпром введет ее в эксплуатацию, а это будет как минимум в августе, пропускная способность вернется на уровень в 67 млн кубов. Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает. По всей видимости, немцы убеждены, что это политическое решение России, а не технические сложности. Чтобы проверить, они хотят сперва поставить первую турбину – ту, что уже починили в Канаде. Если после этого пропускная мощность возрастет, тогда Siemens скажет: «Окей, забираю все остальные турбины и везу их тоже на ремонт». Стало быть, сейчас все упирается в то, как быстро первая турбина будет доставлена», – пояснил эксперт.
«Кстати, Канада выдала «генеральную лицензию» (то есть исключила из-под санкций) до конца 2024 года, но только на пять турбин. Так послезавтра как раз уже и будет пять турбин, которые надо везти на ремонт. Вот и все. Квота закончится. После этого опять надо будет зависеть от Канады, от ее политической воли. Кто будет их просить? – задается вопросом Юшков. – Наверное, немцы опять».
При этом, как напоминает собеседник, есть еще трубопровод «Северный поток-2». «Он заполнен газом. Пожалуйста, бери и запускай. Можно запустить в течение суток. Это вопрос бюрократии, а не технической готовности. На этом газопроводе используются российские турбины, поэтому мы не будем зависеть от Канады», – пояснил Юшков.
Как предупреждал в ходе визита в Тегеран неделю назад президент Владимир Путин, если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров. Президент обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».
В понедельник Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens на станции «Портовая» с 7 утра среды – «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости». Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Тем временем первая, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%.
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Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15–20%
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15–20%.
«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», – приводит слова вице-канцлера Германии ТАСС.
Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», – заверил глава Минэкономики ФРГ в эфире телеканала ARD, добавив, что меры должны выполняться последовательно.
Газ, по его словам, поступает, например, из Нидерландов и Норвегии. «Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», – сказал он о возможных сценариях на зиму. Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении.
«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», – признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15–20%», – заключил глава Минэкономики ФРГ.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
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В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.
«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.
По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.
Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.
«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.
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В США оценили влияние санкций на экономику России и стран ЕС
Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители, сообщает американское издание The National Interest.
Во втором квартале 2022 года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 млрд долларов. Рубль показал завидную устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. И помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото, передает РИА «Новости».
Европейские страны, в свою очередь, после введения санкций столкнулись с двойной проблемой: им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию. Ограничения, говорится в материале, приносят больше проблем всему миру, чем самой России. С экономической точки зрения страна «ни на грамм не пострадала», резюмирует издание.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России. На этом фоне в Европе началась паника, цены на газ подскочили.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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СМИ: В Берлине намерены закрыть бассейны из-за нехватки газа
Власти Германии намерены прекратить эксплуатацию всех бассейнов в Берлине, немцам предлагают купаться в естественных водоемах, пишет газета Berliner Zeitung.
«Из-за надвигающейся нехватки газа необходимо больше экономить. «Нам придется закрыть бассейны и сказать людям: купайтесь теперь в озере, чтобы сэкономить газ», – заявил управляющий директор Берлинской торгово-промышленной палаты Ян Эдер, пишет Berliner Zeitung.
Ранее издание Bild писало, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.
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Кремль пообещал крайне негативный ответ на случаи отказа россиянам в шенгенских визах
Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии поддержали идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, несмотря на заявления финляндского МИДа о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
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