Российские феминистки в 2018 году проигнорируют «зону подмышек»

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Словом года в Америке признан «феминизм», что оказалось побочным эффектом повсеместной охоты на «секс-домогателей». Но если за океаном феминистское лобби давно окрепло, ведет себя нахраписто, то российские женщины предпочитают бороться по принципу «каждая за себя» и защищать свои интересы, используя для этого своих мужчин. Через сколько же лет в России слово «феминизм» тоже станет популярным?
Словом 2017 года, по версии словаря Merriam-Webster (американская компания, издатель справочников и словарей), оказался «феминизм». На сайте словаря отмечается, что слово «феминизм» стало самым частым запросом. За год оно несколько раз достигало пиковой популярности. Как пишет «Интерфакс», в первый раз запросы возросли на январский «Марш женщин», во второй раз – когда советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что не считает себя феминисткой.
Пик запросов пришелся на конец года, когда в прессу один за другим посыпались скандальные упреки в адрес звезд политики и шоу-бизнеса, связанные с сексуальными домогательствами. Но повышенный интерес пользователей к слову отмечался еще с начала года – после премьеры сериала «Рассказ служанки» и фильма «Чудо-женщина».
Напомним, что Чудо-женщина (англ. Wonder Woman), она же Диана Принс – икона феминизма в комиксах, персонаж из так называемой вселенной DC Comics. Это полубогиня, принцесса амазонок, которая обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью, а также виртуозно использует лассо истины, с помощью которого заставляет людей говорить всю правду.
Некоторые феминистки даже призвали бойкотировать фильм – из-за бритых подмышек исполнительницы главной роли, израильской актрисы Галь Гадот.
Например, редактор портала refinery29.com Шэннон Карлин заявила, что Диане, которая много времени проводила за тренировками, вряд ли «было бы хоть какое-то дело до бритья своих подмышек». Похоже, тот факт, что Дианы на самом деле не существовало, таких людей, как Карлин, не заботит, зато они убеждены, что брить подмышки – значит покатать современным стандартам, точнее, вкусам современных мужчин, а это для некоторых феминисток табу.
Сознание миллионов любителей современной западной культуры уже не может отличить унылую объективную реальность от сказок. По этой причине Чудо-женщина – героиня комикса! – была в октябре 2016 года назначена послом ООН по борьбе за права и возможности женщин и девочек. В церемонии участвовал сам генсек ООН Пан Ги Мун. Впрочем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, спустя пару месяцев полубогиню все же сняли с этой должности – возможно, под нажимом психически более адекватной части человечества.
В США женщины рожают в наручниках
Первый заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина полагает: феминизм на Западе раскручивается нарочно, поскольку – как и миграционный кризис в Евросоюзе – оказался удачной формой для отвлечения внимания общества от «демонтажа социального государства».
«В США много ярких информационных вбросов. Феминизм оказался очень удачной нишей для интеллектуалов, поскольку там можно много экспериментировать с исследованиями, которые имеют провокационную форму, но вполне лояльную действующему экономическому курсу. В США можно играть на эмоциях, на всяческих смелых заявлениях, выпускать эмоционально-политический пар. И при этом не обсуждать болезненные проблемы образования, рынка труда, социальной защиты, медицины», – уверена эксперт.
«В США это слово стало самым популярным не потому, что решены все проблемы гендерного неравенства; не потому, что разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами сократился; не потому, что заключенные женщины в тюрьмах США больше не должны рожать в наручниках, как это до сих пор бывает в некоторых штатах», – пояснила газете ВЗГЛЯД активная деятельница феминистского движения, член Союза писателей России Мария Арбатова.
«США никуда не сдвинулись с 85-го места по защищенности беременных женщин. Это слово набрало популярность из-за постоянных сексуальных скандалов и из-за колоссального марша в розовых шапочках», – говорит российская феминистка.
Кандидат юридических наук, руководитель проекта «Насилию.нет» Анна Ривина призналась газете ВЗГЛЯД:
«Несколько лет назад я была уверена, что феминистки – это абсолютно неадекватные женщины, что вместо реальных дел феминисток якобы волнует «проблема подмышек». Теперь же я понимаю: феминизм делится на много направлений. Все их объединяет лишь понимание того, что женщина – это человек».
«В США отношение к термину «феминизм» намного лучше, хотя и там положение женщин далеко от идеала. Надо отметить, что в Советском Союзе было меньше насилия и дискриминации. При создании СССР женщинам дали все права де-юре, в принципе им было не за что бороться. Но де-факто это почти никак не отразилось на сознании общества. Сейчас же у нас сложилась ситуация, при которой немалому количеству людей нужно еще объяснять, что женщина – это человек», – отметила Ривина.
Особенности национального феминизма
Да, по закону в России женщины и мужчины равны вот уже ровно сто лет, со времен Революции, однако на деле, как признало недавно и правительство, средний заработок женщин на четверть ниже, чем у мужчин. Об этом в уходящем году заявила вице-премьер Ольга Голодец, уточнив, что зарплата наших женщин на 26% ниже, чем у мужчин.
При этом среднестатистическая россиянка смотрит на проблему весьма эгоистично, права других женщин ее мало заботят. В отличие от США или Швеции, наши женщины и не думают объединяться в какие-то партии или движения для конкуренции с мужчинами. Проект 90-х годов «Женщины России» давно забыт, и ни одного сколько-нибудь известного феминистического движения ему на смену не пришло. Возможно, причина этого кроется в том, что во многих российских семьях женщины давно играют роль главы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, институт отцовства в России вообще переживает кризис. Не секрет, что заметная часть наших мужчин отличается безответственностью. Свидетельством чему – огромный процент отцов, которые уклоняются от выплаты алиментов на собственных детей после развода. И даже среди тех, кто все же платит алименты, велик процент тех, кто все равно игнорирует собственных детей, никак не участвуя в их воспитании.
Как гласит русская пословица: муж пьет – полдома горит, жена пьет – весь дом горит. В семьях, которые, к счастью, избегают развода, многие мужчины пьют, из-за чего жены вынуждены брать бразды правления. Там женщина не только не чувствует себя в семье угнетенной, но, напротив, тоскует по «настоящему» сильному мужику, поскольку должна тащить на себе и детей, и супруга-пьяницу. Очевидно, проблем у российских женщин хоть отбавляй, однако решать их они предпочитают в индивидуальном порядке, исходя из принципа «каждая за себя».
Примечательно, что опрошенные газетой ВЗГЛЯД известные российские феминистки затруднились с ответом на вопрос, какова на сегодня численность их движения в нашей стране. Политтехнолог и феминистка Анна Федорова, например, предположила, что фем-движение России охватывает несколько десятков тысяч человек, но сосредоточено оно в интернете, в чатах, где и ведутся дискуссии на острые темы.
Никогда не говори «никогда»
Что касается вопроса о том, когда и в России «феминизм» станет самым популярным термином года, собеседницы спрогнозировали совершенно разные даты – от одного года до 15 лет. Впрочем, никто не ответил «никогда».
Анна Федорова видит «много подвижек» по теме феминизма не только в мире, но и в России.
«Об этом начали высказываться высокопоставленные чиновники, чего ранее не было. В текущем году, например, к проблеме положения женщин, дискриминации женщин обратился президент России Владимир Путин. Очевидно, что проблема, связанная с профессиональным и образовательным неравенством, начинает попадать в фокус внимания чиновников. У нас идет работа в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах женщин. Факт неравенства по оплате труда признает зампред правительства Ольга Голодец», – сказала газете ВЗГЛЯД Анна Федорова.
«В России ситуация с дискриминацией женщин стоит достаточно остро. Наверное, мы должны смотреть за тем, что происходит на Западе, и заимствовать оттуда лучшие практики по борьбе с неравенством, домашним насилием, но мы не должны тупо повторять весь их опыт и риторику, в России ситуация немного другая», – считает политтехнолог.
«Наше общество переживает трудный период из-за так называемого правого поворота, который навязывает церковь, – добавляет Анна Ривина. – У нас вообще с правами человека есть трудности, в том числе и с правами женщин. Многие из женщин относятся к термину негативно, но, сами того не зная, на самом деле уже принадлежат к феминисткам – судя по тому, так как они мыслят и действуют. Я только пару лет назад набралась смелости и начала называть себя феминисткой».
«У нас огромное количество женщин на своем веку сталкивались с той или иной формой сексуальных домогательств, и даже с изнасилованиями. Но когда у нас возникло обсуждение сексуального насилия и харрасмента в профильном комитете в Госдуме по правам женщин, то руководство комитета нам сказало, что это не их тема», – посетовала Ривина.
Российские женщины – это работающие женщины
«Тема представленности женщин в политике и на руководящих постах немного ожила после того, как Ксения Собчак выдвинулась в президенты. Я не считаю Собчак кандидатом, который выводит на первый план женскую повестку. Видно, что для нее это не главное, но она женщина, и ее критикуют и по этому поводу. «Зачем женщина идет в президенты? Пусть сидит дома и варит борщ», – говорят многие, и все это двигает тему феминизма вперед. «Есть еще кандидат Екатерина Гордон, заявившая тему феминизма чуть ли не центральной в программе, но от нее пока мало что слышно», – говорит Анна Федорова.
«В мире все меняется значительно быстрее, чем в ХХ веке. Уверена, что каких-то значимых изменений в плане общественного сознания мы сможем добиться в течение пяти лет, но это не произойдет само собой, как погода. Если об этом будут говорить в СМИ, если этому будут уделять больше внимания чиновники – тогда есть шанс, что это дело получит успех, считает Федорова.
И наоборот, если усилится тренд на традиционное воспитание, уроки семьи, о которых сегодня говорит Кузнецова, тогда прогресс будет идти медленно, так как «обществу придется справляться с этим самостоятельно», считает политтехнолог.
«У нас в структуре занятости почти 50% – это женщины. Российские женщины – это работающие женщины, которые хотят быть уравнены в правах с мужчинами и хотят быть защищенными», – заключила Федорова.
«Есть крайности, которые я не разделяю, когда под феминизмом подразумевают все подряд, в том числе страшных, неухоженных, отчаянных женщин, которые хотят поработить мужчин, поставить мужчин на колени. Это чушь, – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница, журналистка и кандидат в президенты Екатерина Гордон. – Феминизм – это вполне адекватная борьба за равенство прав полов, за отсутствие гендерных различий в жизни граждан в любом государстве. Это верное течение, я его поддерживаю».
«Все больше людей говорят о сексизме, о том, что настало время его преодолевать. В этом контексте ряд политических и экономических верований, которые объединяет понятие «феминизм», очень актуален, и в нашей стране в том числе», – заявила Гордон.
«В Америке давно занимаются борьбой за права женщин. Аналогичному движению в России не так много лет. У нас в публичном поле до недавних пор существовала только лишь одна Мария Арбатова. Но начало положено, однажды и у нас это понятие станет популярным – понятием, которое никого не отпугивает», – добавила кандидат в президенты.
«По статистике женщин во власти и в руководстве крупных компаний действительно меньше, чем мужчин. Есть сексизм, есть дискриминация. Закрывать на это глазах больше не получится, потому что активных женщин становится все больше и больше».
Женщины исторически позже начали заниматься бизнесом, позже начали получать образование, напомнила Гордон. Есть статистическое отставание по активности в работе. «Мы скоро нагоним развитые страны, я убеждена в том, что глобализация в этом плане сыграет с Россией положительную роль», – убеждена правозащитница.
«Достойный и сильный мужчина таких тенденций не боится. К понятию феминизма может плохо относиться только тот, кто склонен вести себя с женщинами непорядочно», – сказала Гордон.
Мускулистая рука феминизма
Проведенный год назад The Washington Post опрос показал, что в США более половины, а конкретно – 6 из 10 женщин и одна треть мужчин, называют себя сторонниками феминизма, причем 7 из 10 опрошенных заявляют, что течение явно растет. Однако 4 из 10 опрошенных признают, что движение ведет себя слишком «жестко» и они предпочитают оставаться где-то «посередине».
Для сравнения: в 1986 году по опросу, заказанному Newsweek, лишь 47% американок назвали себя «убежденными феминистками» или «феминистками», тогда как 44% заявили, что они «не феминистки» или «антифеминистки».
Движение включает в себя многих знаменитостей: Мадонну, Анджелину Джоли, Эмму Уотсон, Бейонсе и Леди Гагу. Даже звезды-мужчины, например Леонардо Ди Каприо, его поддерживают.
По данным другого опроса, проведенного в 2016 году Ipsos Comcon, среди женщин сильнее всего поддерживают движение, как и следовало ожидать, в Швеции, где каждая третья опрошенная (36%) определяет себя как феминистка. За ними следуют женщины в Италии (31%). А вот в соседней Германии таких всего 7%. Кроме немок, наименее привержены феминизму женщины в Японии (8%) и Южной Корее (тоже 7%).
Среди мужчин одна четверть поддерживает течение в Италии (25%) и Аргентине (25%). Мужчины, которые наименее лояльны к феминизму, проживают в Южной Корее (7%), Германии (3%) и Японии (3%).
Слово «феминизм» может стать популярным и в России через год-два, полагает Очкина, если «что-то пойдет не так с недавно анонсированной новой демографической политикой». «Но если кризис будет преодолен и демографическая политика реализуется, тогда феминизм не получит шансов на популярность. А пока людей не очень волнует эта проблема», – сказала Очкина газете ВЗГЛЯД.
«Мы сейчас оказались в ситуации, когда у нас декриминализованы побои и издевательства, и я предпочла бы, чтобы у нас был отменен этот закон, каким бы словом все это ни назвали, – добавляет Мария Арбатова. – Меня интересует, сколько женщин останется в живых, а не то, как будет выглядеть частотный словарь россиян. Хотелось бы, чтобы это слово стало самым популярным в России через 15 лет, но не в том виде, в котором оно есть в США, а в том виде, в котором оно есть в скандинавских странах».
«Параметры развития женского движения во всех странах разные, – пояснила Арбатова. – Слово «феминизм» в некоторых африканских странах означает, что женщина не позволила сделать обрезание своей дочери, а в Швеции это означает, что женщина работает в женской правозащитной организации, при этом все общество уже давно заточено на равноправие в этой области. Нам, конечно, далеко до Швеции. Но и до Африки, слава богу, тоже далеко. Давайте радоваться тому, что есть».