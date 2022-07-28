В Воронеже задержаны осквернявшие могилы подростки-трансгендеры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту организовать проверку по факту надругательства над могилами подростками.

Видео, на котором молодой человек исполняет на могилах «танцы» и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов.

«Юноши совершают ряд противоправных действий на могилах пожилых людей в Воронеже. Главой СК России дано поручение в рамках проверочных мероприятий выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится на сайте СК.

Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль.

«Оперативниками уголовного розыска городского управления полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния на одном из кладбищ Воронежа. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Проводится процессуальная проверка», – сообщила представитель ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова в Telegram-канале ведомства.

В интернете позднее появилось видео, где юноша плачет и извиняется за свой поступок, при этом говорит о себе в женском роде.

Telegram-канал Readovka сообщал, что «подросток-трансгендер Федя вместе с другом/подругой станцевал на местном кладбище и помочился на могилы. Все свои действия он(а) выкладывал(а) в интернет. Этот персонаж прибыл из Египта – на лето к бабушке в Россию. Чем закончатся его/ее приключения – остается только гадать».