Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Названа причина превосходства стран БРИКС над Западом в решении кризисов
Политолог Наумов: Члены БРИКС разрешают кризисы эффективнее западных стран
Государства объединения БРИКС решают стоящие перед обществом кризисы эффективнее западных стран благодаря особенностям своих политических систем, заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.
«Эти государства могут позволить себе делать то, на что не готовы демократические страны, которые как раз и не демонстрируют нужной эффективности», – заявил Наумов в беседе с Lenta.ru.
По словам политолога, эффективность таких участников БРИКС, как Россия и Китай, во многом связана с тем, что их политические системы часто называют авторитарными, но по сути это является для них преимуществом.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что БРИКС и другим подобным объединениям предстоит большая работа по выстраиванию многополярного мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский шерпа Денис Агафонов заявил о растущем влиянии БРИКС в G20.
В прошлом месяце Путин заявил, что формирование многополярного мира встречает сопротивление.
В сентябре эксперты отметили, что БРИКС делает мир многополярным.