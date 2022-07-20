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Путин посоветовал школьнику не бросать бальные танцы и не превращаться в «ботаника»
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Президент Владимир Путин посоветовал 13-летнему участнику конкурса «Большая перемена» не бросать бальные танцы и не превращаться в «ботаника», потому что важно быть разносторонним человеком.
Глава государства в среду пообщался с участниками конкурса «Большая перемена» по видеосвязи. Один из финалистов – 13-летний Максим из города Козельска Калужской области – рассказал Путину, что увлекается шахматами, недавно получил второй взрослый разряд, передает РИА «Новости». Кроме того, мальчик рассказал, что увлекается программированием и робототехникой, а раньше занимался спортивными бальными танцами и играл на гитаре.
«В «Большой перемене» я участвую не первый раз. В прошлом году я стал победителем этого конкурса. Я отправился от Москвы до Владивостока... В этом году я выбрал направление «Твори», оно показалось мне лучшим», – поделился Максим. Путин же дал ему совет.
«Послушай, Максим, вот ты сказал, что ты увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня программированием. Знаешь, что хотел бы посоветовать, наверное? Лучше не советовать, ты сам разберешься... Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности просто – и первое, и второе. Но не превращайся в «ботаника». Будь разносторонним человеком», – сказал Путин в ходе общения с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Ранее в среду в международном детском центре «Артек» прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи.
Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
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В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
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Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн тонн зерновых
Экспортный потенциал России – 30 млн тонн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
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Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
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Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах России и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.
По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби заявил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь заявил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».
При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.
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Путин прибыл в Тегеран на саммит стран-гарантов по Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин начнет визит со встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Затем намечены беседы с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.
Вечером главы России, Ирана и Турции соберутся на саммит стран – гарантов сирийского урегулирования. По итогам переговоров 19 июля в Тегеране будет принято совместное заявление президентов государств –участников астанинской «тройки». Они также сделают заявление для СМИ.
Инициаторами астанинского формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Иран и Турция, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта. К переговорам, стартовавшим в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Несмотря на переименование в 2019 году Астаны в Нур-Султан, название формата осталось прежним.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объяснили актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Путин заявил о рекордном товарообороте России и Ирана
Российско-иранские отношения развиваются хорошими темпами, это демонстрируют и показатели по товарообороту между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что ему приятно быть на гостеприимной иранской земле, среди друзей России, передает ТАСС.
Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси во вторник проводят встречу в Тегеране.
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси проводят встречу в Тегеране, это третья их встреча в 2022 году.
Встреча проходит в здании аппарата президента Исламской Республики Иран, передает ТАСС.
После этого у российского лидера планируется встреча с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Тегеран, где ему предстоят три раунда двусторонних переговоров и саммит «тройки» стран – гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.
Ранее сообщалось, что Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке.
В Кремле объясняли актуальность встречи президентов России, Ирана и Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала о важности будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси.
Путин призвал навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии
С присутствием в Сирии «Исламского государства*» (ИГ*, запрещена в РФ) и других экстремистских группировок нужно покончить, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече астанинской «тройки».
«Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ*(запрещено в России) и других экстремистских группировок», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Путин: Следующий саммит астанинской «тройки» пройдет в России
Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегами по «тройке».
«Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской «тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования в Сирии стали Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции. Переговоры стартовали в январе 2017 года в столице Казахстана Астане, отсюда название «астанинский процесс».
Напомним, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Путин, Раиси и Эрдоган в Тегеране начали встречу астанинской «тройки»
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Лидеры вышли в фойе для традиционной церемонии фотографирования. После этого они направятся в зал переговоров и начнут обсуждение, передает ТАСС.
Встречу президентов РФ, Ирана и Турции планировалось провести в Исламской республике еще в 2020 году, но мероприятие много раз переносилось из-за пандемии коронавируса. Неоднократно вставал вопрос о возможности сокращения формата до видеоконференции.
Ранее во вторник президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.
Также президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин и Эрдоган начали встречу в Тегеране
Президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, президенты собираются «обсудить ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотреть ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза украинского зерна», сообщает ТАСС.
Эрдоган на встрече с главой российского государства основное внимание планирует уделить всестороннему обсуждению отношений Анкары и Москвы, перспективам урегулирования украинского кризиса, вопросам создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции.
На переговорах также планируется затронуть тему возможного визита российского президента в Турцию, Эрдоган еще в январе пригласил его посетить Анкару.
Кроме того, лидеры двух стран рассмотрят ситуацию вокруг Сирии в свете планов Турции провести новую военную операцию на севере соседней страны против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления – «Сил народной самообороны» (СНС). Планируется обсудить и вопросы нормализации отношений между Турцией и Арменией, ситуацию в Кавказском регионе, другие региональные и международные темы.
Ранее во вторник президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.
Эрдоган анонсировал обсуждение ситуации в Сирии с президентами России и Ирана
Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудит с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси последние события в Сирии на трехсторонней встрече во вторник в Тегеране.
«Помимо встречи стратегического совета на высшем уровне между Турцией и Ираном будет реализована еще одна встреча в рамках «тройки» по астанинскому процессу. Я и мои коллеги – уважаемый господин Путин и уважаемый господин Раиси – обсудим последние события в Сирии, обсудим то, что у нас есть на столе», – сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в Тегеране, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с Путиным в ходе визита в Иран.