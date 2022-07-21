Система ПВО сбила 12 выпущенных по мосту в Херсонской области со стороны Украины ракет

Украинская сторона ночью вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Было громко, работала [система] ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего – все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка – отработали РСЗО. По городу разрушений нет, все нормально», – передает ТАСС его слова.

Украинские военные в четверг утром выпустили по Доломитному десять снарядов из орудий калибра 155 мм, которые стоят на вооружении стран НАТО.

«Удар нанесен в 06.05. Шесть снарядов было выпущено по Еленовке, пять – по поселку Доля», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее Стремоусов сообщал, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть.

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них перехвачена ПВО.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.