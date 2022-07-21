В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины

Полицейская служба ЕС Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.

По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Он также отметил, что сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов. При этом точные данные о количестве и типах оружия не приводятся, передает РИА «Новости».

Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin), однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью «российской пропаганды», направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.

Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия с Украины.

Напомним, в прошлый понедельник Евросоюз решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия.

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