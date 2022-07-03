Артистку цирка Эллу Запашную избил сосед

На представительницу династии Запашных клоунессу Эллу Запашную напал сосед и сломал ей палец из-за того, что она заблокировала его автомобиль, сообщили СМИ.

Во дворе дома женщины ведутся строительные работы. Чтобы они быстрее закончились, жильцы договорились временно не парковать там свои машины, однако не все владельцы квартир на деле соблюдали это правило. Сосед клоунессы поставил свой автомобиль рядом с бульдозерами и будками строителей, из-за чего Элла Запашная и ее подруга решили его проучить. Они припарковали свое транспортное средство так, что сосед не мог выехать, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчине эти действия не понравились, поэтому он схватил клоунессу за руку и сломал ей палец.

К компромиссу так и не пришли, Запашной уже наложили гипс, а на буйного мужчину готовится заявление.

57-летняя Элла Запашная – потомственная артистка цирка. Женщина не связывает свои успехи с известными шоуменами, вместо дрессуры она выбрала карьеру клоунессы.