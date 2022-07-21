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Названы способы защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ
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«Сейчас ВСУ пытаются разрушить мост, а затем, скорее всего, начнут наносить удары по Каховской дамбе», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя ночные попытки украинских военных обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Позже стало известно, что ПВО сбила 12 украинских ракет, которыми планировалось поразить мост.
«Это один из двух крупнейших мостов, который идет через Днепр к Херсону. По нему, соответственно, идет снабжение нашей группировки войск, которая действует на Правобережье», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Если сооружение будет разрушено, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», – заметил собеседник.
Эксперт также высказал уверенность в том, что ВСУ не остановятся на разрушении моста. «В скором времени они наверняка попытаются нанести удары по Каховской дамбе, чтобы нарушить снабжение наших войск на правом берегу Днепра», – пояснил он.
«Вместе с тем нам пока удается защищать Антоновский мост, что видно из последней атаки, которая была отбита. Но, само собой, России в этом районе необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО», – заключил Рожин.
Ранее замглавы Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона ночью вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО. «Было громко, работала [система] ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего – все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка – отработали РСЗО. По городу разрушений нет, все нормально», – передает ТАСС его слова.
Также Стремоусов сообщал, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть.
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, отвечающий за гуманитарную помощь, жителям Херсонской области в своем Telegram-канале сообщил, что центр гуманитарной помощи в Херсоне приостановит свою работу до понедельника. Это связано с угрозой разрушения моста и невозможности провозить по нему грузы. Парламентарий отметил, что необходимо перестраивать логистику и выразил уверенность, что ситуацию получится уладить в ближайшее время.
Первые сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS стали поступать во вторник. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. В частности, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система. Для надежной обороны Антоновского моста на случай массированной атаки противника необходимо не менее четырех комплексов ПВО.
Также необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».
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Торговая организация Южной Америки отказалась от диалога с Зеленским
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР в Парагвае, сообщил замглавы МИД Парагвая Рауль Кано.
Кано пояснил, что МЕРКОСУР «принимает свои решения на основе консенсуса». По словам Кано, в отношении выступления Зеленского «консенсуса не было». МЕРКОСУР уже сообщил Киеву, что «для диалога с Зеленским нет условий», передает РИА «Новости».
Саммит проходит в парагвайском городе Луке 20–21 июля. 6 июля Зеленский провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. МИД Парагвая сообщил, что Зеленский искал возможности выступить перед МЕРКОСУР.
Напомним, МЕРКОСУР – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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Зеленский утратил в России права на товарные знаки «Квартал 95» и «Сваты»
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Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Квартал 95», «Сваты», «Рассмеши комика», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидат юридических наук Борис Башилов. Теперь любой желающий может подать заявку на них.
Заявки на регистрацию прав Зеленский подал в 2012 году, в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»). Башилов пояснил, что в том случае, если «срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», передает РИА «Новости».
По его словам, «единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками».
Как следует из данных базы Роспатента, в России товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов – мясо, рыбу, курицу, продуктов переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции. Также они были зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
Напомним, Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом. В 2019 году был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие.
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Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
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Географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР, заявил глава МИД России в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали – денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», – приводит его слова РИА «Новости».
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», – отметил министр.
Глава МИД РФ указал, что по мере того, как Запад в бессильной злобе или в желании максимально усугубить ситуацию накачивает Украину все более дальнобойным оружием (например, HIMARS), географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
«Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно», – заключил он.
Ранее в ДНР сообщили, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Появились сообщения о планах Зеленского лишить Коломойского гражданства Украины
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Украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Об этом заявляет «Украинская правда» со ссылкой на «источники в правоохранительных органах, офисе президента и партии «Слуга народа».
По данным издания, лишить гражданства также могут главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и сопредседателя запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича, передает ТАСС.
Офис президента и другие властные органы данную информацию не комментируют. Депутат «Слуги народа» Игорь Васильковский заявил изданию «Страна.ua», что «это фейк».
Напомним, олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело, финансировал нацбатальон «Айдар». Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с Коломойским.
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Глава Пентагона заявил о решающей стадии боевых действий на Украине
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Сейчас военные действия на территории Украины находятся на решающей стадии, поэтому Запад ищет новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной», – передает ТАСС слова шефа Пентагона.
Остин заявил, что Россия думает продержаться дольше Украины и Запада, об этом он заявил на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву.
Он пообещал, что «контактная группа продолжит находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки <...> украинских вооруженных сил». «Наше содействие приводит к подлинным переменам», – считает Остин.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска. В четверг, 14 июля, сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В Херсоне задержан передававший координаты блокпостов ВС России шпион Украины
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Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне, следует из видео допроса задержанного.
Как пояснили РИА «Новости» российские силовики, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля в Херсоне и собирал данные о блокпостах войск РФ за вознаграждение, а 4 июля во время комендантского часа его задержали и доставили в отдел полиции, при осмотре в его телефоне была обнаружена компрометирующая переписка. После этого, сказали силовики, Руденко начал давать признательные показания.
«В начале апреля я написал о местонахождении пяти блокпостов, которые я узнал, и он (сотрудник спецслужб Украины, знакомый Руденко) заплатил мне за это 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей), это за такую информацию достаточно мало. Потратил деньги за дня два-три, прогулял просто. Потом еще один блокпост увидел, он мне заплатил 400 гривен (около 750 рублей)», – сказал Руденко во время допроса, добавив, что раскаивается в своих действиях, из-за которых могли погибнуть российские военные.
Он также рассказал, что ему перечисляли деньги и на покупку пистолета для самообороны – 10 тыс. гривен (около 19 тыс. рублей) и предлагали «в случае опасности уехать в Польшу через Крым», однако утверждает, что оружие покупать не стал, а деньги прогулял.
Кроме того, он рассказал, что украинские спецслужбы пытались завербовать группу молодых людей в Херсоне через своего агента для поджога колонн российской военной техники, но все они отказались, поскольку испугались за свою жизнь.
Ранее вербовщик, задержанный в Ростовской области, рассказал, что по заданию СБУ через интернет привлек около 800 молодых людей в нацбатальон «Азов» (против организации возбуждено уголовное дело), также он искал желающих устроить теракты в школах.
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В честь Зеленского назвали беспозвоночное
Морское беспозвоночное, останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил британский научный журнал.
Как пишет Royal Society Open Science, морскую лилию назвали в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость». Останки лилии нашли в Эфиопии в 2021 году, они отправлены для дальнейшего исследования в Польшу. Находку относят к Юрскому периоду, передает РИА «Новости».
Напомним, древнейшего известного предка головоногих вампироморфов, включающих кальмаров и осьминогов, назвали в честь главы Белого дома Джозефа Байдена.
Российские военные использовали «Сумрак» и «Ланцет» на Украине
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Самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые использована в спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах. Также источник сообщил, что в рамках спецоперации начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Источник ТАСС сообщил, что «впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С». Так, ее «использовали снайперы под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность».
Как пояснил источник, «Сумрак» сочетает мощные патроны, крупный калибр и высокую точность стрельбы на сверхдальние расстояния, но винтовка «достаточно тяжелая, сопоставима по весу с АСВК», патроны «достаточно дорогие», их «сложно достать, особенно в условиях боевых действий».
Несколько лет назад британское издание Daily Mail назвало «Сумрак» «самой дальнобойной в мире» и претендующей на звание «самой смертоносной». С помощью нее в 2017 году установлен мировой рекорд – цель была поражена на расстоянии в 4210 метров. До сих пор рекорд не побит. Официального подтверждения информации об использовании «Сумрака» не поступало.
Источник РИА «Новости» рассказал, что «российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет» с увеличенной продолжительностью полета в 1 час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более 5 килограммов, что минимум на 2 килограмма больше, чем у базовой версии дрона». По его словам, «новейшие «Ланцеты» с осколочно-фугасной боевой частью используются для поражения живой силы противника и легкобронированной техники».
Указывается, что «для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва – осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь». Дроны используются против войск, расположенных в укреплениях открытого типа, прячущихся в лесопосадках или домах, против расчетов гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе используются «Ланцеты» с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной. Модернизированная версия дрона получила новую аэродинамику – теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте. У базовой версии – два симметричных X-образных крыла.
Напомним, специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Так, сообщалось о работе истребителей Су-57. В ходе спецоперации России на Украине применяется новейшее «ружье» радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, также впервые применили российские электромагнитные комплексы «Ступор». В конце мая российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины «Терминатор» также задействовали в спецоперации. Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь».
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В Совфеде ответили на желание Киева ввести санкции против детей российских военных
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«Украинская власть абсолютно непоследовательна в своих действиях. Они говорят о демократических правах и свободах, при этом сами же их нарушают. У них нет абсолютно никаких моральных и этических ценностей», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского призвал к санкциям против российских военных и их детей.
«Вся политика Украины с первых дней независимости государства свелась к тому, что они очень много говорили о свободе и правах человека, при этом последовательно нарушая свои слова действиями. На Украине восстановилась система доносов и преследований, гонений за инакомыслие», – рассказал Цеков.
«Они постоянно заявляли, что «сын за отца не отвечает», а теперь, оказывается, отвечает? О каких моральных или нравственных ценностях тогда можно говорить?» – задается вопросом парламентарий. «Предложение, озвученное главой офиса украинского президента, нельзя назвать иначе, нежели беспринципным и нарушающим все основополагающие права человека», – убежден он.
«При этом команда Зеленского думает только о себе, обслуживает свои интересы и не защищает Украину и интересы страны. Находящиеся у власти люди – абсолютные дилетанты, попавшие туда случайным путем. Поэтому ожидать от них адекватной и последовательной политики не приходится», – отметил Цеков.
В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «все действия и заявления представителей украинской власти подтверждают тот факт, что нацизм – это практически неизлечимая болезнь». «Она разлагает человека, уродует его. Только зараженный этой болезнью человек может обстреливать жилые дома, прикрываться детьми, женщинами, стариками, делать такие вот заявления в адрес чьих-либо детей. С такими людьми невозможно, к сожалению, бороться гуманными методами», – сказал Шеремет.
Иной точки зрения придерживается крымский политолог, экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек. В комментарии газете ВЗГЛЯД он отметил, что эти действия – «это не фашизм, не нацизм, а дурость».«Украинское руководство придает санкциям как-то сакральный смысл, считает их лучшим инструментом внешней политики. Причем доходит уже до самого настоящего идолопоклонства – на них надеются и в них верят. Украинских политиков поразил самый настоящий массовый психоз», – сказал политолог.
«Не думаю, что наши военные или их родственники собираются посещать недружественные страны и уж тем более держать там какие-то сбережения. Это просто очередной мыльный пузырь из офиса президента Зеленского – яркая обертка, а внутри пустота», – отметил собеседник.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указывал, что «вооруженные формирования Украины цинично обстреливают объекты гражданской инфраструктуры Донбасса – детские сады, школы, медицинские учреждения». Он отметил, что украинские военные убивают детей «в том числе из оружия, предоставленного США, Великобританией, Германией, Францией, Чехией, Словакией, Нидерландами и другими странами, которые становятся соучастниками преступлений против детей».
В последние месяцы в ДНР в результате украинских обстрелов погибло 249 мирных жителей, в том числе 16 детей, ранено 1493 человека, из них 83 – дети. Повреждения также получили 72 медицинских и 238 образовательных учреждений.
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Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса
Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.
Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».
«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
В Пентагоне заявили о «пока не потерянном» для Киева Донбассе
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Власти США считают, что Донбасс якобы «пока не потерян» для Киева, Вашингтон ожидает продолжительных боев за территорию, заявил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, в Донбассе идут военные действия на истощение.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Добнасс, – нет, он пока не потерян», – сказал Милли, комментируя реплику журналиста, передает ТАСС.
В Пентагоне заявили о намерениях поставлять Киеву оружие для долгосрочной обороны.
Ранее разведка Луганской народной республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением.
В среду стало известно, что украинские военные несколько раз за последнее время предпринимали попытки прорыва на южном направлении в Донецкой народной республике, в том числе в районе Угледара, но все попытки были подавлены.
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Минобороны рассказало об атаке украинских БЛА на Запорожскую АЭС
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Атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
«Не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности. Так, 18 июля украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС)», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
По его словам, «только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы».
Ранее в Энергодаре сообщали, что украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
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Власти Финляндии выступили против прибытия раненых с Украины
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Миграционная служба Финляндии Migri выступила против намерений финских волонтеров, планирующих привезти в страну 12 раненых украинских солдат, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Мы получили информацию о том, что такая миссия планируется. Однако ни Миграционная служба, ни какое-либо другое государственное ведомство не имеет полномочий разрешать подобные операции. На наш взгляд, подобные операции должны осуществлять официальные инстанции», – передает РИА «Новости» слова представителя Migri Пекки Нуутинен.
Как заявил представитель медицинского округа столичного региона HUS Вели-Матти Уландер, подход должен быть систематическим, нежелательно, чтобы раненых внезапно привозили в дежурное отделение.
«Здравоохранение и в особенности больницы уже сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, когда десятки финских пациентов, нуждающихся в срочных операциях, вынуждены ждать», – сказал он.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки личного состава украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, согласно указу министерства обороны Украины, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
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