В Брюсселе решили обязать европейцев экономить газ

Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, сообщили СМИ.

Как утверждается в публикации Politico, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с «катастрофической» нехваткой поставок топлива.

План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов, передает РИА «Новости». Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.

Испанская газета El Pais пишет, что согласно инициативе Брюссела, которая будет озвучена в среду, если газ больше не будет поступать из России, все страны сообщества, в том числе менее зависимые от российских энергоносителей, такие как Испания, будут вынуждены нормировать потребление энергии, передает ТАСС.

Согласно проекту, сначала Брюссель предлагает добровольное сокращение потребления, которое может быть задействовано с 1 августа 2022 года по 31 марта будущего года на фоне предполагаемого уменьшения поставок из России. Инициатива также дает ЕК полномочия объявить всеобщее состояние готовности, чтобы в таком случае ввести обязательное сокращение потребления для всех членов сообщества. В предложении уточняется, что соответствующая мера вступит в силу «в первый день месяца, следующего за объявлением тревоги, и завершится 31 марта 2023 года».

В проекте еще не указан процент сокращения, однако источники в ЕК отмечают, что рассматривается возможность установить его на уровне 15%, что серьезно ударит по промышленному производству почти во всех странах ЕС. Тем не менее некоторые государства сообщества считают, что обязательное нормирование потребления газа по решению Брюсселя может означать вмешательство в национальную политику. Это также заставит все страны ЕС разделить экономические последствия сокращения поставок, что должно существенно повлиять на Германию, сильно зависящую от российского газа. За ошибки энергетической политики Берлина заплатят все члены сообщества, пишет издание.

Ранее европейские дипломаты рассказали, что странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%. Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок.

Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.