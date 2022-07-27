Эксперт оценил попытки ВСУ разрушить Антоновский мост в Херсоне

«ВСУ, очевидно, действительно хотят уничтожить Антоновский мост. Но сделать этого не получается за счет надежности советской постройки», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя очередные обстрелы со стороны Украины по ключевому объекту региона.

«Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Для того чтобы ликвидировать такой объект, надо понимать, с чем мы имеем дело. Если речь идет об опорном мосте, то необходимо нанести удар точно в опору. Только после этого может быть уничтожен пролет. Если же говорить о подвесной конструкции, то бить надо четко в связующие механизмы», – рассуждает собеседник.

Украинскому командованию «очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось», говорит эксперт. «Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату» – заметил он.

«К сожалению, и нашим войскам приходится сталкиваться с подобными трудностями. Так, мы уже пять или шесть раз наносили удары по мосту в Затоке Одесской области. Да, конструкция уже значительно повреждена, но до сих пор так и не разрушена», – заключил Рожин.

Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«По железнодорожному мосту [через Днепр] также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», – передает ТАСС его слова.

Стремоусов добавил, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения. «На данный момент мост закрыт для движения полностью», – заявил замглавы администрации.

Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру и создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.

Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.

В среду утром стало известно, что ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста.

Накануне вечером российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем. Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских силовиков обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник.

В прошлую среду украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала способы защиты Антоновского моста в Херсоне от атак ВСУ.

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