Российские феминистки в 2018 году проигнорируют «зону подмышек»

Словом года в Америке признан «феминизм», что оказалось побочным эффектом повсеместной охоты на «секс-домогателей». Но если за океаном феминистское лобби давно окрепло, ведет себя нахраписто, то российские женщины предпочитают бороться по принципу «каждая за себя» и защищать свои интересы, используя для этого своих мужчин. Через сколько же лет в России слово «феминизм» тоже станет популярным?

Словом 2017 года, по версии словаря Merriam-Webster (американская компания, издатель справочников и словарей), оказался «феминизм». На сайте словаря отмечается, что слово «феминизм» стало самым частым запросом. За год оно несколько раз достигало пиковой популярности. Как пишет «Интерфакс», в первый раз запросы возросли на январский «Марш женщин», во второй раз – когда советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что не считает себя феминисткой.

Пик запросов пришелся на конец года, когда в прессу один за другим посыпались скандальные упреки в адрес звезд политики и шоу-бизнеса, связанные с сексуальными домогательствами. Но повышенный интерес пользователей к слову отмечался еще с начала года – после премьеры сериала «Рассказ служанки» и фильма «Чудо-женщина».

Напомним, что Чудо-женщина (англ. Wonder Woman), она же Диана Принс – икона феминизма в комиксах, персонаж из так называемой вселенной DC Comics. Это полубогиня, принцесса амазонок, которая обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью, а также виртуозно использует лассо истины, с помощью которого заставляет людей говорить всю правду.

Некоторые феминистки даже призвали бойкотировать фильм – из-за бритых подмышек исполнительницы главной роли, израильской актрисы Галь Гадот.

Например, редактор портала refinery29.com Шэннон Карлин заявила, что Диане, которая много времени проводила за тренировками, вряд ли «было бы хоть какое-то дело до бритья своих подмышек». Похоже, тот факт, что Дианы на самом деле не существовало, таких людей, как Карлин, не заботит, зато они убеждены, что брить подмышки – значит покатать современным стандартам, точнее, вкусам современных мужчин, а это для некоторых феминисток табу.

Сознание миллионов любителей современной западной культуры уже не может отличить унылую объективную реальность от сказок. По этой причине Чудо-женщина – героиня комикса! – была в октябре 2016 года назначена послом ООН по борьбе за права и возможности женщин и девочек. В церемонии участвовал сам генсек ООН Пан Ги Мун. Впрочем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, спустя пару месяцев полубогиню все же сняли с этой должности – возможно, под нажимом психически более адекватной части человечества.

В США женщины рожают в наручниках

Первый заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина полагает: феминизм на Западе раскручивается нарочно, поскольку – как и миграционный кризис в Евросоюзе – оказался удачной формой для отвлечения внимания общества от «демонтажа социального государства».

На эту тему

«В США много ярких информационных вбросов. Феминизм оказался очень удачной нишей для интеллектуалов, поскольку там можно много экспериментировать с исследованиями, которые имеют провокационную форму, но вполне лояльную действующему экономическому курсу. В США можно играть на эмоциях, на всяческих смелых заявлениях, выпускать эмоционально-политический пар. И при этом не обсуждать болезненные проблемы образования, рынка труда, социальной защиты, медицины», – уверена эксперт.

«В США это слово стало самым популярным не потому, что решены все проблемы гендерного неравенства; не потому, что разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами сократился; не потому, что заключенные женщины в тюрьмах США больше не должны рожать в наручниках, как это до сих пор бывает в некоторых штатах», – пояснила газете ВЗГЛЯД активная деятельница феминистского движения, член Союза писателей России Мария Арбатова.

«США никуда не сдвинулись с 85-го места по защищенности беременных женщин. Это слово набрало популярность из-за постоянных сексуальных скандалов и из-за колоссального марша в розовых шапочках», – говорит российская феминистка.

Кандидат юридических наук, руководитель проекта «Насилию.нет» Анна Ривина призналась газете ВЗГЛЯД:

«Несколько лет назад я была уверена, что феминистки – это абсолютно неадекватные женщины, что вместо реальных дел феминисток якобы волнует «проблема подмышек». Теперь же я понимаю: феминизм делится на много направлений. Все их объединяет лишь понимание того, что женщина – это человек».

«В США отношение к термину «феминизм» намного лучше, хотя и там положение женщин далеко от идеала. Надо отметить, что в Советском Союзе было меньше насилия и дискриминации. При создании СССР женщинам дали все права де-юре, в принципе им было не за что бороться. Но де-факто это почти никак не отразилось на сознании общества. Сейчас же у нас сложилась ситуация, при которой немалому количеству людей нужно еще объяснять, что женщина – это человек», – отметила Ривина.

Особенности национального феминизма

Да, по закону в России женщины и мужчины равны вот уже ровно сто лет, со времен Революции, однако на деле, как признало недавно и правительство, средний заработок женщин на четверть ниже, чем у мужчин. Об этом в уходящем году заявила вице-премьер Ольга Голодец, уточнив, что зарплата наших женщин на 26% ниже, чем у мужчин.

При этом среднестатистическая россиянка смотрит на проблему весьма эгоистично, права других женщин ее мало заботят. В отличие от США или Швеции, наши женщины и не думают объединяться в какие-то партии или движения для конкуренции с мужчинами. Проект 90-х годов «Женщины России» давно забыт, и ни одного сколько-нибудь известного феминистического движения ему на смену не пришло. Возможно, причина этого кроется в том, что во многих российских семьях женщины давно играют роль главы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, институт отцовства в России вообще переживает кризис. Не секрет, что заметная часть наших мужчин отличается безответственностью. Свидетельством чему – огромный процент отцов, которые уклоняются от выплаты алиментов на собственных детей после развода. И даже среди тех, кто все же платит алименты, велик процент тех, кто все равно игнорирует собственных детей, никак не участвуя в их воспитании.

Как гласит русская пословица: муж пьет – полдома горит, жена пьет – весь дом горит. В семьях, которые, к счастью, избегают развода, многие мужчины пьют, из-за чего жены вынуждены брать бразды правления. Там женщина не только не чувствует себя в семье угнетенной, но, напротив, тоскует по «настоящему» сильному мужику, поскольку должна тащить на себе и детей, и супруга-пьяницу. Очевидно, проблем у российских женщин хоть отбавляй, однако решать их они предпочитают в индивидуальном порядке, исходя из принципа «каждая за себя».

Примечательно, что опрошенные газетой ВЗГЛЯД известные российские феминистки затруднились с ответом на вопрос, какова на сегодня численность их движения в нашей стране. Политтехнолог и феминистка Анна Федорова, например, предположила, что фем-движение России охватывает несколько десятков тысяч человек, но сосредоточено оно в интернете, в чатах, где и ведутся дискуссии на острые темы.

Никогда не говори «никогда»

Что касается вопроса о том, когда и в России «феминизм» станет самым популярным термином года, собеседницы спрогнозировали совершенно разные даты – от одного года до 15 лет. Впрочем, никто не ответил «никогда».

Анна Федорова видит «много подвижек» по теме феминизма не только в мире, но и в России.

«Об этом начали высказываться высокопоставленные чиновники, чего ранее не было. В текущем году, например, к проблеме положения женщин, дискриминации женщин обратился президент России Владимир Путин. Очевидно, что проблема, связанная с профессиональным и образовательным неравенством, начинает попадать в фокус внимания чиновников. У нас идет работа в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах женщин. Факт неравенства по оплате труда признает зампред правительства Ольга Голодец», – сказала газете ВЗГЛЯД Анна Федорова.

«В России ситуация с дискриминацией женщин стоит достаточно остро. Наверное, мы должны смотреть за тем, что происходит на Западе, и заимствовать оттуда лучшие практики по борьбе с неравенством, домашним насилием, но мы не должны тупо повторять весь их опыт и риторику, в России ситуация немного другая», – считает политтехнолог.

«Наше общество переживает трудный период из-за так называемого правого поворота, который навязывает церковь, – добавляет Анна Ривина. – У нас вообще с правами человека есть трудности, в том числе и с правами женщин. Многие из женщин относятся к термину негативно, но, сами того не зная, на самом деле уже принадлежат к феминисткам – судя по тому, так как они мыслят и действуют. Я только пару лет назад набралась смелости и начала называть себя феминисткой».

«У нас огромное количество женщин на своем веку сталкивались с той или иной формой сексуальных домогательств, и даже с изнасилованиями. Но когда у нас возникло обсуждение сексуального насилия и харрасмента в профильном комитете в Госдуме по правам женщин, то руководство комитета нам сказало, что это не их тема», – посетовала Ривина.

Российские женщины – это работающие женщины

«Тема представленности женщин в политике и на руководящих постах немного ожила после того, как Ксения Собчак выдвинулась в президенты. Я не считаю Собчак кандидатом, который выводит на первый план женскую повестку. Видно, что для нее это не главное, но она женщина, и ее критикуют и по этому поводу. «Зачем женщина идет в президенты? Пусть сидит дома и варит борщ», – говорят многие, и все это двигает тему феминизма вперед. «Есть еще кандидат Екатерина Гордон, заявившая тему феминизма чуть ли не центральной в программе, но от нее пока мало что слышно», – говорит Анна Федорова.

«В мире все меняется значительно быстрее, чем в ХХ веке. Уверена, что каких-то значимых изменений в плане общественного сознания мы сможем добиться в течение пяти лет, но это не произойдет само собой, как погода. Если об этом будут говорить в СМИ, если этому будут уделять больше внимания чиновники – тогда есть шанс, что это дело получит успех, считает Федорова.

И наоборот, если усилится тренд на традиционное воспитание, уроки семьи, о которых сегодня говорит Кузнецова, тогда прогресс будет идти медленно, так как «обществу придется справляться с этим самостоятельно», считает политтехнолог.

«У нас в структуре занятости почти 50% – это женщины. Российские женщины – это работающие женщины, которые хотят быть уравнены в правах с мужчинами и хотят быть защищенными», – заключила Федорова.

«Есть крайности, которые я не разделяю, когда под феминизмом подразумевают все подряд, в том числе страшных, неухоженных, отчаянных женщин, которые хотят поработить мужчин, поставить мужчин на колени. Это чушь, – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница, журналистка и кандидат в президенты Екатерина Гордон. – Феминизм – это вполне адекватная борьба за равенство прав полов, за отсутствие гендерных различий в жизни граждан в любом государстве. Это верное течение, я его поддерживаю».

«Все больше людей говорят о сексизме, о том, что настало время его преодолевать. В этом контексте ряд политических и экономических верований, которые объединяет понятие «феминизм», очень актуален, и в нашей стране в том числе», – заявила Гордон.

«В Америке давно занимаются борьбой за права женщин. Аналогичному движению в России не так много лет. У нас в публичном поле до недавних пор существовала только лишь одна Мария Арбатова. Но начало положено, однажды и у нас это понятие станет популярным – понятием, которое никого не отпугивает», – добавила кандидат в президенты.

«По статистике женщин во власти и в руководстве крупных компаний действительно меньше, чем мужчин. Есть сексизм, есть дискриминация. Закрывать на это глазах больше не получится, потому что активных женщин становится все больше и больше».

Женщины исторически позже начали заниматься бизнесом, позже начали получать образование, напомнила Гордон. Есть статистическое отставание по активности в работе. «Мы скоро нагоним развитые страны, я убеждена в том, что глобализация в этом плане сыграет с Россией положительную роль», – убеждена правозащитница.

«Достойный и сильный мужчина таких тенденций не боится. К понятию феминизма может плохо относиться только тот, кто склонен вести себя с женщинами непорядочно», – сказала Гордон.

Мускулистая рука феминизма

Проведенный год назад The Washington Post опрос показал, что в США более половины, а конкретно – 6 из 10 женщин и одна треть мужчин, называют себя сторонниками феминизма, причем 7 из 10 опрошенных заявляют, что течение явно растет. Однако 4 из 10 опрошенных признают, что движение ведет себя слишком «жестко» и они предпочитают оставаться где-то «посередине».

Для сравнения: в 1986 году по опросу, заказанному Newsweek, лишь 47% американок назвали себя «убежденными феминистками» или «феминистками», тогда как 44% заявили, что они «не феминистки» или «антифеминистки».

Движение включает в себя многих знаменитостей: Мадонну, Анджелину Джоли, Эмму Уотсон, Бейонсе и Леди Гагу. Даже звезды-мужчины, например Леонардо Ди Каприо, его поддерживают.

По данным другого опроса, проведенного в 2016 году Ipsos Comcon, среди женщин сильнее всего поддерживают движение, как и следовало ожидать, в Швеции, где каждая третья опрошенная (36%) определяет себя как феминистка. За ними следуют женщины в Италии (31%). А вот в соседней Германии таких всего 7%. Кроме немок, наименее привержены феминизму женщины в Японии (8%) и Южной Корее (тоже 7%).

Среди мужчин одна четверть поддерживает течение в Италии (25%) и Аргентине (25%). Мужчины, которые наименее лояльны к феминизму, проживают в Южной Корее (7%), Германии (3%) и Японии (3%).

На ваш взгляд Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей? Да, я в их числе

Да, знаю

Нет, но, думаю, таких достаточно

Нет



Слово «феминизм» может стать популярным и в России через год-два, полагает Очкина, если «что-то пойдет не так с недавно анонсированной новой демографической политикой ». «Но если кризис будет преодолен и демографическая политика реализуется, тогда феминизм не получит шансов на популярность. А пока людей не очень волнует эта проблема», – сказала Очкина газете ВЗГЛЯД.

«Мы сейчас оказались в ситуации, когда у нас декриминализованы побои и издевательства, и я предпочла бы, чтобы у нас был отменен этот закон, каким бы словом все это ни назвали, – добавляет Мария Арбатова. – Меня интересует, сколько женщин останется в живых, а не то, как будет выглядеть частотный словарь россиян. Хотелось бы, чтобы это слово стало самым популярным в России через 15 лет, но не в том виде, в котором оно есть в США, а в том виде, в котором оно есть в скандинавских странах».

«Параметры развития женского движения во всех странах разные, – пояснила Арбатова. – Слово «феминизм» в некоторых африканских странах означает, что женщина не позволила сделать обрезание своей дочери, а в Швеции это означает, что женщина работает в женской правозащитной организации, при этом все общество уже давно заточено на равноправие в этой области. Нам, конечно, далеко до Швеции. Но и до Африки, слава богу, тоже далеко. Давайте радоваться тому, что есть».