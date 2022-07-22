Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие

Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна помогут стабилизировать мировые цены на продукты, которые и так были «на рекордных уровнях» еще до конфликта на Украине, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«В частности, инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного», – цитирует РИА «Новости» Гуттереша.

По его словам, отправка зерна и запасов продовольствия на мировые рынки поможет преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и «снизить давление на высокие цены».

Также он Антониу Гутерреш объявил о создании совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины.

Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.

Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.