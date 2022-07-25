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Маск опубликовал фото с Брином на вечеринке после слухов о романе с его женой
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Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщения о том, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой Шэнахан из-за ее романа с основателем Tesla, поделился совместным с ним свежим фото с вечеринки.
В Twitter Маска на протяжении всего дня активно обсуждаются слухи о его романе с Шэнахан, при этом сам Маск уже неоднократно эту информацию опровергает.
Один из пользователей опубликовал фото, которую сам Маск передал газете New York Post. На нем он стоит рядом с Брином, передает РИА «Новости».
«Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов», – прокомментировал Маск эту фотографию в Twitter.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что сообщения СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина не соответствуют действительности. Также он отметил, что с самим Брином поддерживает дружеские отношения.
В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Сергей Брин подал на развод со своей женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее романа с американским предпринимателем Илоном Маском. По информации издания, прошлой осенью у Маска был короткий роман с Шэнахан. Во время предполагаемой связи Маска с Шэнахан Брин и его супруга уже расстались, однако жили вместе. Сооснователь Google подал на развод в январе. Как отмечала газета, Маск и Брин были близкими друзьями. Во время одной из встреч, по данным газеты, Маск упал на колени перед Брином и умолял его о прощении за всю ситуацию. Сооснователь Google принял извинения, но, как указывало издание, сейчас почти не разговаривает с Маском.
Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам Bloomberg, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 227 млрд долларов.
Стали известны подробности попытки угона самолета ВКС России украинской разведкой
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Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета, следует из обнародованных видеоматериалов ФСБ России.
«Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование», – спрашивал украинский разведчик одного из российских летчиков в ходе переписки в мессенджере. Фрагмент переписки приводит ФСБ.
«В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения», – добавлял сотрудник ГУР МО Украины, передает РИА «Новости».
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Кроме того, согласно опубликованным ФСБ кадрам, украинская военная разведка обещала заплатить до 2 млн долларов российскому летчику за угон боевого самолета.
На видео приведен фрагмент телефонного разговора сотрудника ГУР МО Украины с российским летчиком. «Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи 1 млн (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», – сказал украинский разведчик.
Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тыс. долларов авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.
Также из видеоматериалов следует, что разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон боевых самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.
«Мы сможем сделать ей (жене летчика – прим. ВЗГЛЯД) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите – одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим», – говорил украинский разведчик по телефону одному из российских летчиков.
«Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт», – добавлял сотрудник ГУР.
В частности, украинской военной разведкой была разработана схема вывода жены летчика в одну из стран Прибалтики. «Это будет Латвия, Литва или Эстония. Конкретика есть – скорее всего, Литва. В Литве будет ее встречать наш куратор», – пояснял разведчик.
На кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков.
«По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Также рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже довольно широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания, или Болгарию, там вообще русских любят», – писали украинские разведчики одному из летчиков в мессенджере.
«Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях», – писали украинские разведчики.
По данным ФСБ, украинская военная разведка рассматривала возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается также, что украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета. Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины.
«Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас», – говорил украинский офицер.
Бастрыкин назвал возможных партнеров России для проведения трибунала по Украине
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Проводить трибунал над украинскими преступниками под эгидой ООН – сомнительная идея, лучше работать над его организацией с партнерами России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин считает, что «создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно», учитывая что Запад «спонсирует украинский национализм и поддерживет киевский режим». По мнению главы СК, вопрос «более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», пишет «Российская газета».
По его мнению, трибунал «можно было бы оформить соглашением между Россией, странами – членами указанных организаций, ДНР и ЛНР». Бастрыкин полагает, что «целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Он считает, что такими странами могут быть Сирия, Иран и Боливия.
Бастрыкин заявил, что «создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии».
Напомним, глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что при подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс.
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
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Эксперт: На санкции Израиля у России есть готовый ответ
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«Израиль до последнего отказывался присоединяться к санкциям США и ЕС, но теперь это, вероятно, неизбежно. России же есть чем ему ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее появились сообщения о том, что премьер-министр еврейского государства Яир Лапид поручил подготовить серию «политических мер» в ответ на ликвидацию в России филиала агентства «Сохнут».
«Хотя до сих пор Тель-Авив не участвовал в этой кампании, несмотря на постоянное давление Вашингтона, теперь, судя по всему, мы увидим, как Израиль введет те же самые санкции, которые уже ввели США и ЕС», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
«Тель-Авив не просто так старался избегать официального присоединения к рестрикациям. Тут речь идет об активности движения «Хезболла» на территории Сирии. Если Израиль предпринимает недружественные действия, то и Россия соответствующим образом ведет себя в зоне конфликта. То есть мы можем игнорировать какие-то действия «Хезболы», а можем препятствовать им», – замечает эксперт.
Собеседник уверен, что в Москве уже подготовлены механизмы ответных мер. «Очевидно, Израиль включат в категорию недружественных стран. А это подразумевает под собой не только дипломатические ограничения, но и некоторые финансовые аспекты», – пояснил он.
При этом, уверен эксперт, у двусторонних отношений есть потенциал снова стать дружественными – например, после парламентских выборов, назначенных в еврейском государстве на ноябрь. «Если к власти вернется Нетаньяху, ситуация может улучшиться. Это обусловлено его взаимоотношениями с Владимиром Путиным. Но проблема в том, что гарантий возвращения бывшего премьера пока нет. Да и предсказать это сложно в силу переменчивости израильской политики», – рассуждает политолог.
«Если сейчас конфликт не решить за счет договоренностей, то к ноябрю отношения могут испортиться настолько, что даже при большом желании Нетаньяху не сможет их восстановить», – заключил Лукьянов.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», сообщила в понедельник газета Israel Hayom. Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген предположил, что власти могут присоединиться к западным санкциям. Лапид намерен принять решение в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.
Накануне Лапид заявил, что закрытие офисов «Сохнута» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии двух стран. Он собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».
Ранее Минюст потребовал ликвидировать отделение «Сохнута» в России. Беседа по иску в Басманном суде Москвы назначена на 28 июля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что процедура вызвана нарушением российских законов.
Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
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Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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Газпром заявил об остановке еще одной турбины для «Северного потока»
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Газпром объявил об остановке еще одной из турбин Siemens с 7 утра среды и сокращении поставок по «Северному потоку», об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Газпром останавливает турбину Siemens на станции «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА «Новости».
Поставки в связи с этим по «Северному потоку» будут не более 33 млн кубов в сутки, сейчас же максимальная мощность составляет 67 млн кубов.
Напомним, предыдущая транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В понедельник Газпром получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам. В российской компании указали, что эти документы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.
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Кремль ответил на жалобы Шольца на «ненадежность» российских поставок газа
Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о «ненадежности» России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти заявления – они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки – это, опять же, связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», – приводит его слова РИА «Новости».
На прошлой неделе Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. Заявление канцлера Германии прозвучало уже после того, как российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Напомним, что остановка поставок была связана с проведением технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа, закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что Газпром выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
Говоря о ситуации с поставками газа по «Северному потоку», Песков заявил, что в ней нет никакой политики. «(...) Здесь есть последствия тех ограничений, которые ввели сами европейцы, и сами европейцы страдают от этих ограничений», – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не заинтересована в полном прекращении поставок газа в страны Европы. «Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует», – добавил Песков.
Ранее в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет.
Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
В Кремле сказали, когда будут установлены турбины для «Северного потока»
Возвращаемая России турбина для «Северного потока» будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса, прокачка по ней пойдет в том объеме, который возможен технологически, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия ранее неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по «Северному потоку» обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.
Между тем на прошлой неделе российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. ФРГ возобновила прием газа.
Закачка газа в ПХГ в Европе увеличилась. Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на нынешнем уровне, то Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% за шесть недель, к концу августа, а на 90% – за десять недель, к концу сентября.
Германские СМИ писали, что возобновление поставок российского газа по «Северному потоку» свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну.
Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», пишет Israel Hayom.
Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.
Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.
Накануне Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Израиль собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».
Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст России просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.
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В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.
«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.
Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».
Захарова указала на «революционность» заявлений Трампа и Гора
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что демократ Альберт Гор, бывший вице-президент США, и республиканец Дональд Трамп, экс-президент страны, сделали «революционные» для политики США заявления.
Захарова отметила, что политики принадлежат к соперничающим партиям. «Удивительно, – отметила она в Telegram. – Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола – мужской и женский». Захарова предположила: «Догадываться стали о чем-то, наверное».
Гор в интервью NBC сказал, что «общественное мнение меняется», а американская демократия «сломана». Он призвал «обратить внимание на кризис с демократией». Гор посетовал, что «кажется невозможным Конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах». По его мнению, в США руководит «правительство меньшинства», причем «ситуация ухудшается», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что есть лишь два гендера – женский и мужской. Его слова встретили громкими аплодисментами.
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Украинская военная разведка выдала России расположение объектов ПВО Украины
Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ.
На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Российская спецслужба привела фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета «угоняемого» борта над территорией Украины. «Я вам дал маршрут… Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», – говорил украинский офицер.
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Было опубликовано видео с попытками украинской разведки завербовать российских летчиков. Их уговаривали перейти на сторону ВСУ, а за самолет предлагали до 2 млн долларов. По данным ФСБ, украинская разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Планировалось, что они будут угнаны во время его боевого вылета.
Военный летчик высмеял попытку Украины угнать самолеты ВКС России
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«Украинская разведка не учла обстановку в рядах российской армии, когда пыталась перекупить летчиков. Наши ребята не стали бы предавать страну. И эта операция – большой успех и ФСБ, и нашей военной контрразведки», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Ранее стало известно о срыве операции ГУР МО Украины по угону самолетов ВКС России.
«Похоже, в Минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.
«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.
При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру. «Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – заключил Попов.
В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Планировалось угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».
Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что украинская разведка сама раскрыла перед Россией расположение средств ПВО и аэродромов Украины. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Помимо этого, выяснилось, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России России.
В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.
В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани. «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.
Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
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ВС России и ЛНР отразили попытку прорыва нацбатальона «Кракен» под Харьковом
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Российские военные и народная милиция ЛНР пресекли попытку прорыва обороны украинским нацбатальоном «Кракен» на Харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».
«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел. Соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», – сказал собеседник РИА «Новости».
Союзная артиллерия нанесла прорывавшимся «максимальное огневое поражение», после чего «Кракен» вынужден был отступить и отказаться от планов по прорыву к российской границе.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен».
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ФСБ раскрыла схему взяточничества в ростовском ГИБДД
В Ростовской области раскрыта коррупционная схема межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) ГИБДД города Азова, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Схему, согласно версии следствия, придумали сотрудники регистрационно-экзаменационного пункта Азова отделения №1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
«Только за 2022 год сотрудники МРЭО получили взяток на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Следственное управление СК России по Ростовской области в отношении ряда сотрудников МРЭО возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», – добавили в спецслужбе.
По данным ведомства, сотрудники МРЭО во время осмотра автомобилей сообщали о якобы имеющихся проблемах с идентификацией номерных агрегатов кузова и двигателя, невозможности зарегистрировать транспортное средство и необходимости отправить автомобиль на спецэкспертизу.
После этого они обещали не изымать автомобиль и зарегистрировать его за взятку. Деньги они получали через перевод на банковскую карту, оформленную на одного из соучастников, а также через посредников, работающих в торговых объектах на территории регистрационно-экзаменационного пункта.
В отношении передававших взятки лиц возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».
Ранее Генеральная прокуратура потребовала через суд изъять имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова.
По информации ведомства, Кузнецов за время службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автомобиль.