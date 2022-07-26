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В Испании предупредили о расколе в ЕС из-за мер по экономии газа
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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщило испанское издание El País.
Как утверждается в материале, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. Издание предупреждает, что «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями». «Европейский союз содрогается», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Как сообщает издание, предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», – резюмирует издание.
Накануне странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Ранее в США сравнили влияние санкций на экономику России и стран ЕС, отметив, что с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Днем ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути для зарубежных военных судов
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Иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Северного морского пути только по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней.
Министерство обороны России предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», который был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.
Документ предложено дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.
На территории СМП не сможет находиться более одного такого судна, если нет специального решения российского правительства. Подлодкам можно будет идти только на поверхности и под своим флагом.
В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок.
Подобные требования объясняются, в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».
Напомним, в отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от правительства к 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года.
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Газ в Европе подорожал на сообщении об остановке турбины «Северного потока»
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1 858 за 1 тыс. куб. м, или 175,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%, передает РИА «Новости».
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку».
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Киев потребовал от ЕС выдавать визы только не поддерживающим спецоперацию россиянам
Власти Украины считают, что Евросоюз не должен впускать на свою территорию россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции. Необходимо включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы, заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.
«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну – и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, – они не должны иметь доступа к свободному миру», – отметил Макеев в опубликованном интервью европейскому изданию газеты Politico, передает ТАСС.
Как сообщило издание, эта инициатива предполагает обязательный опросник для российских граждан, подающих заявление на визу. Анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него «родственники, совершившие военные преступления».
Таким образом, полагает Макеев, удастся «заставить российское население критически относиться» к спецоперации и «оказывать давление на российское правительство».
Во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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В Германии не увидели техпричин сокращения поставок по «Северному потоку»
Технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку» нет, заявило министерство по делам экономики и защиты климата Германии.
Так в ведомстве отреагировали на информацию о дальнейшем сокращении Газпромом объемов поставок газа по «Северному потоку».
«По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет», – сказал представитель министерства в эфире n-tv, передает ТАСС.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку». После этого цена газа в Европе на бирже подскочила на 4,2%.
Предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Газпром запросил у Siemens дополнительные документы по турбинам для «Северного потока»
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Компания «Газпром» получила от компании Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока», но они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
«У Газпрома по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая». В этих обстоятельствах Газпром в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее после нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока».
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В Германии усомнились в возможности заполнить хранилища газа на 95% к ноябрю
Заполнение немецких газохранилищ к 1 ноября на 90 или 95% – это нереалистичная задача, заявил глава федерального сетевого агентства (регулятор страны) Клаус Мюллер.
«Если останется так, что «Северный поток» будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80–85% [заполненности]», – цитирует Мюллера ТАСС.
По его словам, сейчас уровень заполненности составляет 65,9%. При этом у соседних стран этот уровень еще ниже.
Он отметил, что правительство и регулятор пытаются сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. «На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий», – заключил представитель агентства.
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман заявил о расколе общества, если газа не будет хватать зимой.
«Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть», – заявил чиновник.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
В Кремле, говоря о высказывании Шольца, напомнили об истории поставок газа.
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Эксперт: Кризис с поставками газа по «Северному потоку» продолжается по вине Запада
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«Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром объявил об остановке очередной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку-1».
«Собственно, президент Путин во время своего визита в Иран анонсировал, что в ближайшие дни будет остановлена еще одна турбина, потому что у нее выйдет срок эксплуатации межрегламентных работ», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Периодически подобные турбины должны чиниться, должно проводиться техническое обслуживание. Из-за того, что западные партнеры нарушили график, вся эта кризисная ситуация и возникла. Siemens забрала первую турбину на техническое обслуживание и отправила ее в Канаду, не разобравшись с санкционным режимом Канады, – напомнил эксперт. – Канада починила турбину, но отказалась возвращать, заявив, что поставлять в Россию подобное оборудование запрещено. В итоге вопрос решался полтора месяца».
Как отметил Юшков, немецкая компания признавала тот факт, что именно она нарушает контракт и не возвращает турбину для «Северного потока», хотя обязана это сделать, поскольку получает за это деньги.
«Пока пытались вернуть первую турбину, подошел срок текущего ремонта следующих. График был нарушен, и Газпром вынужденно останавливал одну турбину за другой. Остановлены четыре турбины, а в среду встанет и пятая. Останется две турбины», – уточнил он. Какие останутся, непонятно, но, судя по всему, пропускная способность упадет до 45-40 млн кубов в сутки по сравнению с нынешними 67 млн кубов, предположил Юшков.
«Если Siemens вернет первую турбину и Газпром введет ее в эксплуатацию, а это будет как минимум в августе, пропускная способность вернется на уровень в 67 млн кубов. Если немцы заберут все пять турбин и поторопятся вернуть их, то Газпром выведет «Северный поток» на полную мощность. Но Siemens почему-то этого не делает. По всей видимости, немцы убеждены, что это политическое решение России, а не технические сложности. Чтобы проверить, они хотят сперва поставить первую турбину – ту, что уже починили в Канаде. Если после этого пропускная мощность возрастет, тогда Siemens скажет: «Окей, забираю все остальные турбины и везу их тоже на ремонт». Стало быть, сейчас все упирается в то, как быстро первая турбина будет доставлена», – пояснил эксперт.
«Кстати, Канада выдала «генеральную лицензию» (то есть исключила из-под санкций) до конца 2024 года, но только на пять турбин. Так послезавтра как раз уже и будет пять турбин, которые надо везти на ремонт. Вот и все. Квота закончится. После этого опять надо будет зависеть от Канады, от ее политической воли. Кто будет их просить? – задается вопросом Юшков. – Наверное, немцы опять».
При этом, как напоминает собеседник, есть еще трубопровод «Северный поток-2». «Он заполнен газом. Пожалуйста, бери и запускай. Можно запустить в течение суток. Это вопрос бюрократии, а не технической готовности. На этом газопроводе используются российские турбины, поэтому мы не будем зависеть от Канады», – пояснил Юшков.
Как предупреждал в ходе визита в Тегеран неделю назад президент Владимир Путин, если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров. Президент обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».
В понедельник Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens на станции «Портовая» с 7 утра среды – «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости». Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Тем временем первая, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже подскочила на 4,2% на фоне сообщения об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя для «Северного потока», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Всего с начала дня рост стоимости газа составляет около 10%.
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СМИ: В Берлине намерены закрыть бассейны из-за нехватки газа
Власти Германии намерены прекратить эксплуатацию всех бассейнов в Берлине, немцам предлагают купаться в естественных водоемах, пишет газета Berliner Zeitung.
«Из-за надвигающейся нехватки газа необходимо больше экономить. «Нам придется закрыть бассейны и сказать людям: купайтесь теперь в озере, чтобы сэкономить газ», – заявил управляющий директор Берлинской торгово-промышленной палаты Ян Эдер, пишет Berliner Zeitung.
Ранее издание Bild писало, что ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек.
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Вице-канцлер Германии призвал снизить потребление газа в ФРГ на 15-20%
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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о серьезности ситуации с энергоснабжением в ФРГ на фоне сокращения поставок газа из России, призвав сократить потребление газа в ФРГ на 15-20%.
«У нас серьезная ситуация. Пора бы всем это понять», – приводит слова вице-канцлера Германии ТАСС.
Германия, по его словам, должна снизить потребление газа. «Мы работаем над этим», – заверил глава минэкономики ФРГ в эфире телеканала ARD, добавив, что меры должны выполняться последовательно.
Газ, по его словам, поступает, например, из Нидерландов и Норвегии. «Теперь это зависит от того, насколько мы экономны», – сказал он о возможных сценариях на зиму. Снабжение промышленности будет сокращено в случае нехватки газа до того, как частные домохозяйства или критически важная инфраструктура, такая как больницы, столкнутся с перебоями в газоснабжении.
«Конечно, это большое беспокойство, которое я также разделяю, что такое может произойти», – признал Хабек. Тогда не будет определенных производственных цепочек ни в Германии, ни в Европе. «Важно всеми силами избежать этого. Поэтому потребление газа в Германии необходимо сократить на 15-20%», – заключил глава Минэкономики ФРГ.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
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Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», – отметила фон дер Ляйен в интервью агентству dpa.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», – приводит ее слова ТАСС.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
На Украине заявили о резком росте давления в пограничном участке ГТС
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
ЕС решил выделить Украине еще 1 млрд евро
Евросоюз предоставил Украине льготный кредит в 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет выдан немедленно», – приводит ее слова ТАСС.
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что члены Евросоюза согласились мобилизовать пятый транш военной помощи Украине.
Напомним, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд евро. Боррель призвал европейцев проявить «стратегическое терпение» в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.
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