ВСУ обстреляли мост через Днепр американскими РСЗО HIMARS в Херсонской области

Украинские военные обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Это были HIMARS, пострадавших нет. Сам объект получил повреждения – четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», – передает ТАСС его слова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS.

При этом депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.