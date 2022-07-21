Названы способы защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ

«Сейчас ВСУ пытаются разрушить мост, а затем, скорее всего, начнут наносить удары по Каховской дамбе», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя ночные попытки украинских военных обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Позже стало известно, что ПВО сбила 12 украинских ракет, которыми планировалось поразить мост.

«Это один из двух крупнейших мостов, который идет через Днепр к Херсону. По нему, соответственно, идет снабжение нашей группировки войск, которая действует на Правобережье», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Если сооружение будет разрушено, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», – заметил собеседник.

Эксперт также высказал уверенность в том, что ВСУ не остановятся на разрушении моста. «В скором времени они наверняка попытаются нанести удары по Каховской дамбе, чтобы нарушить снабжение наших войск на правом берегу Днепра», – пояснил он.

«Вместе с тем нам пока удается защищать Антоновский мост, что видно из последней атаки, которая была отбита. Но, само собой, России в этом районе необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО», – заключил Рожин.

Ранее замглавы Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона ночью вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО. «Было громко, работала [система] ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего – все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка – отработали РСЗО. По городу разрушений нет, все нормально», – передает ТАСС его слова.

Также Стремоусов сообщал, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть.

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, отвечающий за гуманитарную помощь, жителям Херсонской области в своем Telegram-канале сообщил, что центр гуманитарной помощи в Херсоне приостановит свою работу до понедельника. Это связано с угрозой разрушения моста и невозможности провозить по нему грузы. Парламентарий отметил, что необходимо перестраивать логистику и выразил уверенность, что ситуацию получится уладить в ближайшее время.

Первые сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS стали поступать во вторник. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. В частности, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система. Для надежной обороны Антоновского моста на случай массированной атаки противника необходимо не менее четырех комплексов ПВО.

Также необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».

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