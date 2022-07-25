Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что сообщения СМИ о его романе с женой сооснователя компании Google Сергея Брина не соответствуют действительности. Также он отметил, что с самим Брином поддерживает дружеские отношения.

«Это [сообщения СМИ] – полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Слова Маска передает ТАСС.

В воскресенье The Wall Street Journal сообщила, что Сергей Брин подал на развод со своей женой Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее романа с американским предпринимателем Илоном Маском. По информации издания, прошлой осенью у Маска был короткий роман с Шэнахан. Во время предполагаемой связи Маска с Шэнахан Брин и его супруга уже расстались, однако жили вместе. Сооснователь Google подал на развод в январе. Как отмечала газета, Маск и Брин были близкими друзьями. Во время одной из встреч, по данным газеты, Маск упал на колени перед Брином и умолял его о прощении за всю ситуацию. Сооснователь Google принял извинения, но, как указывало издание, сейчас почти не разговаривает с Маском.

Маск является руководителем компаний Tesla и SpaceX. Согласно оценкам Bloomberg, предприниматель занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 227 млрд долларов.