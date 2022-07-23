Крупный пожар начался на острове Лесбос

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23 июля, суббота | Последнее обновление — 23:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров прибыл в Египет
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Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас.
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Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат.
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Крупный пожар начался на острове Лесбос
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В Греции сильный лесной пожар уже несколько дней продолжается в национальном парке Дадия-Лефкими-Суфлион, начался пожар на острове Лесбос, сообщают информационные агентства.
Парк Дадия – одна из особо охраняемых территорий на национальном и европейском уровнях. Пожар начался в четверг во второй половине дня, сейчас на его тушении сосредоточены основные усилия пожарных. В борьбе с огнем участвуют 320 пожарных с 13 пешими группами и 68 машин, сотрудники лесной службы Эвроса, большое количество пожарных-добровольцев. В тушении пожара задействовали шесть самолетов и девять вертолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.
Пожар на Лесбосе начался в субботу, он быстро разросся из-за сильного ветра – огонь приблизился к поселку Ватера, где находятся пляжи. Данный район пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Объявлена эвакуация. Девять человек (четверо иностранцев и пятеро греков) были отрезаны огнем на побережье, их пришлось выводить катерами береговой охраны, одного доставили в медицинский центр. Кроме того, в больницу с проблемами дыхания доставлен пожарный. Огнем повреждены дома и предприятия.
По сообщению пожарной службы, за сутки произошло 53 лесных пожара. Сильные пожары сейчас происходят также в районе Акритохори возле города Пилос в Мессинии на Пелопоннесе, в районе Цакатура в Гревене (Северная Греция) и в районе Врисула в Превезе (Западная Греция).
Напомним, с проблемой пожаров из-за сильной жары сталкиваются и другие страны. Так, в Великобритании пожарные Лондона пережили самый напряженный после Второй мировой войны день. Во Франции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения. Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньян.
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Премьер-министр Венгрии увидел на Украине угрозу западному господству
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе.
Так, он заявил, что Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.
«Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра страны.
Политик добавил, что для Венгрии дело чести заявить, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.
«Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», – сказал Орбан, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку, а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем.
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Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
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Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает газета Bild.
«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», – добавила Бербок, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
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Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы
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Москва во время состоявшегося контакта заявила о непричастности к удару по Одессе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они (РФ – прим.ВЗГЛЯД) не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – приводит РИА «Новости» слова министра.
По словам Акара, в связи с инцидентом он также провел телефонные разговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, который подписал в пятницу в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. «Мы получили необходимую информацию. Они сообщили о факте ракетного нападения на один из пунктов погрузки в порту, негативных последствий нет», – сообщил он.
Министр заявил, что тот факт, что инцидент произошел сразу после соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна, достигнутого в пятницу, вызывает у турецкой стороны беспокойство.
«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договоренности», – добавил Акар.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта.
По ее словам, в результате попадания ракет начался пожар, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной выбиты окна в близлежащих зданиях. Ракеты не попали в хранилище зерна в одесском порту.
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Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.
Саудовская Аравия направляет танкеры с нефтью в Египет, где она попадет в трубопровод Sumed, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы. Как отмечает Bloomberg, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем объем прокачки нефти через Sumed увеличился примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.
Ирак, в отличие от Саудовской Аравии, поставляет нефть на европейский рынок только морским путем. В июле танкеры, следующие из Персидского залива в Средиземное море через Суэцкий канал, перевозили порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Большая часть этой нефти отгружалась в Ираке, сообщает Bloomberg. Таким образом, общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% превышает показатель января 2022 года.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки. Вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита Группы семи (G7). В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Он предполагает, что в течение полугода Евросоюз откажется от российской сырой нефти и в течение восьми месяцев – от нефтепродуктов. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, страны ЕС запретили предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом страны Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Американские СМИ рассказали о страхе Байдена перед Путиным
Президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.
«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Мюррей добавил, что такое положение США вызвано страхом американского лидера Джо Байдена перед тем, как российский президент может отреагировать на санкции.
«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», – говорится в его статье.
Кроме того, журналист обратил внимание на независимую политику КНР, преследующую свои цели и не считающуюся с НАТО. Отдельно он указал на провал санкционной войны против Москвы.
«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», – отмечается в публикации.
Ранее американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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У украинских беженцев на Западе начали изымать детей
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В западных странах начали изымать детей у украинских беженцев под надуманными предлогами, уже известно о 79 случаях, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, уже известно о 79 случаях. Это в том числе жители Днепропетровска, Киева, регионов Западной Украины.
«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность с родителями, за то, что мама громко ругала ребенка. Наиболее частые факты изъятия детей зафиксированы в Германии», – подчеркнул Рогов.
Ранее Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) сообщила, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.
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ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по мосту в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка). В объект попало семь снарядов», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны России предупредили, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого появились сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. Так, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система.
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Блок Коммунистов и социалистов Молдавии заявил о подготовке вотума недоверия правительству
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Оппозиционный в Молдавии парламентский блок Коммунистов и социалистов начал готовить вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы, следует из заявления вице-спикер парламента Влада Батрынча.
«За год это правительство не показало никаких результатов, не оправдало ожиданий граждан, не представило антикризисный план, не оказало населению реальную помощь. Мы думаем о вотуме недоверия кабинету министров Гаврилицы», – передает РИА «Новости» слова Батрынча, сказанные в эфире транслируемого в соцсетях онлайн-канала Rlive.
Политик указал на рост расходов госструктур, несмотря на экономический и социальный кризис в стране. Бытранча заверил, что протестная волна в стране будет нарастать, и неизбежны досрочные выборы в парламент.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации в Молдавии оппозиционной партии «Шор».
Напомним, Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%.
Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.
Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
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СМИ: Сирийские военные прогнали американскую колонну
Сирийские военные в субботу не дали пройти колонне американских военных на северо-востоке САР, сообщает СМИ.
«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.
Отмечается, что подобные инциденты стали чаще, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень, на помощь которым приходят военные.
Напомним, ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупные месторождения нефти и газа Сирии. В Дамаске не раз называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и пиратством.
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В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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