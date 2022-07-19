В Херсонской области заявили об усилении ПВО после обстрелов ВСУ

Прикрывающие мост через Днепр системы ПВО в Херсонской области планируется усилить, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас усиливается система ПВО относительно моста, паники в городе никакой нет, люди никуда не разбегаются», – сказал Стремоусов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Он отметил, что ранее повреждения мосту нанесли фрагменты уже сбитых ракет, а не сами боеприпасы. Замглавы ВГА отметил, что, вероятнее всего, снаряды были сбиты системой ПВО, в случае попадания ракет по объекту разрушения были бы куда серьезнее.

Также Стремоусов указал, что движение по мосту уже восстановлено.

По его словам, ВСУ нанесли порядка 3,7 тыс. артиллерийских ударов по Херсонской области с начала СВО.

Ранее во вторник Стремоусов сообщал, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.