|
|
Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия и Турция будут своими военно-морскими силами обеспечивать безопасность судов, перевозящих зерно, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире.
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие».
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
ВМФ России уничтожил в порту Одессы украинский военный корабль
|
|
В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon, сообщили в Минобороны России.
«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.
Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова ответила на слова Зеленского об обстреле порта Одессы
|
|
Ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией, как заявлял украинский президент Владимир Зеленский, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», – написала она в своем Telegram-канале.
The New York Times также прокомментировала удары по порту Одессы. Издание пояснило, почему удары по порту – это не нарушение зерновой сделки. «Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
|
|
В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
|
|
Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР разоблачен агент ЦРУ
|
|
Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине.
«В апреле текущего года по подозрению в совершении государственной измены задержан житель ЛНР из числа персонала ОБСЕ. Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», – говорится в сообщении службы МГБ ЛНР.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена».
Как уточняет ведомство, установлено, что Шабанов «в 2016 году был завербован бывшим сотрудником СБУ, резидентом ЦРУ на Украине Лукашенко Андреем Владимировичем». По данным следствия, «Лукашенко с 1999 года осуществлял разведывательную деятельность по заданию кадрового сотрудника ЦРУ Стивена Габавикса, полковника армии США, занимавшего на тот момент должность командира специального подразделения Центрального разведывательного управления США, обеспечивающего охрану исправительного лагеря на военно-морской базе в Гуантанамо».
МГБ сообщает, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Андрея Лукашенко, на территории ЛНР собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Как сообщается, полученные сведения «он передавал представителю ЦРУ посредством смартфона со специализированным программным обеспечением, предоставленным ему СММ ОБСЕ».
Ранее в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
|
|
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».
Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.
Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова опубликовала школьное фото Кулебы
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала школьную фотографию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы.
«Кулеба еще в школе определился и с профессией, и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова неоднократно вступала в заочную полемику с Кулебой. Так, в мае она отреагировала на его возмущение по поводу возможного отказа Украине в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. «Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно - Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – заявлял глава украинского МИДа. «До этого глотали же. И ведь неплохо получалось», – отвечала Захарова.
Кулеба занимает пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Родился 19 апреля 1981 года в Сумах Украинской ССР. Отец – Иван Кулеба (род. 1953) – с 1993 года кадровый дипломат, с 1997 года занимал должность посла Украины в Египте, Чехии, Казахстане, заместителя государственного секретаря МИД Украины, заместителя министра иностранных дел Украины, а с декабря 2019 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
Шольца обвинили в задержке поставок систем ПВО Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Украине систем ПВО IRIS-T SLM, пишут немецкие СМИ.
Источники Welt am Sonntag сообщают, что речь идет об 11 системах IRIS-T. Киев направил запрос еще в начале июля, министерство экономики Германии его одобрило. Однако итоговое разрешение должно выдавать ведомство канцлера, в котором за последние три недели решение так и не приняли, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что Киев просит «финансовую поддержку» для закупки IRIS-T SLM – 11 систем стоят около 1,5 млрд евро. При этом в случае заключения сделки Украина до конца года сможет получить лишь один комплекс, а на поставку всех 11 потребуется до пяти лет.
Напомним, Шольца уже обвиняли в том, что он нарушил обещание о военной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.
«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады, Швеции
|
|
В Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины, сообщают СМИ.
Politico приводит слова «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко, который сообщил, что убиты Люк Люцишин и Брайан Янг из США, Эмиль Антуан Рой-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции. Как поясняется, они были членами «сил специальных операций» территориальной обороны. Подразделение, в котором были наемники, «базировалось рядом с Северском». Их уничтожили 18 июля – при обстреле в районе села Григорьевка (Григоровка). Подразделению велели «занять боевые позиции».
Politico пишет, что Люцишин был «американцем украинского происхождения», который в США работал в полиции. По словам Мирошниченко, Янг в прошлом проходил военную службу в США, Рой-Сируа прежде был связан с Французским иностранным легионом, передает ТАСС.
Напомним, представитель Госдепартамента США в пятницу подтвердил журналистам, что в Донбассе недавно погибли двое американцев. 19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запорожская область попросила о постоянных российских военных базах
|
|
Запорожская область хочет, чтобы на ее территории разместили российские военные базы на постоянной основе, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что «постоянная дислокация» Вооруженных сил России станет для области «гарантом безопасности от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов». Он сообщил, что предметный разговор на данную тему собираются вести после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.
«Россия не уходит со своей территории и не выводит войска, поэтому мы уверены, что так будет и с Запорожским краем, который стремится стать областью в составе Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Рогов указал, что Россия отвечает на украинские обстрелы мирных городов и сел региона: «Армия, конечно, включилась в работу, чтобы накрывать позиции боевиков Зеленского РСЗО, тяжелой артиллерией, чтобы они не думали, что их действия будут безнаказанны или незаметны». Он сообщил, что «удары наносятся, и это не секрет, по позициям террористов Зеленского» – российские артиллеристы подавляют позиции, с которых обстреливаются мирные города и села в приграничной зоне, передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В июле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия не нарушала юридических условий «зерновой сделки»
|
|
«В сохранении зерновой сделки заинтересованы все, кроме официального Киева. При этом мы со своей стороны ничего не нарушаем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-экономист Иван Лизан, комментируя уничтожение российскими войсками украинского военного корабля в порту Одессы. В то же время Владимир Зеленский обвинил Москву в якобы попытке сорвать «зерновую сделку».
«Россия не брала на себя обязательств по прекращению спецоперации. Более того, мы не обещали не наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая не задействована в вывозе зерна. Об этом даже западная пресса прямо пишет. Так что исходить надо именно из буквы соглашения. А мы его не нарушили», – сказал политолог-экономист Иван Лизан.
Собеседник также отметил, что каждая из сторон сделки преследует свои собственные интересы в данном вопросе. «Турция хочет контролировать процесс перевалки зерна. Это позволит ей неплохо заработать. Кроме того, им важно сохранить статус переговорщика с Россией. Так что Анкара будет делать все возможное, чтобы сохранить действие документа», – пояснил эксперт.
А вот официальный Киев, замечает Лизан, напротив, готов пойти на многое для того, чтобы «похоронить зерновую сделку в случае необходимости». «В марте-апреле тонна пшеницы на Украине стоила в районе 7,5 тыс. гривен. К июню тонна по закупке упала до 2,5 тыс. гривен. При этом на бирже цены хотя и снизились, но не настолько сильно. В обвале виноваты перекупщики – люди, которые действуют в тесном контакте с киевской властью и обеспечивают себе прибыль в районе 200 долларов за каждую тонну зерна», – отметил собеседник.
«При этом говорить о возможности разрыва или перезаключения соглашения пока рано. Вашингтон, например, пока не заявлял о подобной необходимости. Это обусловлено тем, что практически все в мире заинтересованы в реализации сделки. Но надо учитывать настойчивость официального Киева. Зеленский если не хочет чего-то выполнять, то костьми ляжет, но делать этого не станет», – заключил Лизан.
Напомним, в морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», – отмечает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Напомним, по данным украинской стороны, в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. При этом Россия, как сообщили в Турции, заявила о непричастности к удару по одесскому порту. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, а не саму «возможность заявлений» о переговорах с Россией.
Американская газета The New York Times в тот же день написала, что удары по порту Одессы не нарушают зерновую сделку.
«Но Россия не обещала избегать нападений на части украинских портов, которые напрямую не используются для экспорта зерна, по словам высокопоставленного чиновника ООН. Если поблизости были военные цели, Россия, возможно, пыталась использовать лазейку», – пишет The New York Times.
Газета отметила, что переговоры о широком прекращении огня не велись, поэтому корабли будут проходить через зону боевых действий. «Атаки вблизи кораблей или в используемых ими портах, подобные тем, которые были осуществлены Россией в субботу, могут привести к срыву соглашения. Другим риском может быть злоупотребление доверием или разногласия между инспекторами и должностными лицами объединенного командования», – уточнило издание.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разведчик США объявил о победе России над Западом на трех фронтах
России удалось одержать политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom.
«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», – приводит РИА «Новости» слова Риттера.
По мнению офицера, ничто не сможет остановить движение России вперед по всем трем направлениям. Он привел в пример недавний уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
Кроме того, военный указал на неэффективность поставок американского вооружения Киеву, при том факте, что Вооруженные силы США в скором времени исчерпают все имеющиеся у них запасы.
Ранее Скотт Риттер заявил, что власти США повторяют на Украине ошибки, которые ранее привели к фиаско в Афганистане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В офисе Зеленского заявили о планах США и союзников передать Киеву более 25 РСЗО
США и союзники намерены передать Украине 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
Подачу воды возобновили во всех районах Мариуполя
Коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя, под давлением проверяются и ремонтируются трубы, пострадавшие в ходе боевых действий, сообщил начальник аварийной службы ГУП ДНР «Вода Донбасса» Владимир Шеханин.
«В городе четыре района, вода есть в Приморском и Октябрьском, также вода подана в Ильичевский (ныне Кальмиусский – прим. ВЗГЛЯД) район полностью, и уже подается на левый берег. То есть в центральные водоводы вода пошла. Остались отдельные участки, конечные пункты нашего города. В принципе, во всех [многоэтажных домах] есть вода», – цитирует ТАСС Шеханина.
По его словам, пока коммунальные службы подают воду под ограниченным давлением – очень много сетей разрушено в результате боевых действий. Давления хватает, чтобы довести воду максимум до третьего этажа многоэтажного дома. Такая мера необходима, чтобы находить и ремонтировать поврежденные участки водоводов.
Работа по восстановлению сетей идет почти круглосуточно, ежедневно выявляется до 20 аварий на сетях. По данным Минстроя ДНР, на ликвидации аварийных ситуаций работает порядка 5 бригад и 17 единиц специализированной техники, люди работают без перерыва.
Шеханин уточнил, что воду подали также на 90% котельных в городе, чтобы коммунальные службы, отвечающие за отопление, могли заняться ремонтом сетей и подготовкой города к отопительному сезону.
Ранее глава Минстроя оценил фронт работ в Мариуполе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД