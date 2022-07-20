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В Брюсселе решили обязать европейцев экономить газ
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Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, сообщили СМИ.
Как утверждается в публикации Politico, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с «катастрофической» нехваткой поставок топлива.
План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов, передает РИА «Новости». Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.
Испанская газета El Pais пишет, что согласно инициативе Брюссела, которая будет озвучена в среду, если газ больше не будет поступать из России, все страны сообщества, в том числе менее зависимые от российских энергоносителей, такие как Испания, будут вынуждены нормировать потребление энергии, передает ТАСС.
Согласно проекту, сначала Брюссель предлагает добровольное сокращение потребления, которое может быть задействовано с 1 августа 2022 года по 31 марта будущего года на фоне предполагаемого уменьшения поставок из России. Инициатива также дает ЕК полномочия объявить всеобщее состояние готовности, чтобы в таком случае ввести обязательное сокращение потребления для всех членов сообщества. В предложении уточняется, что соответствующая мера вступит в силу «в первый день месяца, следующего за объявлением тревоги, и завершится 31 марта 2023 года».
В проекте еще не указан процент сокращения, однако источники в ЕК отмечают, что рассматривается возможность установить его на уровне 15%, что серьезно ударит по промышленному производству почти во всех странах ЕС. Тем не менее некоторые государства сообщества считают, что обязательное нормирование потребления газа по решению Брюсселя может означать вмешательство в национальную политику. Это также заставит все страны ЕС разделить экономические последствия сокращения поставок, что должно существенно повлиять на Германию, сильно зависящую от российского газа. За ошибки энергетической политики Берлина заплатят все члены сообщества, пишет издание.
Ранее европейские дипломаты рассказали, что странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%. Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок.
Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.
Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.
«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».
Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.
Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.
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Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
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Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
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Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
«Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержали нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией как минимум в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например, в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании
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Высокий суд индийского южного штата Кералы вынес постановление об аресте российского грузового судна VV MAUA-I за неуплату топливных сборов в размере 23 503 долларов базирующейся в Эстонии компании Bunker Partner OU.
Как сообщает газета «Таймс оф Индиа», российское судно находится в морском порту города Кочин. Судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, потребовавшей оплаты стоимости загрузки топлива на корабль, передает ТАСС.
В связи с тем, что судно доставляло груз для ВМС Индии, суд разрешил его разгрузку во время задержания.
В сообщении на сайте издания указывается, что задержанное судно – сухогруз «Майа-1». По данным портала marinetraffic.com, судно под российским флагом в понедельник утром прибыло в индийский порт Кочин из Новороссийска.
Напомним, в сентябре 2019 года моряки судна «Мурманского морского пароходства» «Всеволод Белецкий», которое было арестовано в индийском порту Халдия, сообщили о бедствии на судне – у них не хватает еды, воды и топлива.
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах
Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, пишет немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis.
По мнению автора, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок», передает РИА «Новости».
«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», – отметила Бонзе.
Так, по информации журналиста, Еврокомиссия ожидает инфляцию в еврозоне, в этом году она составит 7,6% – исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6%, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.
В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации «с ядовитой смесью газового и экономического кризиса», полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов.
«Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз – и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах – еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», – пишет автор.
Кроме того, Бонзе отметила, что первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии – отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит «экономическое землетрясение», больше не является очагом стабильности.
«Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени», – заключила она.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.
До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.
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Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России
Евросоюз может разморозить часть ресурсов ряда российских банков, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа ЕС.
По данным агентства, новые меры, которые будут приняты в среду, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка «Россия» и ВЭБ, передает сообщение агентства ТАСС.
Кроме того, ЕС планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых приостановилось на фоне санкций, хотя меры и не затрагивали продовольственный экспорт.
Проект документа свидетельствует о том, что средства будут разморожены после того, «как будет определено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для покупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, включая пшеницу и удобрения».
При этом Евросоюз намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Эксперт оценил призыв Чехии ужесточить визовый режим ЕС для России
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«Такое решение ЕС скажется на их туристическом бизнесе и на россиянах, которые проживают в европейских странах или имеют там недвижимость. Но в ситуации, которая сложилась сегодня, принципиально это ничего не изменит», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв Чехии пересмотреть соглашения ЕС о визах с Россией.
«Чехия, которая 14 мая 2021 года была признана недружественным России государством, ищет возможность очередного давления на Москву. И, по их мнению, одна из таких возможностей – это ужесточение визового режима», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «В нынешних условиях такая мера кажется избыточной, поскольку часть консульств стран Евросоюза в России уже не работает. В чешском консульстве, насколько мне известно, тоже были очень сильные сокращения», – отметил собеседник.
«Кроме того, у нас прекращено авиасообщение с европейскими странами. Если еще и перестать выдавать визы россиянам, это практически остановит турпоток из России в Европу, в том числе и в Чехию. И, безусловно, будет иметь негативные последствия для туристической отрасли Европы, которая не оправилась после пандемии коронавируса», – полагает он.
«Вместе с тем есть россияне, которые постоянно живут в ЕС, имеют там собственность, и для них это будет, конечно, неприятным моментом», – добавил собеседник.
«Но ситуацию, которая сформировалась на сегодняшний день, ужесточение визового режима сильно не изменит. Гуманитарное взаимодействие стран Евросоюза с Россией и так уже сведено к минимуму, поэтому идея чешских властей выглядит как попытка напомнить о себе», – резюмировал Кортунов.
Накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.
Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге. На нем, по словам Липавского, обсудят и вопросы визовой политики.
Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.
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Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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