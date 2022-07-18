Число погибших из-за жары в Испании и Португалии превысило 1 тыс. человек

Из-за жары в Испании и Португалии погибло больше 1 тыс. человек, температурный рекорд – 47 градусов по Цельсию – был зарегистрирован в португальском Пиньяне, сообщило агентство BNO News.

По данным AFP, в Мадриде в этот день температура поднималась до 39 градусов по Цельсию. Рекордный показатель в 43,3 градуса был зафиксирован в Дон-Бенито на востоке страны.

Как передала каталонская газета La Vanguardia, в Испании на 16 июля скончались минимум 360 человек. Из них 22 человека умерли в провинции Мадрид, причем один 60-летний уборщик – прямо во время работы. Еще один 50-летний мужчина скончался на улице в Торрехон-де-Ардос, неподалеку от столицы, – от теплового удара. Врачи не смогли помочь пострадавшему, температура его тела поднялась до 40 градусов, уточнило агентство AFP, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).

Температурный рекорд (47 градусов по Цельсию) был зарегистрирован в португальском Пиньяне 14 июля, по данным Португальского института моря и атмосферы – национального метеорологического агентства страны.

«Есть опасения, что жара будет сохраняться на протяжении длительного периода времени (20 дней и более) во многих районах – от Португалии до центральной Франции и областей на юго-востоке Европы. Жара может продлиться до конца июля и продолжиться в августе», – предположил старший метеоролог американской службы прогнозов AccuWeather Тайлер Ройс. По его словам, речь идет о ряде территорий в Венгрии, на востоке Хорватии, Боснии и Герцеговины, в Сербии, на юге Румынии и севере Болгарии.

На этом фоне во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения.

Между тем, во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на Атлантическом побережье, власти объявили повышенный уровень опасности.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, отметка в 40 градусов может быть достигнута и в Германии. Пик ожидается 19 июля, прогнозируют метеорологи.

Напомним, метеорологическая служба Великобритании объявила красный уровень опасности из-за жары в стране на понедельник и вторник. Это первый подобный случай для страны. Ожидается, что температура побьет прежний рекорд в 38,7 градуса и поднимется выше 40 градусов.