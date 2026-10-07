Политолог Наумов: Члены БРИКС разрешают кризисы эффективнее западных стран

Tекст: Вера Басилая

«Эти государства могут позволить себе делать то, на что не готовы демократические страны, которые как раз и не демонстрируют нужной эффективности», – заявил Наумов в беседе с Lenta.ru.

По словам политолога, эффективность таких участников БРИКС, как Россия и Китай, во многом связана с тем, что их политические системы часто называют авторитарными, но по сути это является для них преимуществом.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что БРИКС и другим подобным объединениям предстоит большая работа по выстраиванию многополярного мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский шерпа Денис Агафонов заявил о растущем влиянии БРИКС в G20.

В прошлом месяце Путин заявил, что формирование многополярного мира встречает сопротивление.

В сентябре эксперты отметили, что БРИКС делает мир многополярным.