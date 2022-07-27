В Британии из уважения к трансгендерам захотели называть кормление «грудной поддержкой»

Королевский колледж акушерства и гинекологии Великобритании предложил внести изменения в рекомендации для врачей и из уважения к родившим трансгендерным мужчинам в общении с ними применять вместо термина «грудное вскармливание» понятие «грудная поддержка», сообщила газета «Таймс».

По ее информации, подобное предложение сделано в рамках стремления максимально устранить указание пола в официальной документации, сделав ее более дружественной для трансгендерных людей, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным при рождении полом, передает ТАСС. Как отмечается в статье, критики подобных нововведений указывают на то, что они несут в себе риск отрицания основ биологии, дегуманизации и смещения женщин на второй план. В этом году Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании уже подверглась критике за то, что убрала слово «женщина» со всех своих сайтов по проблеме рака яичников, матки и шейки матки, чтобы добиться максимальной гендерной нейтральности.

Королевский колледж акушерства и гинекологии был основан в 1929 году и отвечает в Великобритании за постдипломную подготовку гинекологов, а также определение клинических стандартов в области деторождения и заболеваний женских репродуктивных органов. В подготовленных им рекомендациях содержится предложение помещать трансгендерных женщин в женские палаты даже в том случае, если хирургическая коррекция пола еще не проведена. Также в документе указывается, что «трансгендерные мужчины могут иметь разные психологические реакции на беременность в сравнении с цисгендерными женщинами», чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом, в свете чего врачам предлагается принимать это в расчет при общении с подобными пациентами.

Как отмечает «Таймс», речь идет о разработке первого свода рекомендаций для общения с трансгендерными пациентами.

В 2018 году министерство здравоохранения Великобритании выпустило буклет, где заявило, что плановые проверки на рак груди и шейки матки для трансгендеров отменяются. Причина подобного решения – боязнь оскорбить чувства людей с нетрадиционной половой идентификацией. В 2017 году Британская медицинская ассоциация рекомендовала изъять из употребления термин «будущие матери» (expectant mothers) и заменить его на формулировку «беременные люди» (pregnant people).

Напомним, сотни трансгендеров в Британии пожалели о смене пола.