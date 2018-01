Борьба за «гендерное разнообразие» ударила по женщинам с неожиданной стороны

Эксперименты министерства здравоохранения Великобритании в области политической корректности поставили женщин перед угрозой прогрессирования онкологии. Мотив ведомства – боязнь задеть чувства трансгендеров.

Модная на Западе концепция гендерного разнообразия ударила по женщинам с неожиданной стороны. Министерство здравоохранения Великобритании выпустило буклет, где сообщается, что плановые проверки на рак груди и шейки матки для трансгендеров отменяются. Причина подобного решения – боязнь оскорбить чувства людей с нетрадиционной половой идентификацией.

Сама идея трепетного отношения к гендерной теме в медицине, конечно, не нова. Еще в прошлом году Британская медицинская ассоциация рекомендовала изъять из употребления термин «будущие матери» (expectant mothers) и заменить его на формулировку «беременные люди» (pregnant people). Но если тогда мотивы ограничивались политкорректной вежливостью, то в случае с плановыми анализами на рак дело уже не в словесных нюансах, а в здоровье как таковом.

По данным исследований, большая часть женщин-трансгендеров (то есть, говоря человеческим языком, тех женщин, которые считают себя мужчинами) не удаляют себе матку. Естественным образом сохраняется и опасность рака. Однако если такая женщина зарегистрирована у лечащего врача в соответствии со своим пожеланием считать ее мужчиной, профилактические проверки отменяются.

Консультант по вопросам здоровья транссексуалов Эйдан Уолтон объясняет, что подобные проверки могут быть чрезвычайно дискомфортны для таких женщин, ведь это «имеет явный половой оттенок». По мнению эксперта, все тут указывает на половую принадлежность – и ожидание в приемной, и слова, употребляющиеся в процессе процедуры. Да и сам анализ шейки матки (как это ни удивительно) «зачастую предназначен для женщин» (it is often a procedure designed for women).

Впрочем, пусть оговорка «зачастую» никого не смущает. Минздрав Великобритании пошел еще дальше: в то время как женщинам-трансгендерам анализ шейки матки отменили, мужчинам-трансгендерам он как раз полагается по праву, несмотря на то, что шейка матки (равно как и сама матка) у них отсутствует в принципе. Что делать врачу, от которого потребуют провести подобную процедуру в данном случае, совершенно непонятно.

На эту тему

Консерваторы против такого хода министерства протестуют. В частности, недоволен Дэвид Дэвис, который, помимо прочего, занимает пост министра по выходу Великобритании из ЕС, а также известен своей борьбой против свободы гендерной идентификации.

По его мнению, такие политкорректные жесты подвергают опасности жизни «женщин, которые утверждают, что они мужчины». Министр избегает терминов с приставкой транс-, предпочитая изъясняться человеческим языком.

Ему вторит другой член Консервативной партии, борец за права женщин Лора Перринз: «Мы дошли до того, что заигрывания государства с трансгендерной идеологией начинают угрожать жизни женщин». Ее слова можно трактовать и более радикально, имея в виду намек на некий сговор государства и трансгендерного лобби.

Так или иначе, наблюдая за развитием подобных процессов, все сложнее понять, что же это на самом деле: тайный заговор или явный идиотизм.